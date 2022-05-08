Ezgi Mola'nın kiracıları çok şanslı

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Ezgi Mola, pandemi döneminde yaşanan ekonomik sıkıntılara karşı kiracılarına destek olmak amacıyla onlardan bir süre kira almamıştı.



Son dönemde ev kiralarına büyük oranlarda zamlar yapılırken, Mola yine örnek bir davranış sergiledi ve çok küçük bir zamda karar kıldı.

Balayı haziranda

- Geçtiğimiz günlerde gizlice evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler, yoğun iş tempoları nedeniyle balayını haziran ayına erteledi.

