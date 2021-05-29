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Haber Giriş: 29.05.2021 - 10:46 | Son Güncelleme:

Esra Dermancıoğlu ağlayarak anlattı: Kilo aldım, psikolojim çok bozuk

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Esra Dermancıoğlu ağlayarak anlattı: Kilo aldım, psikolojim çok bozuk

Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde canlandırdığı Mukaddes Yenge karakteri ile şöhret olan Esra Dermancıoğlu fazla kilolarından dertli.

Dermancıoğlu, ağlayarak çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.

"Çocuklar size bir şey söyleyeceğim" diyerek takipçilerine seslenen oyuncu içini döktü.

"Ben çok kilo aldım. Benim ağzıma s..sınlar! O kadar kızgınım ki kendime. Ama artık yemek yemekten böyle midem falan bulanıyor. Gerçekten bir tek makarna yiyebiliyorum. Çok severek yiyorum ama... Psikolojim çok bozuk."

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