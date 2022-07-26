Ezgi de modaya uydu... 5 yıldızlı otel yerine karavan!

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Almadan önce tecrübe ediyorum

Ezgi Mola, karavanla çıktığı tatil turunda Çeşme’ye de uğradı.

Önceki gün karavanında sevgilisi Mustafa Aksakallı ile görüntülenen ünlü oyuncu, aracı henüz satın almadığını söyledi:

“1 yıldır karavanla gezme hayalim vardı. Bu karavanı satan kişi karşıma çıktı. Almadan önce deneyip kullanmamı, tecrübe etmemi söyledi. Benim de işime geldi. Kendi zevkime göre ayarladım her şeyini. Bayağı eğlenceli bir gezi şekli. Tamamen doğaçlama geziyoruz, plansız hareket ediyoruz.”

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Alaçatı’da iki ayrı eğlence mekânı bulunan Mola, ünlü dostlarından hesap alıp almadığı sorusuna esprili bir yanıt verdi: “Israr ediyorlar hesap ödemek için. Zaman zaman onları kırmıyoruz, zaman zaman bizi kırmamalarını istiyoruz. Tatlı bir denge kuruyoruz. Bir tek Enis Arıkan ocağımıza incir ağacı dikti. Her gün geliyor.” (Deniz BOY)

DOĞA İÇİNDE TATİL

Koronavirüs salgını sonrası kalabalıklardan kaçmak isteyen ünlüler 5 yıldızlı lüks otellerin aksine karavana ve çadır tatillerine ilgi göstermeye başladılar. İşte doğa ile iç içe olmayı seçen o ünlüler...

300 BİN TL'LİK KARAVAN

Cemiyetin ünlü çifti Yasemin-İzzet Özilhan, son yılların yükselen trendi olan karavan modasına kayıtsız kalamadı.

Çift, Crawler marka karavan satın aldı. Yasemin-İzzet Özilhan Batu 535 model karavanlarına 300 bin lira ödedi. Lüks karavanları ile kendilerine sakin bir rota çizen ikiliden Yasemin Özilhan, ilk doğa tatilinin fotoğraflarını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

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26 YILLIK KARAVAN HAYATI

Oyuncu Bedia Ener ile eşi, karavan hayatını çok seviyor. 26 senedir karavanı olan çift yılın büyük bir bölümünü Bodrum’da, karavanında geçiriyor.

ADI PRENSES

Karavan tutkusu olan isimlerden biri de Şevval Sam. Sam, Prenses adını verdiği karavanıyla uzun bir tatile çıktı.

Şarkıcı, “Prenses’i tatile götüreyim dedim. O da hak etti artık. Sağlığım ve imkanlarım el verirse dünyayı bir karavanla gezmeyi istiyorum. İnsan böyle daha özgür oluyor. Mülk edinmek istemiyorum” demişti...

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9,5 METRELİK KARAVAN

Volkan Konak uçak korkusu nedeniyle 10 yıl önce 9.5 metre uzunluğunda bir karavan yaptırdı.

Volkan Konak "Sülalem TIR’cılıktan geliyor. Bu sebeple karavanı kocaman, otobüs gibi yaptırdım. İçinde 6 kişi kalabiliyor. İkinci bir ev gibi. Ayrıca maceraperestim. Türkiye ve Avrupa'da dolaşmadığım yer kalmadı. Bestelerimi de 'tek kişilik cumhuriyetim' dediğim karavanımda yapıyorum' dedi.

TERCİHİ DOĞA

Doğa seyahatlerine meraklı olan Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’in 2 arazi aracı ve 750 bin TL’lik lüks bir karavanları var.

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Kıvanç Tatlıtuğ geçen yıl da pikap kamyonetinin arkasına 100 bin TL harcayıp mini bir karavan yaptırdı. Bu araç açılabilir bölmeleri ve çadırıyla genişleyerek büyüyor.

AVRUPA'YI GEZDİLER

Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çifti 450 bin TL’lik karavanlarıyla Avrupa’yı gezdi.

5 YILDIZLI OTEL YERİNE KAMP

Oyuncu çift Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı da lüks oteller yerine doğa tatilini tercih ediyor. Çift geçtiğimiz yaz yakın dostları Başak Daşman ve oğulları Can ile tatile çıktı.

Ekip soluğu Fethiye'de aldı. Daha sonra ise rotayı Bozburun'a çevirdi.

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