Evsiz kalmamak için dizilerde oynuyordu… Çok çalışıp büyük bir yıldız oldu… Her şeyi tam ama ‘pamuk’ kalbini dolduracak aşkı bir türlü bulamadı

Üstelik bugün geldiği noktaya ulaşabilmek için herkesten çok çalıştı. Yoksulluktan gelmiş, çok istediği bu meslekte tutunabilmek için yıllarca uğraşmıştı. Yıllar sonra o geçmiş günleri anlatırken evsiz kalmaktan kurtulmak için dizilerde tek bölüm oynayıp harçlığını zorla çıkardığını itiraf edecekti. Son yıllarda Hollywood'un en gözde aktörlerinden biri olan Şili asıllı oyuncu Pedro Pascal geçtiğimiz akşam Gladyatör II filminin galasına katıldı

KRALLA EL SIKIŞTI

Geçtiğimiz akşam İngiltere’nin başkenti Londra’da galası yapılan son filmi Gladyatör II için giyinip kuşanıp kırmızı halıya çıkarken Kral Charles’la el sıkıştı, ayaküstü de olsa sohbet etti.

Game of Thrones, Mandalorian, The Last of Us gibi dizilerle yıldızı her geçen yıl biraz daha parlayan, bu arada sinemayı da ihmal etmeyip sayısız filmde de rol kapan Pedro Pascal artık Hollywood’un en büyük yıldızlarından biri.

Pedro Pascal 2024'ün en merakla beklenen yapımlarından Gladyatör'ün devam filminde Romalı bir general olan Marcus Acacius'u canlandırdı

YANINDA HEP KARDEŞLERİ YA DA YEĞENLERİ VAR

Gerek oynadığı roller gerekse mütevazi ve samimi hal ve tavırlarıyla çok sevilen, babacan duruşu bir yana yakışıklılığıyla da özellikle kadın hayranlarının deyim yerindeyse “içini titreten” Perdo Pascal bir kez daha, yıllardır alışılmış şekilde Gladyatör II galası için kırmızı halıya ailesinden biriyle çıktı.

Gerek birlikte çalıştığı yönetmen ve oyuncular gerekse hayranları tarafından çok sevilen, yakışıklılığıyla da gönülleri fetheden Pascal'ın kalbi yıllardır boş... Yıldız oyuncu galaya da kız kardeşiyle katıldı

49 yaşındaki siyahlara bürünmüş Pedro Pascal'e bu önemli gecede 32 yaşındaki kız kardeşi Lux eşlik etti. Fotoğrafçıların karşısına ağabeyiyle çıkan küçük kardeşi gece boyunca onun omzuna başını koyup destek oldu, şıklığıyla da tam not aldı. Özel hayatı konusunda çok ketum davranan Pedro Pascal, anneleri genç yaşta ölünce iki küçük kardeşini koruyup kollamış, onlara hem ağabeylik hem de bir nevi ebeveynlik yapmıştı

KALBİNİ AŞKLA DEĞİL AİLESİYLE DOLDURDU

Yıllardır kalbi boş olan, özel hayatı konusunda ser verip sır vermeyen ve hiç evlenmeyen Pedro Pascal geçmişte kısa süreli aşklar yaşasa da ününün doruğunu yaşadığı son senelerde kalbini hep boş tuttu.

Ünlü oyuncu zaman zaman yeğenleriyle fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıyor

Ve kırmızı halılara, önemli davetlere ve galalara ablası Javiera ve onun iki oğluyla ya da küçük kardeşi Lux’la katıldı. Perdo Pascal’in bir de pek tanınmayan Nicolas adında erkek kardeşi var. Yakışıklı yıldızın aile bağlarının bu kadar güçlü olmasının ardında ise acı bir gerçek yatıyor.

ANNESİ ÖLÜNCE İKİ KÜÇÜK KARDEŞİNE O SAHİP ÇIKTI

Pedro Pascal 24, kardeşi Lux ise henüz yedi yaşındayken, Şubat 1999'da, anneleri Veronica Pascal trajik bir şekilde hayatına son vermişti. Yıldız oyuncu o günden sonra iki küçük kardeşine “ebeveynlik” yapmak zorunda kaldı. Bundan da hiç şikâyet etmedi ve hayatları boyunca onların en büyük destekçisi oldu.

Hayranlarının yanında sevgilisini görmeyi beklediği yıldız isim Oscar törenine ya da kırmızı halı davetlerine ablası Javiera ve yeğenleriyle katılıyor

Pedro Pascal yaşadığı o günleri “Onlar çok küçük çocuklardı, benden ve ablamdan çok daha küçüklerdi, dolayısıyla ebeveynlerinden birini kaybetmemiş olsalardı bile onlara karşı yine de ebeveynlik duygusu hissedecektik. Böyle bir boşluğu doldurabileceğimi hiç düşünmedim. Ama her zaman onlara “ben buradayım” demek istedim” sözleriyle anlatıyor. Pedro Pascal sıcakkanlı ve güler yüzlü olmasıyla, onunla fotoğraf çektirmek isteyen ya da imza almaya çalışan hayranlarıyla da kurduğu yakın ilişkiyle tanınıyor

"PSİKOLOJİK, DUYGUSAL VEYA FİZİKSEL ACIDAN HOŞLANMIYORUM" DEMİŞTİ

Pedro Pascal, özel hayatı konusunda oldukça ketum olmasıyla nam saldı. Kalbini bir türlü aşka açmayan yıldız oyuncu daha önce "Psikolojik, duygusal veya fiziksel acıdan hoşlanmıyorum" demiş, hayal kırıklığı yaşamaktansa aşksız kalmayı tercih ettiğini ima etmişti.

Perdo Pascal’in adı 90'ların başında Law And Order'ın bir bölümünde birlikte rol aldıkları Maria Dizzia ile anılmıştı. Ünlü oyuncunun Game of Thrones'daki rol arkadaşı, Cersei Lannister'ı canlandıran Lena Headey’le de aşk yaşadığı söylendi ancak ikilinin arasındaki ilişki dostluktan öteye geçmedi.

Kalbini aşka kolay kolay açmayan Pedro Pascal daha önce verdiği röportajlardan birinde aşık olup acı çekmektense aşksız yaşamayı tercih ettiğini ima etmişti

Perdo Pascal’in adı en son 2015’te bir başka ünlü oyuncu Robin Tunney’le anıldı ancak bu aşk da sadece bir söylentiden ibaret kalmıştı…