Burak Sergen'den eski eşi Işıl Sergen'e 'nafaka azaltma' davası

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İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davaya göre Burak Sergen ile Işıl Sergen, 19 yıl evli kaldıktan sonra 15 Mart 2018 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme, çiftin bugün 14 yaşında olan çocuğunun velayetini anneye vererek, Burak Sergen’i 20 bin lira nafaka ödemeye hükmetti.

İddiaya göre Burak Sergen’in çocuğuna ödediği nafaka ÜFE oranında artarak 41 bin 209 liraya çıktı. Müvekkilinin ödediği nafakanın çocuğun ihtiyaçlarından fazla olduğunu dilekçesinde belirten Burak Sergen’in avukatları, “COVID-19 geçiren müvekkil, uzun süre hastanede yatmış, eskisi gibi kolay iş bulamamıştır. Rol aldığı projelerde de düşük ücret almaktadır. Çocuğuna nafaka ödemek için evlerini ve arabalarını satmak zorunda kalan müvekkil, şu anda kirada oturmaktadır. Ancak Işıl Sergen ise, oyunculuk dışında el yapımı mum, mücevherat işi ve lüks muhitlerde emlakçılık yapmaktadır. Müvekkilin gelirinde azalma olurken, Işıl Sergen’in malvarlığında artış olmuştur. Bu nedenle nafakanın 10 bin liraya azaltılmasını istiyoruz” dediler.

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IŞIL SERGEN'DEN AÇIKLAMA

Haberlerin ardından Işıl Sergen, sosyal medya hesabında yazılı bir açıklama yayınladı:

"Ben neye şaşırıyorum biliyor musunuz? Geçtiğimiz seneler bütün davaları kazanmışız . Çok ciddi kanıtlarla her iddianızı çürütmüşüz. Sabah çıkan haberdeki gerçeğe dayalı olmayan beyanlar ve sistematik olarak yıllardır maruz kaldığım ve bitmeyen psikolojik ve maddi şiddet! Artık yeter! Hep sustum çocuğumun ruh sağlığı için , ve beyefendinin işlerini etkilememesi için ama ben sustukça , ben iyi oldukça şiddetin boyutu hem beyefendi hem de hayatındaki kadınlar tarafından artmaya devam etti . Ben şahsım adına tek kuruş nafaka alamıyurum. En kısa zamanda avukatım sayın Burçe Gökçen Giritligil ile beraber basına röportaj verip yıllardır yaşadığımız süreci mahkemeyle paylaştığımız gibi kamuoyuyla da paylaşacağız. Kadına şiddet her boyutta yaşanıyor! Bu sefer sonuna kadar dur diyeceğiz."