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Eski eşler arasında sular durulmuyor... 'Kötü niyet tazminatı' talep etti

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#Burak Sergen#Işıl Sergen#Tazminat Davası
Eski eşler arasında sular durulmuyor... Kötü niyet tazminatı talep etti
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2023 07:41

BURAK Sergen geçen hafta eski eşi oyuncu Işıl Sergen’e çocuğu için ödediği nafakanın azaltılması istemiyle dava açtı. Sergen, ödediği 41 bin 209 liralık nafakanın 10 bin liraya düşürülmesini talep etti.

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Burak Sergen önceki gün de borçlu olmadığının tespiti için mahkemeye başvurdu.

İddiaya göre Işıl Sergen, nafaka miktarını bilmesine rağmen protokol ile kabul edilen yeni düzenlemeleri yok sayarak Burak Sergen hakkında icra takibi başlattı.

Sergen, nafakayı ödediğini ve böyle bir borcu olmadığını iddia etti. Eski eşinin kendisine zarar vermek amacıyla kanun gücünü kötüye kullandığını öne süren oyuncu, Işıl Sergen’in kötü niyet tazminatına hükmedilmesini talep etti.

Burak Sergen’in avukatı, “Kötü niyet tazminatına hükmedilmesini istiyoruz. Ayrıca müvekkilin borçlu olmadığının tespitini talep ediyoruz” dedi.

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#Burak Sergen#Işıl Sergen#Tazminat Davası

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