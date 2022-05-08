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Ezgi Mola'nın kiracıları çok şanslı

#Ezgi Mola#Seda Sayan#Hadise
Ezgi Molanın kiracıları çok şanslı

Magazin dünyasından son fısıltıları Kelebek muhabiri İsmail Bayrak yazdı...

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Ezgi Mola, pandemi döneminde yaşanan ekonomik sıkıntılara karşı kiracılarına destek olmak amacıyla onlardan bir süre kira almamıştı.

Ezgi Molanın kiracıları çok şanslı

Son dönemde ev kiralarına büyük oranlarda zamlar yapılırken, Mola yine örnek bir davranış sergiledi ve çok küçük bir zamda karar kıldı.

Balayı haziranda
- Geçtiğimiz günlerde gizlice evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler, yoğun iş tempoları nedeniyle balayını haziran ayına erteledi.

Ezgi Molanın kiracıları çok şanslı


-28 Mayıs’ta New York’ta konser verecek olan Hadise, daha sonra eşiyle beraber balayına çıkacak. Çift ya Küba’ya ya da Meksika’ya gidecek.
Yeniköy’deki bir siteden iki katlı ev tutan Hadise ve Mehmet Dinçerler, son rötuşların tamamlanmasının ardından evlerine taşınacak.

Satmaktan vazgeçti
Seda Sayan, bir süre önce Sarıyer sırtlarından 4 milyon dolara aldığı evi satılığa çıkarmıştı. Geçtiğimiz günlerde Çağlar Ökten’le evlenen sanatçı, villayı satmaktan vazgeçti.
Ezgi Molanın kiracıları çok şanslı


Uzun süredir Zorlu’da oturan Sayan, balayı tatili dönüşü villayı yeniden dekore ettirecek ve eşiyle birlikte oraya taşınacak.

 

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#Ezgi Mola#Seda Sayan#Hadise

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