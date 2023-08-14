Estetik yüzünden kariyeri biten ünlü model: İkiyüzlüyüm çünkü hala botoks yaptırıyorum

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ORİJİNAL SÜPER MODELLERDEN BİRİYDİ

Kendisiyle aynı dönemde podyumlarda yürümüş ve 90’lı yıllara damgasını vurarak “orijinal süper modeller” unvanını almış olan Cindy Crawford, Christy Turlington ve Naomi Campbell gibi isimler emekli olsa da hâlâ popülerliğini sürdürürken Linda Evangelista bir anda ortadan kaybolmuştu.

Linda Evangelista 80'lerin ortasında ve 90'lı yıllarda dünyanın en çok kazanan süper modellerden biriydi

Podyumları bıraksalar da özel defilelerde podyuma çıkmaya ve reklam kampanyalarında yer almaya devam eden arkadaşları hep göz önündeyken Linda Evangelista bir anda ortadan kayboldu ve beş yıl boyunca kimseler onu görmedi.

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YILLAR BOYUNCA ORTADAN KAYBOLDU, İNSAN İÇİNE ÇIKAMADI

Geri döndüğündeyse kimse o bir zamanlar güzelliğiyle baş döndüren, podyumların en başarılı modellerinden olan Evangelista’yı tanıyamamıştı. Birçok gösteri dünyası ünlüsü gibi o da artık yaş almaya başladıktan sonra estetik cerrahların kapısını çalmıştı. Ancak verdiği bu karar adeta hayatını kâbusa çevirecekti. Yaptırdığı estetikler ünlü modeli tanınmayacak hale getirdi... O da bu şekilde görünmemek için yıllar boyunca saklanarak yaşadı

"Yaşıtım olan birçok kişi hala çalıştığı halde benim neden ortalıkta görünmediğimi soruyorlardı. Beş yıl önce yağ hücrelerimi dondurmakiçin bir estetik operasyon yaptırdım, zor durumda kaldım. Tanınmaz hale gelip derin bir depresyona girdim ve kendimden tiksinmeye başladım." demişti 2021’de geri döndüğünde.

GEÇİRDİĞİ ESTETİK OPARESYON HAYATINI KARARTTI

Bir dönem "dünyanın en çok fotoğrafı çekilen insanı" unvanını taşıyan Linda Evangelista, vücudundaki yağ hücrelerini dondurmak için geçirdiği ama sonra hayatını zindana çeviren estetik operasyonların ardından yaşadığı fiziksel ve ruhsal acıları anlattı People dergisine böyle anlatmıştı. Yağ aldırma yani liposuction'a alternatif olarak görülen “cool sculpting” yani “yağ dondurma” yönteminden sonra Evangelista'nın vücudu geri dönülmez bir biçimde deforme oldu. Ünlü model, çalışamaz hale geldiğini ileri sürerek Estetik Operasyon yapan klinik aleyhine 50 milyon dolarlık bir tazminat davası açtı.

Uzun yıllar birlikte çalıştığı arkadaşları da modelliği bırakalı uzun süre oldu... Ancak onlar hâlâ özel defilelerde boy gösterip yüzleri reklamları süslerken Linda Evangelista yıllarca çalışamadı

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Yıllar süren bu zorlu sürecin ardından geçen yıldan beri saklanmayı bırakan ve yeniden görüntülenmeye başlayan Linda Evangelista, kötü günleri ardında bırakmış gibi görünüyordu. Onunla birlikte podyumlarda yürüyen Cindy Crawford, Christy Turlington ve Naomi Campbell… Hepsi 50 yaşın üzerindeki bu isimler bir yandan eski formlarını korumayı başarıp gençlere taş çıkartırken bir yandan da hâlâ mankenlik, podyumlar, reklam kampanyaları dendiğinde akla ilk gelen isimler olmayı sürdürüyor. Yaptırdığı işlemlerden sonra yüzü tanınmayacak hale gelen ünlü model yıllarca saklandıktan sonra tekrar hayata karışmış; başından geçen zorlu süreci anlatmıştı

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SAKLANMAYI BIRAKTI: BİR KEZ DAHA KAPAK KIZI OLDU

Ve bu dört kadın Vogue'un eylül sayısı için yan yana poz verdi ve yeniden kapak kızı oldular. 4 büyük süper modelin fotoğraflarını Vogue için ünlü fotoğrafçı Rafael Pavarotti çekti. Bu özel sayının ve birbirinden muhteşem pozların asıl sebebi ise merakla beklenen bir belgesel. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük modelleri 20 Eylül'de prömiyeri yapılacak olan yeni Apple TV+ belgesel dizisi The Supermodels'in tanıtımı için dergiye özel pozlar ve çarpıcı bir röportaj verdiler. Dört bölümlük belgeseli Oscar ödüllü Roger Ross Williams ve Larissa Bills yönetti.

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Moda dünyasının gerçeklerine ve bu gerçeklik içinde büyük birer efsaneye dönüşen bu 4 büyük süper modelin meslek yaşantısına yakından bakacak belgesel, Crawford, Evangelista, Campbell ve Turlington’ın hayranlarını 1980'li yıllara, ünlü isimlerin modellik kariyerlerinin başlangıcına götürecek. Ve dünya bu dört özel kadının dünyanın dört bir yanından kalkıp bir araya gelerek sektörün ötesine geçen bir şöhrete nasıl ulaştıklarını belgeleyecek.

4 SÜPER MODEL KENDİLERİNİ ANLATAN BELGESEL İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Linda Evangelista, yüzünü deforme eden kötü estetik operasyonun etkilerinden artık kurtulmuş. 58 yaşındaki Kanadalı model meslektaşlarıyla birlikte çarpıcı pozlar verirken bir yandan da herkesten kaçarak ve saklanarak yaşadığı yılları ve estetik operasyonlarla ilgili düşüncelerini de Vogue dergisine anlattı. Evangelista, CoolSculpting "felaketi" hakkında konuşmadan önce, aralarında süper model arkadaşlarının da bulunduğu moda dostlarına e-posta göndererek neler olduğunu ve bu süreçte neler yaşadığını anlattı.

Evangelista zor günleri geride bıraktı ve yüzü eski haline döndü... Uzun süren sıskunluğuna da son veren ünlü model yaşadıklarını açık yüreklilikle anlattı

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Gözden Kaçmasın Boşanma davaları yılan hikâyesine döndü: Benden çocuklarımız için aldığı nafakayla estetik yaptırıyor Haberi görüntüle

Vogue'a "Artık bununla yaşayamazdım" demişti Linda. "Artık dışarı çıkmak istedim" diye ekledi. Ünlü süper model yaşlanmaya karşı çelişkili bir yaklaşıma sahip. Moda ikonu isim dergiye "Yaşlanmayı umursamıyorum ve hiçbir zaman da umursamadım" dedi. "Yaşlanmak bizi olmak istediğimiz yere götürür ve bu da benim için uzun bir yaşamdır." Ancak buna rağmen yaşlanmakla ilgili çekinceleri yüzünden yaptırdığı işlemler onu mesleğinden ve hayattan uzun süre kopardı.





HER ŞEYE RAĞMEN ESTETİĞE DEVAM: BEN BUNU YAPTIĞIM İÇİN İKİYÜZLÜYÜM

Linda Evangelista, derginin özel sayısı için verdiği röportajda bu estetik felaketini yaşamış olmasına rağmen hâlâ botoks yaptırmaya devam ettiğini de itiraf etti. Evangelista “Efsanevi makyaj sanatçısı Kevyn Aucoin kırışıklıklardan çok korkardı ve hiç kırışıklığı olmadı. Ben aslında kırışıklık istiyorum. Ama bir yandan alnıma botoks yaptırıyorum, bu yüzden ikiyüzlüyüm. Çünkü bir yandan da yaşlanmak istiyorum" dedi samimi itirafında.

Bir süredir koyu renk saçlarıyla karşımıza çıkan Linda Evangelista, dergiye verdiği pozlar için yeniden gençlik günlerindeki gibi sarışın oldu

Şimdi, bir çocuk annesi model podyumlara muzaffer bir dönüş yaptı, Vogue kapaklarına geri döndü ve beş yıl saklandıktan sonra artık yüzünün ve vücudunun fotoğraflarını güvenle paylaşıyor. 90'ların en büyük süper modellerinden olan Linda Evangelista, 2015-2016 yılları arasında yedi seans CoolSculpting (yağ hücrelerini dondurması beklenen ameliyatsız bir prosedür) ile çene hattına, sırtına, karnına ve uyluklarına işlem yaptırdı.

BAŞINA GELENLERDEN SONRA SORUMLU ŞİRKETE 50 MİLYON DOLARLIK DAVA AÇMIŞTI

Evangelista o zamandan sonra uzun yıllar süren kariyerine veda etmek zorunda kaldı. Podyumlardaki hakimiyet çoktan sona ermişti ancak diğer meslektaşları gibi özel defilelere çıkamadı. Güzel yüzünü modaevlerinin ya da kozmetik şirketlerinin reklam kampanyalarında da kullanamadı. Ünlü isim CoolSculpting'in ana şirketi Zeltiq Aesthetics Inc. aleyhine açtığı davayı Temmuz 2022'de 50 milyon dolar karşılığında çözdü.

Yakında merakla beklenen belgeselle ekranlara geri dönecek olan Linda Evangelista "Arkadaşlarım ve ailemle birlikte hayatımın bir sonraki bölümünü dört gözle bekliyorum ve bu meseleyi geride bıraktığım için mutluyum. Bana ulaşanlardan aldığım destek için gerçekten minnettarım," diyor. Ve artık saklanmadan yaşayacağı günlere kavuştuğu için şükrettiğini söylüyor…