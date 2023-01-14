Eski eşler arasında sular durulmuyor... 'Kötü niyet tazminatı' talep etti

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Burak Sergen önceki gün de borçlu olmadığının tespiti için mahkemeye başvurdu.



İddiaya göre Işıl Sergen, nafaka miktarını bilmesine rağmen protokol ile kabul edilen yeni düzenlemeleri yok sayarak Burak Sergen hakkında icra takibi başlattı.



Sergen, nafakayı ödediğini ve böyle bir borcu olmadığını iddia etti. Eski eşinin kendisine zarar vermek amacıyla kanun gücünü kötüye kullandığını öne süren oyuncu, Işıl Sergen’in kötü niyet tazminatına hükmedilmesini talep etti.



Burak Sergen’in avukatı, “Kötü niyet tazminatına hükmedilmesini istiyoruz. Ayrıca müvekkilin borçlu olmadığının tespitini talep ediyoruz” dedi.





