Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu’nda tören düzenlendi

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Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Türk Sanat Müziği Sanatçısı Faruk Tınaz, 65 yaşında pankreas kanserinden dolayı İstanbul’da yaşamını yitirdi. Atları çok sevdiği ve at sahibi de olduğu bilinen Türkiye Jokey Kulübü asli üyesi olan Tınaz için Veliefendi Hipodrumu Şeref Tribünü önünde sanatçıya veda töreni düzenlendi. Törende konuşan Tınaz’ın eşi Canan Tınaz, doktorun raporu doğru okumaması dolayısıyla teşhisin yanlış konulduğunu belirtti.

Ünlü sanatçının cenazesi yarın memleketi Adana’ya götürülerek, Kabasakal Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındıktan sonra Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek. Tınaz için Veliefendi Hipodrumu’nda yapılan veda törenine katılanlar arasında Türkiye Jokey Kulübünün Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi Can Güven, şair ve bestekar Ahmet Selçuk İlkan’da vardı.

