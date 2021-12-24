Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu’nda tören düzenlendi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Okuldaki görüntüler dehşete düşürmüştü Vicdansız öğretmenin ifadesi ortaya çıktıOkuldaki görüntüler dehşete düşürmüştü! Vicdansız öğretmenin ifadesi ortaya çıktı#Aksaray
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...#Otomobil Piyasası
Fenerbahçede ilk bilet kesildi İkisi de tribüne yolladıFenerbahçe'de ilk bilet kesildi! İkisi de tribüne yolladı#Fenerbahçe
Pitbull saldırısına uğramıştı Doktoru son durumunu açıkladı: Meslek hayatımda görmedimPitbull saldırısına uğramıştı! Doktoru son durumunu açıkladı: Meslek hayatımda görmedim#Asiye Ateş
Bakan Kurum’dan belediyelere ‘Yeşil Kalkınma’ çağrısıBakan Kurum’dan belediyelere ‘Yeşil Kalkınma’ çağrısı#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı
AK Parti binasına bombalı tuzak Şüpheli belirlendi: Her yerde aranıyorAK Parti binasına bombalı tuzak! Şüpheli belirlendi: Her yerde aranıyor#Bomba
Kur korumalı mevduatın detayları Üst limit yok, birçok kez faydalanılacakKur korumalı mevduatın detayları! Üst limit yok, birçok kez faydalanılacak#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
En büyük hayal gerçek oldu... Tarihi keşifEn büyük hayal gerçek oldu... Tarihi keşif#NASA
Fiyatlar düşecek, noktaFiyatlar düşecek, nokta#Dolar
Yıldır futbolcunun düğünü çok konuşuldu Sezon devam ederken...Yıldır futbolcunun düğünü çok konuşuldu! Sezon devam ederken...#Barcelona
2 şehir arasında mesafe 40 dakikaya düşecek Işığa 90 metre kaldı2 şehir arasında mesafe 40 dakikaya düşecek! Işığa 90 metre kaldı#Zigana Tüneli
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi 4 farklı türü var Nasıl anlaşılırSizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 4 farklı türü var! Nasıl anlaşılır?#Bağışıklık Sistemi
Milyonlarca kiracıya müjde Yargıtaydan emsal kararMilyonlarca kiracıya müjde! Yargıtay'dan emsal karar#Kiracı
Orta Doğuyu karıştıran görüntü Füzeler hazırlanıyor, işte hedefteki ülke...Orta Doğu'yu karıştıran görüntü! Füzeler hazırlanıyor, işte hedefteki ülke...#Balistik Füze
Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu’nda tören düzenlendiFaruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu’nda tören düzenlendi#Faruk Tınaz
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu’nda tören düzenlendi

#Faruk Tınaz#Türkiye Jokey Kulübü#Veliefendi Hipodromu

65 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı ve Türkiye Jokey Kulübü asli üyesi Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodrumu Şeref Tribünü önünde tören düzenlendi.

Haberin Devamı

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Türk Sanat Müziği Sanatçısı Faruk Tınaz, 65 yaşında pankreas kanserinden dolayı İstanbul’da yaşamını yitirdi. Atları çok sevdiği ve at sahibi de olduğu bilinen Türkiye Jokey Kulübü asli üyesi olan Tınaz için Veliefendi Hipodrumu Şeref Tribünü önünde sanatçıya veda töreni düzenlendi. Törende konuşan Tınaz’ın eşi Canan Tınaz, doktorun raporu doğru okumaması dolayısıyla teşhisin yanlış konulduğunu belirtti.
Ünlü sanatçının cenazesi yarın memleketi Adana’ya götürülerek, Kabasakal Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındıktan sonra Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek. Tınaz için Veliefendi Hipodrumu’nda yapılan veda törenine katılanlar arasında Türkiye Jokey Kulübünün Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi Can Güven, şair ve bestekar Ahmet Selçuk İlkan’da vardı.

Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu’nda tören düzenlendi


“Doktor, teşhisi atladı”
Faruk Tınaz’ın eşi Canan Tınaz, “Evet burada çok hüzün var ama bence Faruk çok mutlu. En çok olmak istediği yerlerden bir tanesi. Hastalığı dolayısıyla 9 aydan beri gelemediği bir yerde olduğu için bence bu hüznü dağıtmıştır burada ve gülümsüyordur. Çok mutlu olduğuna inanıyorum burada olmasından dolayı. Doktorun raporu okumasıyla ilgili bir ihmal bu. Yanlış anlaşılma olmasın lütfen. İhmal etmek değil. Doktorun raporu okumamasıyla alakalı bir ihmal, teşhisi atlaması daha doğrusu. Şu acı içinde bunlara bu şekilde cevap verirken sekebilir kelimelerim. Yanlış bir şey yapmak istemiyorum” açıklamasında bulundu.
Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu’nda tören düzenlendi

“Yıllarca beraber şarkılar da yaptık”
Faruk Tınaz’ın arkadaşı şair ve bestekar Ahmet Selçuk İlkan, “Şüphesiz hepimizin acısı çok büyük. Aslında her giden bizden bir şeyler götürüyor. Farkında mıyız bilmiyorum ama. Kimi çocukluğumuzu, kimi gençliğimizi, kimi anılarımızı. Sanatçı olarak, insan olarak tanımaktan onur duyduğum, gurur duyduğum bir hemşerimdi. Aynı kuşağın insanlarıydık. Çok ortak heyecanlarımız oldu. Yıllarca beraber şarkılar da yaptık. Hatta çok enteresandır. Bir şarkımızda ben ona şöyle yazmıştım: Gün gelir gidersen çok şey istemem; bir resim, bir çiçek, bir anı yeter demiştim. Beni öldürmeye hançer arama; bir mektup, bir mendil, bir veda yeter demiştim. Ama böyle bir vedayı hiç düşlememiştim açıkçası” şeklinde konuştu.
Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu’nda tören düzenlendi


“Bir bülbül kasidesi okudu ki bütün bülbüller şakıdı”
Türkiye Jokey Kulübü asli üyesi Can Güven ise “Ata çok yatırım yapmıştı. Çiftlik almıştı, atlar almıştı, kısraklar almıştı. Onun şerefine her sene personele yaptığım iftar yemeğine bütün kulüp kodamanlarını; Allah rahmet etlesin hepsine, Özdemir Bey’i, Sadık Bey’i, Rahmetli Cemal Koray’ı hepsini çağırdım. Yemek yendi, iftar açıldı. Duanın sonunda Faruk’a ben dedim bir şarkıyla bunu şenlendirelim. Bir bülbül kasidesi okudu ki bütün bülbüller şakıdı. Millet ağladı, hiç unutmuyorum. ‘Bu arkadaşı almayacağız da kimi alacağız, şimdiden üyeliğin hayırlı olsun’ dedi. Alkışlarla ilk defa müracaatında bu sevgili kardeşim üye oldu. Yeri doldurulmaz. Kendisini her zaman kalbimizde yalatacağız. Mekanı cennet olsun” dedi.

Gözden Kaçmasın

Faruk Tınazın eşinden doktor ihmali iddiası Faruk Tınaz'ın eşinden 'doktor ihmali' iddiasıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Faruk Tınaz#Türkiye Jokey Kulübü#Veliefendi Hipodromu

BAKMADAN GEÇME!

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz

BAKMADAN GEÇME!

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz