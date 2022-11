Evlilik yolunda ilk adım... Nişanlandılar!

Haberin Devamı

Yaşar, haberi sosyal medya hesabında yüzük emojii ile paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

ABİ BOYUN KAÇ

İbrahim Kutluay önceki akşam Bebek’te görüntülendi.

Eski basketbolcu, ATM’den para çekerken yanına gelip kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen iki çocuğu geri çevirmedi. Çocuklardan birinin “Abi boyun kaç?” sorusuna “1.97 cm” yanıtını veren Kutluay, “Vaayy!” diye şaşıran miniğin tavırları karşısında kahkaha attı. (Sayit DURMAZ)

ÇOK MUTLUYUM

Melisa Döngel önceki gece Bebek’teydi.

Haberin Devamı

Oyuncu, “Yeni bir projeye başlıyorum, ancak detay veremiyorum. Çok mutluyum ama” diyerek heyecanını dile getirdi. Döngel, “Prestij Meselesi” filminin çekimlerine de devam ettiğini söyledi: “Bir sahne için saçımı boyatmam gerekiyor. Birkaç güne boyatacağım.” (Sayit DURMAZ)

BROADWAY'DE BAŞROLDE

ABD’de başarılı işlere imza atan Türk oyuncu Esin Varan şimdi de Broadway’de başrolde.

Esin Varan, Tony ödüllü Amerikalı yazar Jason Miller’ın yazdığı “Lou Gehrig Did Not Die of Cancer” (Lou Gehrig Kanserden Ölmedi) adlı oyunda başrolü Amerikalı oyuncu Joe Perrino ile paylaşıyor.

1960’lı yıllarda yaşayan İtalyan-Amerikalı bir kadını canlandıran Varan, “En zorlandığım kısım aksan oldu. Aksan koçu Julia Garner ile çalıştım. Oyuna dair ilk yorumlar, aksanımın çok beğenildiğine dairdi” dedi. (Seda TÜRKOĞLU)

Haberin Devamı

24 SAAT BANA YETMİYOR

Merve Özbey, önceki akşam Kıbrıs’taki Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel’de sahne aldı.

Konser öncesi gazetecilerle bir araya gelen Özbey, “Evde 2 çocuk, konserler, koşturmaca derken, bir yandan da albüm hazırlığındayız. 24 saatin yetmediği dönemlerdeyim. Ben çalışmaya programlı bir kadınım. Şükürler olsun ki biz yokken çocuklarımızla ilgilenen ailelerimiz var. Dolayısıyla iyi bir anne olabilmek adına mental sağlığımı da korumaya çalışıyorum” dedi.

AJDA PEKKAN GALAKSİLER ARASI SES

Betül Demir önceki akşam Boaz Live’da sahne aldı.

Haberin Devamı

Demir, “Geçen gece Ajda Pekkan rüyama girdi. Beraber düet yapıyorduk. Orada bile dizlerim titriyordu. Ajda Pekkan’ı galaksiler arası bir ses olarak kabul ediyorum. Rüyamda bile heyecanlanıyorum yanında” dedi. Şarkıcı ardından Pekkan’ın sevilen şarkılarını seslendirdi.