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Eski eşi tanıştırmıştı... 'Geniş değiliz onlar geri'

#Beste Acar#Evren Bölek#Kayahan
Eski eşi tanıştırmıştı... Geniş değiliz onlar geri

23 Temmuz’da Budapeşte’de evlenmeye hazırlanan Kayahan’ın kızı Beste Açar ile Evren Bölek, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

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Açar, ilişkilerine eski eşi Tayfun Duygulu’nun vesile olduğunu söyleyip, “O yüzden düğüne de gelir” dedi.

Evren Bölek ise Tayfun Duygulu ve eşi Bella ile yemek yedikleri fotoğrafın altına çok sayıda tepki geldiğini söyleyerek, “Bize ‘Ne kadar genişsiniz’ diyorlar. Bunun aşmış olmakla alakası yok, o onların geri kalmışlığı” diye konuştu.

Çift, Budapeşte Türkiye Konsolosluğu’nda yaz yoğunluğu olduğu için nikâhın Türkiye’de de olabileceğini söyleyerek, haber beklediklerini ekledi.

Eski eşi tanıştırmıştı... Geniş değiliz onlar geri

KIZIM OLMASINI İSTERİM

Beste Açar, Evren Bölek’in eski eşi Ece Taşkın’ın, “Aldatıldım, Beste dört haftalık hamile, ben beş sene hamile kalamadım. Evren Bey’de sıkıntı vardı” şeklindeki açıklamasıyla ilgili sorular üzerine dava açmaya hazırlandığını söyledi. “Tekrar anne olmaya hazır mısınız?” sorusuna ise “Kısmet ama kızım olmasını isterim” dedi.

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Eski eşi tanıştırmıştı... Geniş değiliz onlar geri

Çift, birbirlerinin adını bileklerine dövme yaptırdı.

 

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#Beste Acar#Evren Bölek#Kayahan

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