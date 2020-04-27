◊ AMC Akademi’yi dijital platforma taşıdınız. Sizi bu kararı almaya iten ne oldu?

- Her şeyi fırsata çevirmek lazım. Evren bize çok büyük bir tokat attı. Her şey bitip hayata yeniden başladığımız gün hazır olmalıyız. Ben cebimde hep B planları taşırım. Akademi de onlardan biri.

Çünkü hiçbir şey eskisi gibi olmayacak artık. Kendi derslerimi online yapma fikri kısa sürede akademi haline dönüştü. Zaten İngiltere’ye ilk geldiğim yıllar akademim vardı, diğer işlerimin yoğunluğundan kapatmıştım. Yeniden hayata geçirdim. 7’den 70’e herkesin bir şeyler bulabileceği bir platform olacak.

◊ Akademide hangi alanlarda eğitimler verilecek?

- Öncelikle sanat ağırlıklı olacak. Oyunculuk, piyano, perküsyon, şan, kişisel gelişim, yazarlık, konservatuvara hazırlık ve seslendirme eğitimleri verilecek. Ev hanımları da sisteme kaydolarak İngilizce, resim gibi hobi dersleri alabilecek. Dersler İngilizce ve Türkçe yapılacak. Dersleri başarıyla geçip sertifikalarını alanları çeşitli yerlerde staja yönlendireceğiz, bir nevi iş bulmalarına yardımcı olacağız.

◊ Eğitimler ne zaman başlayacak?

- Alt yazılım bitti, şimdi denemeler yapılıyor. Ayrıca android ve İOS aplikasyonları hazırlanıyor. Acelemiz yok. Her şey tamamlansın öyle başlayacağım.

DÖNÜŞÜM KADINLA BAŞLAR

◊ Akademide kimler ders verecek, aralarında tanıdık isimler var mı?

- Çok değerli eğitmenlerimiz var, hepsi konularının uzmanı. Tanıdık olanlar da var. Ama tanıdık olmaktan kastın ‘ünlü ve popüler’ olmaksa, hiçbiri magazin figürü değil. Bir de ‘masterclass’ dediğimiz atölye çalışmalarımız var. Orada mesleklerinde tanınan ve başarılı olmuş kişiler atölye çalışması yapacak. Ve başlangıçlarından bugüne nasıl geldiklerini, kendi örneklemeleriyle interaktif çalışmalarla anlatacaklar. Yani rol model olacaklar.

◊ Eğitmenleriniz kadın ağırlıklı, bu özel bir tercih mi yoksa tamamen tesadüf mü?

- Tesadüf başlasa da sonra tercih oldu. Bazıları ayrımcılık yaptığımı düşünebilir. Kesinlikle hayır. Akademinin sloganı zaten “Dönüşüm önce kadın, sonra sanat ve eğitimle olur”... Ben hayata, hayatın değişim ve dönüşümüne yön verenin kadın olduğuna inanıyorum. Tiyatro oyunlarımda da ağırlığı ‘kadınlar’ oluşturmuştur.

◊ Siz eğitim verecek misiniz?

- Evet, ben de “Bilinçli farkındalık” ve “seslendirme” olmak üzere iki farklı konuda eğitim vereceğim.

Yaptığım her işe âşık oluyorum

◊ Kitap çalışmalarınız nasıl gidiyor?

- Kardeşimle birlikte Cansın Yayınları’nı kurdum. “Kelebeğin Zamanı” adlı roman serimin ilki hazır. Adı, “Bitti dediğin anda kaderin yeniden yazılır”... Kitabımdaki tüm karakterler gerçek hayattan. Bu kitabın gelirinin bir kısmını Türk Kanser Derneği’ne bağışlayacağım. Bu arada serinin ikinci kitabının kurgulamasına başladım bile. Belki iki kitap arka arkaya basılır.



◊ Hızınıza yetişilmiyor... İki çocuk, danışmanlık, kitap, tiyatro, akademi. Yorulmuyor musunuz?

- Ben yaptığım her işe âşık oluyorum. Aşkla yapılan hiçbir şey yorgunluk vermez. Hiçbirini kariyer için yapmıyorum. Kimse kariyeriyle göç etmiyor bu dünyadan. İz bırakmak, insanların hayatına değer katmak lazım.

Ülkede cehaletten söz edip ‘gel bir şey yapalım’ dendiğinde harekete geçmiyorsan benim için anlamı yok.

Akademi işi aklıma düştüğünde birkaç yakın arkadaşıma fikrimi açtım, bazıları inanmadı ve çeşitli şeyler bahane etti.

Ben hep hayal kurarım ve peşinden gerçek oluncaya kadar giderim. Şimdi inananlarla yoluma devam ediyorum.

Çok özlüyorum ülkemi

◊ İngiltere’de karantina günleri nasıl geçiyor?

- Geceleri uykumdan fırlıyorum. Çok özlüyorum ülkemi... Tek başıma olsam her şeyi dener ülkeme gelirdim. Okyanus ise gelebilmek için tek yol, o okyanusa atlardım. Başka bir ülkede “Ya bana bir şey olursa” korkusu insanı 40 yıl yaşlandırıyor.

◊ Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?

- Ben yediğim tokattan dersimi aldım. Artık hayatımda nelerin önemli, nelerin öncelikli olduğunu biliyorum. Galiba dünyaya, insanlara karşı sevgimizi kaybetmiş, içimize fazlasıyla kötü tohumlar yerleştirmişiz. Ne kadar gereksiz şeylerle, kocaman egolarımızla uğraşıyormuşuz. Aileme, sevdiklerime, Allah’a daha fazla zaman ayırmayı öğrendim. Kendimle, hayatla ve korkularımla yüzleştim. İnanıyorum bundan sonra çok daha güzel bir dünya olacak.