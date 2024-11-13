Aldığı ödüle kendi de şaştı kaldı... Ünlü oyuncu 2024’ün ‘Yaşayan en çekici erkeği’ seçildi… ‘Eyvah karım şimdi bana daha fazla ev işi yaptıracak!’

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Kimileri onu yeterince yakışıklı ya da çekici bulmadıklarını söyledi, kimileri de “eli yüzü düzgün” bir isim olsa da bu ödülü kazanacak bir karizmaya sahip olmadığını iddia etti.

ÖDÜL BU YIL HİÇ BEKLENMEDİK BİR İSME GİTTİ

45 yaşındaki ünlü oyuncu ve yönetmenin yaşının bu ödül için biraz “geçkince” olduğunu dile getirenler de çıktı ve daha genç isimlere haksızlık yapıldığı bile söylendi.

People dergisinin her yılın sonunda dağıttığı yaşayan en çekici erkek ödülü bu yıl John Krasinski'ye gitti... Ünlü oyuncu bu ödülü aldığına kendisi de şaşırdı

Tüm bu tartışmalar bir yana People’ın 35 yıldır adayların “fiziksel çekicilik, karizma ve kültürel etkisine” göre verilen ödülü bu yıl John Krasinski’ye gitti.

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“ÇITA İYİCE YÜKSELDİ”

John Krasinski, PEOPLE'ın 2024 Yaşayan En Seksi Erkeği seçildiğini öğrendiğinde deyim yerindeyse ne düşüneceğini ve ne diyeceğini bilememiş.

14 yıldır evli olan John Krasinski ve Emily Blunt Hollywood'un en mutlu evliliklerinden birini sürdürüyor

“Bir anda gözüm karardı. Kafamda sıfır düşünceyle kalakaldım. 'Yaşayan En Seksi Erkek olmamın isteneceği gün bugün mü' diye düşünerek uyanmıyorum. Ama yine de sizin bunu yaptığınız gündü. Benim için çıtayı gerçekten yükselttiniz” diyen Krasinski’nin aklına da bu ödülü kazanacağı hiç gelmemişti…

THE OFFICE’İN UNUTULMAZ YILDIZI

Uzun yıllar ekranların en sevilen komedi dizilerinden The Office’in hınzır ama yakışıklı ve iyi kalpli üyesi Jim Halpert rolünü başarıyla canlandıran John Krasinski birçok beğenilen filmde de başrol oynayıp dünya çapında yıldız bir isim haline geldikten sonra yönetmenliğe ve yapımcılığa da el atmıştı. John Krasinski The Office dizisindeki rolüyle tanındıktan sonra rotasını yönetmenliğe kırmıştı... Yöenttiği ilk filmde karısı Emily Blunt başrol oynayarak ona büyük bir destek verdi ve filmin gişe başarısına katkıda bulundu

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Gözden Kaçmasın Yaşayan en çekici erkek olmak umurunda değil: Gözü güzel karısından başkasını görmüyor Haberi görüntüle

“YAKIŞIKLI AMA KOMİK” ADAM İMAJINDAN SONRA CİDDİ BİR YÖNETMEN HALİNE GELMİŞTİ

The Office dizisindeki dokuz yıllık Jim Halpert rolüyle sevilen oyuncu, 2018 yapımı gerilim filmi A Quiet Place'in senaristliğini, yönetmenliğini ve eşi Emily Blunt'la birlikte başrolünü üstlendi. Bu filmin büyük başarısıyla birlikte ikinci filmde de yönetmenlik yapan Krasinski, 2024’te kadrosunda birçok yıldız oyuncuyu barındıran If adlı filmi de yönetti.

Bir yandan aksiyon dizisi Jack Ryan’da başrol oynayan John Krasinski şimdilerde ünlü yönetmen Michael Bay'in son filmi 13 Saat'te başrol oynamaya hazırlanıyor.

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TÜM HAYATI GÜZEL KARISI VE İKİ KIZINDAN İBARET

Ancak tüm bu ününe ve yakaladığı büyük başarılara rağmen 45 yaşındaki aktör için hayat koltuğuna uzanıp belgesel izlemekten, iki çocuğuna masallar okumaktan ve elbette güzeller güzeli eşi, yıldız oyuncu Emily Blunt’tan ibaret…

Ünlü çift iki kızlarının yüzlerini sosyal medyadan asla paylaşmıyor ve paparazzilerin onların fotoğraflarını çekeceği yerlere gitmekten de kaçınıyor

14 yıllık eşi 41 yaşındaki Emily Blunt’la 10 yaşında Hazel ve 8 yaşında Violet adında iki kızı olan John Krasinski eşi Blunt’ın bu büyük haberi duyduğunda çok heyecanlandığını söylüyor: “Ona söylediğimde çok sevinçliydi” Yıldız oyuncu karısı Emily Blunt'ın haberi duyunca sevinse de kendisiyle dalga geçtiğini ve artık evde daha fazla ev işi yapmak zorunda kalacağını söylüyor

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“EYVAH! KARIM ARTIK BANA SÜREKLİ EV İŞİ YAPTIRACAK”

Emily Blunt'la birlikte kurduğu hayatın değerini iyi bilen ve “Biriyle evlendiğinizde sürekli öğreniyor, değişiyor ve gelişiyor olmanız çok güzel bir şey. Ve tüm bunları karımla birlikte yaşadığım için çok şanslıyım” diyen John Krasinski eşinin en seksi erkek seçildiği için kendisiyle biraz dalga geçtiğini ve evin tüm duvarlarını dergi kapağıyla kaplayıp artık ona çok daha fazla ev işi yaptırmaya başlayacağını da söylüyor…