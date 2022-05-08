Ezgi Mola'nın kiracıları çok şanslı

Ezgi Mola, pandemi döneminde yaşanan ekonomik sıkıntılara karşı kiracılarına destek olmak amacıyla onlardan bir süre kira almamıştı.
Son dönemde ev kiralarına büyük oranlarda zamlar yapılırken, Mola yine örnek bir davranış sergiledi ve çok küçük bir zamda karar kıldı.
Balayı haziranda
- Geçtiğimiz günlerde gizlice evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler, yoğun iş tempoları nedeniyle balayını haziran ayına erteledi.
-28 Mayıs’ta New York’ta konser verecek olan Hadise, daha sonra eşiyle beraber balayına çıkacak. Çift ya Küba’ya ya da Meksika’ya gidecek.
Yeniköy’deki bir siteden iki katlı ev tutan Hadise ve Mehmet Dinçerler, son rötuşların tamamlanmasının ardından evlerine taşınacak.Satmaktan vazgeçtiSeda Sayan
, bir süre önce Sarıyer sırtlarından 4 milyon dolara aldığı evi satılığa çıkarmıştı. Geçtiğimiz günlerde Çağlar Ökten’le evlenen sanatçı, villayı satmaktan vazgeçti.
Uzun süredir Zorlu’da oturan Sayan, balayı tatili dönüşü villayı yeniden dekore ettirecek ve eşiyle birlikte oraya taşınacak.