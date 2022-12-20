Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Cem Yılmaz harekete geçti! Nafaka itirazı Yargıtay’da... '10 bin doları anne de ödesin'

Güncelleme Tarihi:

#Cem Yılmaz#Ahu Yağtu#Kemal Yılmaz
Cem Yılmaz harekete geçti Nafaka itirazı Yargıtay’da... 10 bin doları anne de ödesin
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 07:29

Cem Yılmaz, Ahu Yağtu’ya oğlu için ödediği 10 bin dolarlık nafakanın 70 bin liraya düşürülmesini iptal eden İstinaf Mahkemesi’nin kararını Yargıtay’a taşıdı. Komedyenin avukatı “Annenin eşit oranda çocuğun yaşam idamesini sağlaması gerekir. O da 10 bin dolar versin” dedi.

Haberin Devamı

Cem Yılmaz, oğlu Kemal için eski eşi Ahu Yağtu’ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın liraya çevrilmesi için dava açmış ve nafaka olarak 70 bin lira ödemesine hükmedilmişti.

Ancak Yağtu, yerel mahkemenin bu kararına itiraz ederek dava dosyasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf Mahkemesi) taşıdı.

Yağtu’nun dilekçesinde, Yılmaz’ın işlerinin arttığını, Avrupa’da stand-up gösterileri yaptığını ve Türkiye ve yurt dışında taşınmazlarının olduğunu belirtildi. İstinaf Mahkemesi, Ahu Yağtu’yu haklı bularak yerel mahkemenin kararının tamamen kaldırılmasına hükmetti.

Cem Yılmaz harekete geçti Nafaka itirazı Yargıtay’da... 10 bin doları anne de ödesin


GELİRİ TÜRK LİRA CİNSİNDEN

Cem Yılmaz, İstinaf Mahkemesi’nin aleyhine verdiği karara avukatı Rengin Gönenç aracılığıyla itiraz ederek davayı Yargıtay’a taşıdı.

Haberin Devamı

İstinaf Mahkemesi’nin Türkiye’deki ekonomik koşulları göz önüne almadan kararı bozduğunu itiraz dilekçesinde belirten Gönenç şu ifadeleri kullandı:

“Yasa gereği 2018’den beri müvekkilin kira gelirleri dahil tüm gelirleri döviz kurundan değil, Türk lirası cinsindendir. Doların Türkiye’de öngörülmeyen artışı hakkaniyete aykırılık oluşturmaktadır. Müvekkil kadar anne Ahu Yağtu’nun da eşit oranda çocuğun yaşam idamesini sağlaması gerekir. O zaman annenin de çocuğuna 10 bin dolar vermesi lazım. Çocuğun eğitim, sağlık ve genel giderleri karşılandıktan sonra annenin de vermesi karşılığında toplam aylık 20 bin dolar nafakasının olması adil mi? Hangi çocuk ayda 20 bin doları yeme ve içme masrafı olarak harcar? Bu nedenle İstinaf Mahkemesi’nin kararını temyiz ederek dosyayı Yargıtay’a taşıdık.”

Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu 2012 yılında evlendi. Çiftin bu evliliğinden bugün 9 yaşında olan ‘Kemal’ adında oğulları dünyaya geldi.

Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu, 2013 yılında ‘anlaşmalı’ boşandı. Çocuğun velayetini anneye veren mahkeme, baba Cem Yılmaz’ın çocuğu için aylık 10 bin dolar iştirak nafakası ödemesine hükmetti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cem Yılmaz#Ahu Yağtu#Kemal Yılmaz

BAKMADAN GEÇME!

Kripto para dünyasında hareketli günler yaşanıyor... Binancete neler oluyor | 4 SORU 4 YANIT

Kripto para dünyasında hareketli günler yaşanıyor... Binance'te neler oluyor? | 4 SORU 4 YANIT

#Binance
Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek Meteorolojiden peş peşe uyarılar... İstanbula kar ne zaman yağacak

Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar... İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

#Marmara
Öldürüldüğünde daha 19 yaşındaydı... 34 yıl önce işlenen cinayette katili küçücük bir iz ele verdi

Öldürüldüğünde daha 19 yaşındaydı... 34 yıl önce işlenen cinayette katili küçücük bir iz ele verdi

#Soğuk Dava

BAKMADAN GEÇME!

Kripto para dünyasında hareketli günler yaşanıyor... Binancete neler oluyor | 4 SORU 4 YANIT

Kripto para dünyasında hareketli günler yaşanıyor... Binance'te neler oluyor? | 4 SORU 4 YANIT

#Binance
Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek Meteorolojiden peş peşe uyarılar... İstanbula kar ne zaman yağacak

Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar... İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

#Marmara
Öldürüldüğünde daha 19 yaşındaydı... 34 yıl önce işlenen cinayette katili küçücük bir iz ele verdi

Öldürüldüğünde daha 19 yaşındaydı... 34 yıl önce işlenen cinayette katili küçücük bir iz ele verdi

#Soğuk Dava