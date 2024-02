Milyonların izlediği dizinin çocuk yıldızıydı... Önce evlendi şimdi de uzay teknolojileri şirketine CEO oldu

Haberin Devamı

Küçük yaşında bir TV kanalında yayınlanan bir diziyle yıldızı parladı bu kişinin. Aslında yeteneği de vardı ama o kendine hayatta bambaşka bir yol seçti.

Kameraların karşısından çekildi, sonra eğitimine devam etti. Sonuç olarak şu anda kocasıyla birlikte kurduğu bir şirketin CEO'su oldu.

Üstelik sosyal medya hesabından ilan ettiğine göre bir de çocuk evlat edindi. Kısacası gencecik yaşında ve neredeyse bir anda bütün hayallerini gerçekleştirdi.

ÇOK İZLENEN DİZİNİN ÇOCUK YILDIZIYDI

Kısaca öyküsünü anlattığımız bu eski çocuk yıldız, bir zamanlar geniş bir seyirci kitlesini ekranlara kilitleyen Good Luck Charlie adlı diziyle tanınan Bridgit Mendler.

Haberin Devamı

Şu anda 31 yaşında olan Mendler, artık bir uzay teknolojileri şirketi olan Northwood Space'in kurucularından biri. Şirketin diğer kurucu ortağı da 2019 yılında hayatını birleştirdiği Griffin Cleverly.

UZAY TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETİ KURDULAR

Bridget Mendler, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında Cleverly ile birlikte kurdukları uzay teknolojileri şirketi için başlangıç olarak yatırımcılardan 6.3 milyon dolarlık bir devlet yardımı aldıklarını açıkladı.

Mendler, CEO'su olduğu şirketin, dünya ile uzay arasında bir veri akışı oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

Eski çocuk yıldız önlerinde şirket olarak yapılacak çok iş bulunduğunu ama zaten işin eğlenceli kısmının da bu olduğunu ifade etti.

Haberin Devamı

Eski çocuk yıldız, hayatındaki diğer önemli gelişmeyi de takipçileriyle paylaştı. Dört yaşında bir erkek çocuk evlat edindiğini ve artık bir şirket patronu olmanın yanı sıra bir de anne olduğunu belirtti.

Yeni şirket kurma fikrini de eşi Cleverly ile birlikte geliştirdi Mendler. Uzun süre makine mühendisi olarak çalışan Cleverly, karısı Mendler ile birlikte şirketin kurucu ortaklarından. Yani genç çift her anlamda hayatı paylaşıyor.

Gözden Kaçmasın Sekiz ay önce dünyanın en mutlu geliniydi... Şimdi yas tutuyor Haberi görüntüle

OYUNCULUK GÜNLERİ ÇOK GERİDE KALDI

Rol aldığı Good Luck Charlie adlı yapım 2014 yılında final bölümüyle ekrana veda ettikten sonra Bridgit Mendler de kendine yeni bir hayat yolu çizdi.

Zaten dizinin bitiminden bir yıl önce Güney California Üniversitesi'nde antropoloji eğitimi görmeye başlamıştı eski çocuk yıldız.

Sonra 2020 yılında MIT'te (Massachusetts Institute of Technology) master yaptı. Hemen ardından aynı kurumda çalışmaya başladı. Bir yıl sonra Harvard'da hukuk eğitimi gördü.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Bir zamanların uslanmaz çapkınıydı... Şimdi bahçesini sulayıp traktörle tarla sürüyor Haberi görüntüle

ÖNCE SESLENDİRME SONRA OYUNCULUK

Bridget oyunculuk kariyerine ise 2004 yılında başladı. Ama bu ilk deneyiminde The Legend of Budha adlı animasyonun seslendirmesinde görev aldı. 2009 yılında The Secret World of Arrietty'de yine seslendirme yaptı.

Aynı yıl Dennis Quaid'in de kadrosunda yeir aldığı Merry Happy Whatever adlı yapımda rol aldı. Ardından da kendisine bir çocuk yıldız olarak ün kazandıran Good Luck Charlie (İyi Şanslar Charlie) dizisi geldi.

Mendler, Jonas, Wizard of Waverly Place ve So Random, Lemonade Mouth adlı yapımlarda da kamera karşısına geçti.

Haberin Devamı

Bridgit Mendler'ın küçük yıldız olarak hafızalara kazındığı Good Luck Charlie adlı dizi 2010 ile 2014 yılları arasında yayınlandı.





Bridgit Mendler'ın gösteri dünyasındaki kariyeri küçük yaşta seslendirme yaparak başlamıştı. Sonra oyunculuğa geçen Mendler, artık bir uzay teknolojileri şirketinin sahibi ve CEO'su.