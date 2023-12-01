Evlenmemeye kararlıyım deyip bunca yıl beklemişti... 'Yarım asır sürdü ama en mükemmel eşi buldum'

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Sonra da sanki yıllarca evliliğe sanki alerjisi varmış gibi kaçıp duran bu isim sürpriz bir düğünle bir anda söylediği şeyin tam tersini yapıp pat diye evleniverdi. Hem de çok konuşulan dillere destan bir düğün yaparak…

Mad Men dizisinde başrol oynadıktan sonra dünyaca ünlü büyük bir yıldız olan Jon Hamm, aynı dizide ufak da olsa bir rolde görünen Anna Osceola’yla haziran ayında evlendi. Çift bu romantik düğün için aşklarının başladığı dizi setinin kurulduğu yeri tercih ettiler.

Jon Hamm ve Anna Osceola'nın Mad Men dizisinin final bölümünde birlikte çektikleri bu sahne ikisinin de hayatını değiştirdi... İkilinin o anlarda başlayan tanışıklığı büyük bir aşka dönüştü: Bu fotoğrafta görülen mekan da yıllar sonra özel bir önem taşıyacaktı

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Jon Hamm ve Anna Osceola, güzel oyuncunun Mad Men dizisinin final bölümünde tanıştılar. Televizyon tarihine geçen dizide kendine bir rol bulan 35 yaşındaki oyuncu sadece rolü değil, ileride eşi olacak adamın da kalbini çalmıştı.

Hamm, Anna Osceola’dan önce 18 yıl boyunca bir başka ünlü oyuncu Jennifer Westfeldt’la büyük bir aşk yaşamıştı. Ünlü çiftin yakın çevresi hep onlardan gelecek müjdeli haberi bekleyip durdu ama Jon Hamm her seferinde “Evlilik hiç baban göre bir şey değil” deyip durmuştu.

Yıllar boyu evlenmekten kaçan, bu iş bana göre değil diyen Jon Hamm gönlünü Anna Osceola'ya kaptırınca her şey birden değişti... Çift, tanıştıkları yerde, Mad Men dizisinin final bölümünün çekildiği yerde rüya gibi bir düğünle evlendiler

Bu gönülsüzlüğünü de kendi anne babasının o çok küçükken boşanmasına bağlıyordu. En sonunda Hamm ve Westfeldt, belki beklenen evlilik gerçekleşmediğinden belki de ilişkileri ömrünü tükettiğinden, yollarını ayırdı.

Çiftin romantik düğününe çok az davetli katılmıştı: Jon Hamm, evlendikten sonra hissettiklerini ilk kez geçen akşam katıldığı programda anlattı

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Jon Hamm’i nikah masasına oturtmayı başaran taze gelin Anna Osceola da tam bu sırada ünlü aktörün hayatına girdi zaten. İkilinin sette başlayan tanışıklığı ilerleyen yıllarda büyük bir aşka dönüştü. Hatta Jon Hamm’in 18 yıllık ilişkisini bir anda bitirmesinin sebebinin de Anna Osceola’yı görür görmez vurulması olduğu iddia edildi.

Jon Hamm, onu nikah masasına oturtmayı başaran kadınla tanışmadan önce 18 yıl boyunca Jennifer Westfeldt’la birlikteydi... Çiftin ayrılığında da ünlü aktörün gönlünü Anna Osceola'ya kaptırması olduğu söylentileri çkmıştı

Usta aktör, onu verdiği evlenmeme kararından döndüren kendisinden 17 yaş küçük eşi Anna Osceola ve peri masallarından çıkmış gibi görünen düğünü hakkında ilk kez konuştu. Jimmy Kimmel’ın sunduğu talk şova katılan Jon Hamm “Çok küçük bir düğündü. Çünkü çok az kişiyi orada istedik. Ama her şeyiyle harika bir düğündü” dedi.

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Evlilikten bunca yıl kaçtıktan sonra nikah masasına oturmasını sağlayan şeyin Anna Osceola’ya duyduğu aşk olduğunu itiraf eden Jon Hamm “Bunu yapmak yarım yüzyılımı almış olsa da en sonunda mükemmel kişiyi buldum ve kararımı verdim” dedi. Yakışıklı aktör bunca yıldan sonra evlenmeye karar verince ileride aileyi büyütme fikrine de sıcak bakmaya başlamış…

“Hayatımın sakinlik ve denge kısmına Anna ile girdim” diyen usta oyuncu eşiyle bir aile kurma planlarının olduğunu, bunun için de doğru zamanı beklediklerini söylüyor. Jon Hamm daha önceleri evlilik fikrine karşı olduğu gibi çocuk fikrine de pek sıcak bakmadığını söylemişti.

Evlilik korkusunu yenen Jon Hamm şimdi de güzle eşi Anna Osceola'yla çocuk planları yapıyor

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Yakışıklı aktör sevdiği kadınla evlenme ve ileride onunla bir aile kurma kararını verirken geçmişten getirdiği travmaların üstesinden gelmek zorunda kaldığını itiraf etmişti. Jon Hamm, Anna Osceola’yla evlenmeden önceki süreçte bir terapistten yardım almıştı.