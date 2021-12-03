Işıl Sergen'in eski eşi Burak Sergen'e açtığı nafaka davasında karar verildi

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Mahkeme, Burak Sergen’in 15 bin lirayı faiziyle birlikte ödemesine karar verdi. Burak Sergen ile 19 yıl evli kaldığı Işıl Sergen, 15 Mart 2018’de boşandı. Mahkeme çiftin çocuğunun velayetini Işıl Sergen’e verdi. Karara göre, Burak Sergen çocuğu için aylık nafaka ödeyecekti.

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Işıl Sergen’in iddiasına göre, oyuncu çocuğunun nafakasını ödememeye başladı. Işıl Sergen de eski eşi hakkında icra takibi başlattı. Sergen’in itirazı üzerine icra takibi durdu.

Işıl Sergen Aile Mahkemesi’ne başvurarak Burak Sergen’in itirazının iptali için dava açtı. Yaklaşık bir yıldır süren davanın karar duruşmasında mahkeme, Burak Sergen hakkında başlatılan 15 bin liralık icra takibinin devamına hükmetti.