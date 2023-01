Eski striptizciden gayrimeşru çocuğu olmuştu… ABD başkanının oğlu soyadı davası için dilekçe vermiş: Ona ailemin adını vermeyin!

Haberin Devamı

Hunter Biden, dünya siyasetinin en güçlü ismi olarak anılan ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu. Joe Biden, en küçüğü şimdiki eşi Jill Biden’dan olmak üzere 4 çocuk babası. İlk çocuğu Beau Biden, Delaware Başsavcısıyken ve geleceğin parlak siyasetçi adayı olarak görülürken genç yaşında beyin kanserine yeni düşüp öldü. Ancak trajediler bu ailenin yakasına çok daha önce yapışmıştı. Joe Biden'ın ilk eşi Neilia ve daha 1 yaşındaki kızları Naomi, 1972'de bir trafik kazasında öldüler. Hunter Biden, Beau Biden’dan 1 yaş küçüktü ve Joe Biden’ın en büyük çocuğu ve varisi olarak kalmıştı. Ancak babasının ve ailesinin büyük umutlarla sarıldığı bu oğul adını büyük yolsuzluk dosyalarına ve skandallarına karıştırarak büyük felaketlere yol açtı. Son birkaç senedir sürekli basına malzeme olan Hunter, ailesi için hem büyük bir sorun hem de utanç kaynağı olmaya devam ediyor.

JOE BIDEN'IN SKANDALLAR KRALI OĞLU HUNTER

ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden yıllardır hakkındaki iddialar yüzünden dünya basınının manşetlerinden inmiyor. Eski eşinin yazdığı kitap nedeniyle gündeme gelen Hunter Biden’ın çok konuşulan evlilik dışı ilişkisinin detayları ortaya saçıldı… ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlunun adı uzun yıllardır bağımlılıkları, kadınlarla kurduğu tuhaf ve sıkıntılı ilişkiler ve hatta yolsuzluklarla anılıyor. Öyle ki adı Rusya – Ukrayna savaşında bile geçen ve eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Putin’e şikyet ettiği Hunter Biden hakkındaki iddialar yenilir yutulur cinsten değil. ELON MUSK DA İFŞA ETMİŞTİ

Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın alan Tesla ve SpaceX'in CEO'su ünlü milyarder Elon Musk'ın aralık ayının hemen başında yaptığı paylaşım ABD gündemine bomba gibi düşmüştü. Musk, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'la ilgili haberlerin sansürlediğine yönelik gizli yazışmaları ifşa etti. Beyaz Saray'dan konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi. Beyaz Saray’ın Twitter yönetimine Hunter Biden’la ilgili kötü haberlere yer vermemeleri konusunda baskı yaptığı biliniyordu. BİLGİSAYARINDAN ÇIKANLAR DÜNYAYI ŞAŞKINA ÇEVİRMİŞTİ

ABD'nin en çok okunan gazetelerinden biri olan New York Post, 2020 yılında yaptığı bir Haber ile adı skandallarla anılan ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait, artık ünlenen laptop’undaki dosyaların Facebook ve Twitter'da sansürlendiğini duyurmuştu. Oğul Biden hakkında kitap yazan tek kişi eski eşi olmadı. Hunter Biden hakkında bir kitap yazan sıradan bir bilgisayar tamircisi bildiği her şeyi dünyayla paylaşmış ve yer yerinden oynamıştı. John Paul Mac Isaac, 2019 yılının Nisan ayında hayatının değişeceğinden habersiz bir bilgisayar tamircisi olarak yaşamına devam ediyordu. ‘The Mac Shop’ adını verdiği tamir dükkanında çalıştığı bir gün içeri hiç beklemediği bir müşteri girdi: ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden… Bilgisayar tamircisi olan bu adam Hunter Biden’ın tamire verdiği bilgisayarın içindeki her şeyi görmüş, sonra da yasal olarak suç teşkil eden kısımlarını yetkililere bildirmişti. Hunter Biden ve eşi Melissa Cohen... Çiftin, Hunter'ın ölen ağabeyinin adını taşıyan bir oğulları var

YASAK AŞKLARI GÜNDEMDEN İNMEDİ

Hunter, ölen ağabeyi Beau’nun eşi, dul baldızı Hallie ile de aşk yaşamıştı. Hunter Biden'ın eski eşi Kathleen Buhle, anılarını yazdığı kitabında Hunter Biden’ın, ölen kardeşi Beau Biden’ın eşiyle nasıl aşk yaşadığını anlatmıştı. Mayıs 2015'te Beau Biden'ın beyin kanseri yüzünden trajik bir şekilde ölmesinin ardından Hunter Biden’ın adı sayısız skandala karıştı. Bunlardan en çok ses getireni ise Hunter Biden’ın Hallie [Biden] ve ailesiyle birlikte Beau Biden Vakfı'nı kurmak için” çalışmaya başlaması ve sonradan ikilinin aşk yaşaması olmuştu. Ölen kardeşinin eşi yani yengesiyle aşk yaşayan Hunter Biden daha o günlerde gözden düşmüştü. Hunter biden bir önceki evliliğinden doğan kızı Maisy ile

ESKİ EŞİ, HUNTER BIDEN'IN YENGESİYLE YAŞADIĞI YASAK AŞKI YAZMIŞTI

53 yaşındaki eski eş Kathleen Buhle o günleri “Terapistimiz bana Hunter'ın orada olması ve Hallie'ye yardım etmesi gerektiğini söyledi,' diyerek hatırlıyor. O günlerde aynı zamanda alkol ve uyuşturucu bağımlılığı gibi birçok sorunu olan ve bu yüzden kendi yaşadığı evde eşinin gözetiminde olması gereken Hunter Biden için terapist “Hallie ve çocuklarıyla birlikte olmanın Hunter'ın yasını tutmasının önemli bir parçası” demiş ve oraya sürekli gitmesine çanak tutmuş. Kathleen Buhle, ertesi yaz Hunter Biden'ı ‘evden kovdu’ ve bu süreçte Hunter Biden’ın fuhuş yaptığı da ortaya çıktı ve ABD’de büyük fırtınalar koptu. DNA testleri Hunter Biden'ın Navy'nin babası olduğunu kanıtlayınca çocuğun annesi ve Biden 2,5 milyon dolarlık bir anlaşma yaptılar ve Biden o tarihten sonra nafaka ödemeye ve kızının sağlık giderlerini karşılamaya başladı

SON SKANDAL: ESKİ STRİPTİZCİDEN GAYRİMEŞRU ÇOCUK!

Hunter Biden’la ilgili skandallar elbette bununla sınırlı kalmadı. Hunter’ın fuhuş bağımlısı olduğu sık sık hayat kadınlarıyla birlikte olduğu iddia edildi. Bu iddiaların temelsiz olmadığı ise Hunter Biden’ın bir striptizciden evlilk dışı bir çocuk sahibi olmasıyla ortaya çıktı. 31 yaşındaki Lunden Roberts, 4 yaşındaki kızının Hunter Biden’dan olduğunu açıklayınca ortalık adeta yıkılmıştı. İddiasını DNA testi sonuçlarıyla da kanıtlayan kadın eski bir striptizci ancak gazeteler tarafından ele geçirilen ve incelenen kısa mesajlara göre Roberts, kızlarına hamileyken Hunter'ın danışmanlık firmasında maaşlı bir çalışandı, adına düzenlenmiş bir bordrosu da vardı. Hunter Biden, geçtiğimiz aylarda mahkemeye başvurup evlilik dışı doğan çocuğunun nafaka miktarının düşürülmesini talep edince Lunden Roberts da mahkemeye dört dilekçe birden verdi ve o da bazı taleplerde bulundu.

2018'de doğan Navy artık 5 yaşına geldi

Ne babası Hunter Biden ne de dedesi Joe Biden 4 yaşındaki Navy Joan Roberts’la henüz tanışmış değil. Zaten aslında Lunden’ın mahkemeye başvurma sebeplerinden biri de bu. Genç kadın kızının babası ve dedesinin soyadına sahip olmasını ve böylelikle bu güçlü soyadının ona sağlayacağı iyi bir eğitim, iş ve diğer birçok fırsattan faydalanmasını istiyor. Lunden Roberts’ın avukatı Clinton Lancaster, “Bu çocuğa uygulanan yabancılaştırma, suistimal veya ihmal olduğu ölçüde, soyadını Biden olarak değiştirerek düzeltilebilir, böylece dünya tarafından inkar edilemez bir şekilde sanığın çocuğu ve prestijli Biden ailesinin bir üyesi olarak tanınabilir” dedi mahkeme başvurusunda. Lunden Roberts, çalıştığı bu striptiz kulübünde Hunter Biden'la tanışmıştı

"KIZIM İÇİN BIDEN SOYADINI MAHKEME YOLUYLA ALACAĞIM"

Avukat aynı zamanda Hunter Biden’ın finansal durumunun değiştiği ve başkanın oğlunun 4 yaşındaki kızının nafakasını ödeyebilecek durumda olmasına rağmen mahkemeden bu paranın azaltılmasını talep ettiğini açıkladı. Hunter, dul baldızı Hallie ile bir ilişki yaşarken sık sık gittiği bir Washington DC’deki bir striptiz kulübünde dans etmesine rağmen Lunden Roberts’la tanıştığını bile hatırlamadığı söylemiş ve çocuğun babası olduğunu reddetmişti.

“SAKIN BU ÇOCUĞA BENİM SOYADIMI, BIDEN SOYADINI VERMEYİN”

Aralık ayında ortaya çıkan mahkeme haberinin ardından Hunter Biden’ın 6 Ocak’ta bu dava için bir dilekçeyle başvuru yaptığı ve mahkemeden talepte bulunduğu öğrenildi. Hunter Biden, bir striptizciden doğan ve görüşmediği dört yaşındaki kızının onun soyadını almasının, çocuğun 'huzurlu bir hayattan' mahrum kalacağını iddia ederek yargıçtan bu soyadı kararını vermemesini istedi ve davanın reddedilmesi talebini dilekçeyle mahkemeye iletti.

Bu talep, başkanın oğlu tarafından 6 Ocak'ta, çocuğun annesi Lunden Roberts'ın kızları Donanma Joan Roberts için isim değişikliği dilekçesi vermesinden sadece birkaç hafta sonra yapıldı. Arkansas'ta kızı Navy’yi yetiştiren 31 yaşındaki Roberts, Biden'ın finansmanla ilgili önemli maddi bir değişiklik geçirdiği iddiasıyla nafaka ödemelerinin de buna göre düzenlenmesi yani artırılması için mahkemeye gitmiş, bu arada kızının Biden ailesinin soyadını taşıması için de başvuru yapmıştı.

HERKES MAHKEME KARARINI BEKLİYOR

Hunter Biden, isim değişikliğinin çocuğa zarar vereceğini iddia ederken, Roberts ise bunun kızlarının yararına olacağını çünkü bu soyadının artık iyi eğitimli, başarılı, finansal açıdan güçlü ve politik olarak güçlü olmakla eş anlamlı olduğunu söyledi. Hunter da dahil olmak üzere Biden ailesinden herhangi birinin Ağustos 2018'de Hunter'ın sık sık gittiği bir kulüpte striptizci olan Roberts'ın çocuğu olarak dünyaya gelen Navy ile hiç tanışmadığı bildirildi.

Hunter Biden ve ölen kardeşi Beau'nun eşi Hallie yasak aşk yaşayınca yer yerinden oynamıştı

Şimdi eğer mahkeme eski striptizci Lunden Roberts’ın Hunter Biden’dan olan kızının Biden soyadı taşımasına karar verirse neler olacağı merakla beklenmeye başladı. Ve herkes ABD Başkanı Joe Biden’ın böyle bir durumda torunuyla tanışıp tanışmayacağını tartışır oldu…