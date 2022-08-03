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Eylülde çifte düğün var

#Uğur Güven#Carla Araujo#Brezilyalı Model
Eylülde çifte düğün var
Mehmet Üstündağ

Çapkınlığıyla bilinen Uğur Güven, 2 yıl önce gönlünü Brezilyalı model Carla Araujo’ya kaptırarak, bu unvanını askıya asmıştı.

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İlişkilerini mutlu mesut yürüten çift evlenmeye karar vermiş! Eylül ayında Türkiye’de nikâh masasına oturmayı planlayan Uğur Güven ve Carla Araujo, bir düğün de Brezilya’da yaparak hem damat tarafını hem de gelin tarafını mutlu edecek. Ben de çifte mutluluklar dilerim...

Eylülde çifte düğün var

Yeni mekânıyla da iddialı

Danış Ulaç, Gündoğan’daki Danış Bodrum’un içinde yeni bir mekân açtı. Gaou, kokteylleri, yazlık hafif tatları, farklı damak zevklerine uzanan geniş menüsü ve sabah saatlerinden gün batımına kadar devam eden müzikleriyle farkını ortaya koyuyor.

Eylülde çifte düğün var

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Gaou’da akşamüzeri yapılacak olan DJ partileri de adından söz ettirecek.

Eylülde çifte düğün var

Danış Ulaç

Hazal da kadroda!

Alina Boz’un Tarık Emir Tekin’le başrolü paylaştığı dizinin üçüncü başrolü, güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse oldu.

Yeni sezon dizileri yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Sezonun merakla beklenen yapımlarından biri “Zengin Kız” olacak gibi görünüyor. Medyapım’ın imza atacağı dizinin başrolünde Alina Boz’un olacağı açıklanmıştı. Boz’a kadroda yakışıklı oyuncu Tarık Emir Tekin eşlik edecek. Zengin bir kızın sınıf atlama mücadelesini anlatacak olan dizinin bir diğer başrolü de Hazal Filiz Küçükköse oldu. Hikâyede güçlü kadın karakter ‘Neslihan’a hayat vereceğini öğrendiğim Küçükköse, çalışmasına başlamış bile. Deniz Akçay’ın senaryosunu yazdığı, Merve Girgin’in yöneteceği dizinin çekimleri bu ay içinde başlayacak.

Eylülde çifte düğün var

Tarık Emir Tekin - Alina Boz - Hazal Filiz Küçükköse

Tatil keyfi

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İş dünyasının ünlü çifti Emine-Erhan Kamışlı, yazın keyfini Bodrum’da çıkarıyor. Önceki gün teknelerinden botla ayrılan çift, akşam yemeği için Maçakızı’na giderken görüntülendi. Kamışlı çiftine yemekte oğulları Kerem Kamışlı da eşlik etti.

Eylülde çifte düğün var

Kerem Kamışlı - Erhan-Emine Kamışlı

Eylülde çifte düğün var

 

 

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#Uğur Güven#Carla Araujo#Brezilyalı Model

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