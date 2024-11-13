Aldığı ödüle kendi de şaştı kaldı... Ünlü oyuncu 2024’ün ‘Yaşayan en çekici erkeği’ seçildi… ‘Eyvah karım şimdi bana daha fazla ev işi yaptıracak!’

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Kimileri onu yeterince yakışıklı ya da çekici bulmadıklarını söyledi, kimileri de “eli yüzü düzgün” bir isim olsa da bu ödülü kazanacak bir karizmaya sahip olmadığını iddia etti.
ÖDÜL BU YIL HİÇ BEKLENMEDİK BİR İSME GİTTİ
45 yaşındaki ünlü oyuncu ve yönetmenin yaşının bu ödül için biraz “geçkince” olduğunu dile getirenler de çıktı ve daha genç isimlere haksızlık yapıldığı bile söylendi.
Tüm bu tartışmalar bir yana People’ın 35 yıldır adayların “fiziksel çekicilik, karizma ve kültürel etkisine” göre verilen ödülü bu yıl John Krasinski’ye gitti.
“ÇITA İYİCE YÜKSELDİ”
John Krasinski, PEOPLE'ın 2024 Yaşayan En Seksi Erkeği seçildiğini öğrendiğinde deyim yerindeyse ne düşüneceğini ve ne diyeceğini bilememiş.
“Bir anda gözüm karardı. Kafamda sıfır düşünceyle kalakaldım. 'Yaşayan En Seksi Erkek olmamın isteneceği gün bugün mü' diye düşünerek uyanmıyorum. Ama yine de sizin bunu yaptığınız gündü. Benim için çıtayı gerçekten yükselttiniz” diyen Krasinski’nin aklına da bu ödülü kazanacağı hiç gelmemişti…
THE OFFICE’İN UNUTULMAZ YILDIZI
Uzun yıllar ekranların en sevilen komedi dizilerinden The Office’in hınzır ama yakışıklı ve iyi kalpli üyesi Jim Halpert rolünü başarıyla canlandıran John Krasinski birçok beğenilen filmde de başrol oynayıp dünya çapında yıldız bir isim haline geldikten sonra yönetmenliğe ve yapımcılığa da el atmıştı.
“YAKIŞIKLI AMA KOMİK” ADAM İMAJINDAN SONRA CİDDİ BİR YÖNETMEN HALİNE GELMİŞTİ
The Office dizisindeki dokuz yıllık Jim Halpert rolüyle sevilen oyuncu, 2018 yapımı gerilim filmi A Quiet Place'in senaristliğini, yönetmenliğini ve eşi Emily Blunt'la birlikte başrolünü üstlendi. Bu filmin büyük başarısıyla birlikte ikinci filmde de yönetmenlik yapan Krasinski, 2024’te kadrosunda birçok yıldız oyuncuyu barındıran If adlı filmi de yönetti.
Bir yandan aksiyon dizisi Jack Ryan’da başrol oynayan John Krasinski şimdilerde ünlü yönetmen Michael Bay'in son filmi 13 Saat'te başrol oynamaya hazırlanıyor.
TÜM HAYATI GÜZEL KARISI VE İKİ KIZINDAN İBARET
Ancak tüm bu ününe ve yakaladığı büyük başarılara rağmen 45 yaşındaki aktör için hayat koltuğuna uzanıp belgesel izlemekten, iki çocuğuna masallar okumaktan ve elbette güzeller güzeli eşi, yıldız oyuncu Emily Blunt’tan ibaret…
14 yıllık eşi 41 yaşındaki Emily Blunt’la 10 yaşında Hazel ve 8 yaşında Violet adında iki kızı olan John Krasinski eşi Blunt’ın bu büyük haberi duyduğunda çok heyecanlandığını söylüyor: “Ona söylediğimde çok sevinçliydi”
“EYVAH! KARIM ARTIK BANA SÜREKLİ EV İŞİ YAPTIRACAK”
Emily Blunt'la birlikte kurduğu hayatın değerini iyi bilen ve “Biriyle evlendiğinizde sürekli öğreniyor, değişiyor ve gelişiyor olmanız çok güzel bir şey. Ve tüm bunları karımla birlikte yaşadığım için çok şanslıyım” diyen John Krasinski eşinin en seksi erkek seçildiği için kendisiyle biraz dalga geçtiğini ve evin tüm duvarlarını dergi kapağıyla kaplayıp artık ona çok daha fazla ev işi yaptırmaya başlayacağını da söylüyor…