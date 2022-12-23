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Ezgi Mola: Bir yardımsever sayesinde üniversiteyi burslu okudum

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#Ezgi Mola#Eda Taşpınar#Ebru Gündeş
Ezgi Mola: Bir yardımsever sayesinde üniversiteyi burslu okudum
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 08:16

EZGİ Mola, üniversite öğrencilerine destek amacıyla kurulan “Askıda Ne Var” adlı yardım platformu için kamera karşısına geçti. Sosyal girişimin 10’uncu yıl tanıtım filminde yer alan ünlü oyuncu, öğrencilere destek verilmesi için çağrıda bulundu.

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İYİLİK VE SEVGİYİ PAYLAŞMAK GEREK

Üniversite yıllarında kendisine de kimliğini bilmediği biri tarafından burs verildiğini açıklayan ünlü oyuncu, “Bence iyiliği, sevgiyi, bir karanfil gibi elden ele uzatmak, paylaşmak gerek. Ve bu sene 10’uncu yılını kutlayan Askıda Ne Var bunu çok güzel yapıyor, binlerce gönüllüsüyle öğrencilere destek oluyor” dedi. Tanıtım filminde yer alan “Sen Bensin, ben de Senim. Sana ne yaparsam kendime yapmış sayarım” sözünün anlamını üniversite yıllarında öğrendiğini söyleyen Mola, kendisine burs veren bir yardımsever sayesinde, daha rahat bir dönem geçirdiğini de ifade etti.

Ezgi Mola: Bir yardımsever sayesinde üniversiteyi burslu okudum

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İREM DERİCİ NEW YORK MEYDANI'NDA

İREM Derici, Spotify Equal müzik programı kapsamında New York Times Meydanı’ndaki dev dijital ekranda yer aldı.

Ezgi Mola: Bir yardımsever sayesinde üniversiteyi burslu okudum

Yeni şarkısı “Yaz Gülü” ile Spotify’nin müzik sektöründe kadın eşitliğini güçlendirmek için hayata geçirdiği Equal Müzik Programı’nın bu ayki konuğu olan ünlü şarkıcı mutluluğunu sosyal medya hesabında paylaştı. Reklam panosunu Instagram hesabına yükleyen Derici’yi hayranları beğeni yağmuruna tuttu.

FARKLI DEMET

Demet Özdemir, Vogue Türkiye dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti.

Ezgi Mola: Bir yardımsever sayesinde üniversiteyi burslu okudum

Ünlü oyuncu, değişimi ve iddialı pozlarıyla sosyal medyada ses getirdi. Özdemir, çekimden kareleri Instagram sayfasında da yayınladı.

MEĞER KONSER TEKLİFİ ALMAMIŞ

Müzik ve magazin yazarı Hakan Kanburoğlu, Aleyna Tilki hakkında ilginç bir iddiada bulundu.

Ezgi Mola: Bir yardımsever sayesinde üniversiteyi burslu okudum

Kanburoğlu, ses telleri yırtıldığından bir süre sahnelerden uzak kalacağını açıklayan genç şarkıcı için şöyle dedi: “Yılbaşı için konser teklifi almamış. Bu yüzden ses tellerinin yırtıldığını açıklamış. Aslında konser başarısızlığı dikkat çekmesin diye böyle bir haber ortaya atmış.”

KAMERA PANİĞİ

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Oyuncu Deniz Çakır ve sevgilisi Bilgehan Baykal, önceki gün Akmerkez’deydi.

Ezgi Mola: Bir yardımsever sayesinde üniversiteyi burslu okudum

Kol kola AVM’de turlayan sevgililer, gazetecileri fark edince birbirinden uzaklaştı.Başını farklı yöne doğru çeviren Çakır, yüzünü kameralardan gizledi. Oyuuncu, geçen aylarda yüzüne yaptırdığı işlemlerle gündeme gelmişti. (Behlül AYDIN)

KULİS ZİYARETİ

Armağan Çağlayan önceki akşam bir dönem beraber jüri koltuğuna oturduğu Ebru Gündeş’i İstanbul’daki Günay Restoran’da izlemeye gitti.

Ezgi Mola: Bir yardımsever sayesinde üniversiteyi burslu okudum

Çağlayan, arkadaşını kuliste ziyaret edip bu anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

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ANLIK YAŞIYORUM

Eda Taşpınar önceki akşam Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi.

Ezgi Mola: Bir yardımsever sayesinde üniversiteyi burslu okudum

Taşpınar, anneannesi ile yılbaşı alışveriş yaptığını söyledi. Eda Taşpınar, “Bir tatil planım yok şu an. Ama yazlık bir yere gideceğim. Ben öyle uzun vadeli planlar yapmam. Anlık yaşıyorum her şeyi” dedi. (Sayit DURMAZ)

VERGİ DAİRESİNDEN BELGE ALDI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç, vergisini düzenli ödeyen Cem Yılmaz’ı ofisinde ziyaret ederek ‘Teşekkür Belgesi’ takdim etti.

Ezgi Mola: Bir yardımsever sayesinde üniversiteyi burslu okudum

O anı takipçileriyle paylaşan Cem Yılmaz, “İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç bana ‘Teşekkür Belgesi’ takdim etti. Nazik ziyareti beni mutlu etti. Gururlandım” ifadelerini not düştü.

 

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#Ezgi Mola#Eda Taşpınar#Ebru Gündeş

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