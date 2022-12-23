Ezgi Mola: Bir yardımsever sayesinde üniversiteyi burslu okudum

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İYİLİK VE SEVGİYİ PAYLAŞMAK GEREK



Üniversite yıllarında kendisine de kimliğini bilmediği biri tarafından burs verildiğini açıklayan ünlü oyuncu, “Bence iyiliği, sevgiyi, bir karanfil gibi elden ele uzatmak, paylaşmak gerek. Ve bu sene 10’uncu yılını kutlayan Askıda Ne Var bunu çok güzel yapıyor, binlerce gönüllüsüyle öğrencilere destek oluyor” dedi. Tanıtım filminde yer alan “Sen Bensin, ben de Senim. Sana ne yaparsam kendime yapmış sayarım” sözünün anlamını üniversite yıllarında öğrendiğini söyleyen Mola, kendisine burs veren bir yardımsever sayesinde, daha rahat bir dönem geçirdiğini de ifade etti.

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İREM DERİCİ NEW YORK MEYDANI'NDA

İREM Derici, Spotify Equal müzik programı kapsamında New York Times Meydanı’ndaki dev dijital ekranda yer aldı.

Yeni şarkısı “Yaz Gülü” ile Spotify’nin müzik sektöründe kadın eşitliğini güçlendirmek için hayata geçirdiği Equal Müzik Programı’nın bu ayki konuğu olan ünlü şarkıcı mutluluğunu sosyal medya hesabında paylaştı. Reklam panosunu Instagram hesabına yükleyen Derici’yi hayranları beğeni yağmuruna tuttu.

FARKLI DEMET

Demet Özdemir, Vogue Türkiye dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti.

Ünlü oyuncu, değişimi ve iddialı pozlarıyla sosyal medyada ses getirdi. Özdemir, çekimden kareleri Instagram sayfasında da yayınladı.

MEĞER KONSER TEKLİFİ ALMAMIŞ

Müzik ve magazin yazarı Hakan Kanburoğlu, Aleyna Tilki hakkında ilginç bir iddiada bulundu.

Kanburoğlu, ses telleri yırtıldığından bir süre sahnelerden uzak kalacağını açıklayan genç şarkıcı için şöyle dedi: “Yılbaşı için konser teklifi almamış. Bu yüzden ses tellerinin yırtıldığını açıklamış. Aslında konser başarısızlığı dikkat çekmesin diye böyle bir haber ortaya atmış.”



KAMERA PANİĞİ

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Oyuncu Deniz Çakır ve sevgilisi Bilgehan Baykal, önceki gün Akmerkez’deydi.

Kol kola AVM’de turlayan sevgililer, gazetecileri fark edince birbirinden uzaklaştı.Başını farklı yöne doğru çeviren Çakır, yüzünü kameralardan gizledi. Oyuuncu, geçen aylarda yüzüne yaptırdığı işlemlerle gündeme gelmişti. (Behlül AYDIN)

KULİS ZİYARETİ

Armağan Çağlayan önceki akşam bir dönem beraber jüri koltuğuna oturduğu Ebru Gündeş’i İstanbul’daki Günay Restoran’da izlemeye gitti.

Çağlayan, arkadaşını kuliste ziyaret edip bu anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

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ANLIK YAŞIYORUM

Eda Taşpınar önceki akşam Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi.

Taşpınar, anneannesi ile yılbaşı alışveriş yaptığını söyledi. Eda Taşpınar, “Bir tatil planım yok şu an. Ama yazlık bir yere gideceğim. Ben öyle uzun vadeli planlar yapmam. Anlık yaşıyorum her şeyi” dedi. (Sayit DURMAZ)

VERGİ DAİRESİNDEN BELGE ALDI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç, vergisini düzenli ödeyen Cem Yılmaz’ı ofisinde ziyaret ederek ‘Teşekkür Belgesi’ takdim etti.

O anı takipçileriyle paylaşan Cem Yılmaz, “İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç bana ‘Teşekkür Belgesi’ takdim etti. Nazik ziyareti beni mutlu etti. Gururlandım” ifadelerini not düştü.