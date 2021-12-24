65 yaşında hayatını kaybeden Faruk Tınaz'ın eşinden 'doktor ihmali' iddiası

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FARUK Tınaz (65) bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. Sanatçı, tedavi gördüğü Acıbadem Fulya Hastanesi’nde dün hayatını kaybetti. Acı haberi, yönetim kurulu üyesi olduğu Türkiye Jokey Kulübü duyurdu: “Faruk Tınaz’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz.”

Tınaz, 6 Haziran 1956’da Adana’da doğdu. Annesi mevlithandı. Mustafa Erses, Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer’den müzik dersi aldı. 1980 yılında açılan sınavı kazanarak TRT’de çalışmaya başladı. Ankara’da başladığı sahne hayatına İstanbul’da devam etti. Üçü de hayata veda eden sanatçılar Kamil Sönmez, Osman Yağmurdereli ve Asım Ekren ile 1973 yılında Şişli’de tek odalı bir evi paylaştı. 2010’da Yeniköy’deki villasında darp edildiği haberleriyle gündeme geldi. Sanatçı, sırasıyla “Yunus Gibi”, “Sevelim”, “Göz Göze”, “Şansım Açıldı”, “Ömrümü Çalan Yıllar”, “Kal Benimle”, “Kalbimin Kadını” ve “Dinlenesi Şarkılar” albümlerini yayınladı.

Doktor ihmali iddiası

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Faruk Tınaz’ın eşi Canan Tınaz, ünlü sanatçının ölümüne dair çarpıcı bir iddiada bulundu: “Çok büyük bir doktor ihmali var. Pankreas kanseri, evet ama 2 yıl önce bir doktorun pankreastaki lekeyi görüp bütün raporlara bakmamasından kaynaklanıyor. Raporları atladığı için teşhis yanlış konuluyor. Zaten bununla ilgili 6 ay önce Bodrum Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Süreç devam ediyor. O zaman yapılan ihmal, bir anda karşımıza dördüncü evre kanser olarak çıktı.”

Adana’ya uğurlanacak

Faruk Tınaz’ın cenazesi, bugün saat 11.00’de İstanbul Veliefendi Hipodromu Şeref Tribünü önünde düzenlenecek tören sonrası memleketi Adana’ya uğurlanacak. Sanatçı, yarın Adana Kabasakal Mezarlığı Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerde defnedilecek.