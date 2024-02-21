×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Milyonların izlediği dizinin çocuk yıldızıydı... Önce evlendi şimdi de uzay teknolojileri şirketine CEO oldu

Güncelleme Tarihi:

#Bridgit Mendler#Griffin Cleverly#Good Luck Charlie
Milyonların izlediği dizinin çocuk yıldızıydı... Önce evlendi şimdi de uzay teknolojileri şirketine CEO oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2024 11:25

Sinema ya da TV dünyasına çocuk yaşta adım atanların öykülerini bilirsiniz... Bazıları küçücük yaşta elde ettiği şöhretin rüzgarını arkasına alarak aynı alanda yıllarını geçirir... Bir yetişkin olarak kariyerini sürdürür. Bazıları aynı başarıyı tekrar edemediği için bu dünyadan silinir gider. Aralarından pek azı da kendi isteğiyle farklı bir yolda yürümeye başlar. İşte şimdi böyle bir eski çocuk yıldızın öyküsünü anlatacağız size.

Haberin Devamı

Küçük yaşında bir TV kanalında yayınlanan bir diziyle yıldızı parladı bu kişinin. Aslında yeteneği de vardı ama o kendine hayatta bambaşka bir yol seçti.

Kameraların karşısından çekildi, sonra eğitimine devam etti. Sonuç olarak şu anda kocasıyla birlikte  kurduğu bir şirketin CEO'su oldu.

Üstelik sosyal medya hesabından ilan ettiğine göre bir de çocuk evlat edindi. Kısacası gencecik yaşında ve neredeyse bir anda bütün hayallerini gerçekleştirdi.

Milyonların izlediği dizinin çocuk yıldızıydı... Önce evlendi şimdi de uzay teknolojileri şirketine CEO oldu

ÇOK İZLENEN DİZİNİN ÇOCUK YILDIZIYDI 
Kısaca öyküsünü anlattığımız bu eski çocuk yıldız, bir zamanlar geniş bir seyirci kitlesini ekranlara kilitleyen Good Luck Charlie adlı diziyle tanınan Bridgit Mendler.

Haberin Devamı

Şu anda 31 yaşında olan Mendler, artık bir uzay teknolojileri şirketi olan Northwood Space'in kurucularından biri. Şirketin diğer kurucu ortağı da 2019 yılında hayatını birleştirdiği Griffin Cleverly

Milyonların izlediği dizinin çocuk yıldızıydı... Önce evlendi şimdi de uzay teknolojileri şirketine CEO oldu

UZAY TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETİ KURDULAR
Bridget Mendler, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında Cleverly ile birlikte kurdukları uzay teknolojileri şirketi için başlangıç olarak yatırımcılardan 6.3 milyon dolarlık bir devlet yardımı aldıklarını açıkladı.

Mendler, CEO'su olduğu şirketin, dünya ile uzay arasında bir veri akışı oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

Eski çocuk yıldız önlerinde şirket olarak yapılacak çok iş bulunduğunu ama zaten işin eğlenceli kısmının da bu olduğunu ifade etti.

Gözden KaçmasınKocasına Bu kadar yeter dedikçe hamile kalıyordu: Dördüncü bebek de geldiKocasına 'Bu kadar yeter' dedikçe hamile kalıyordu: Dördüncü bebek de geldiHaberi görüntüle

Milyonların izlediği dizinin çocuk yıldızıydı... Önce evlendi şimdi de uzay teknolojileri şirketine CEO oldu


BİR DE EVLATLIK ALDILAR 
Eski çocuk yıldız, hayatındaki diğer önemli gelişmeyi de takipçileriyle paylaştı. Dört yaşında bir erkek çocuk evlat edindiğini ve artık bir şirket patronu olmanın yanı sıra bir de anne olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

Yeni şirket kurma fikrini de eşi Cleverly ile birlikte geliştirdi Mendler. Uzun süre makine mühendisi olarak çalışan Cleverly, karısı Mendler ile birlikte şirketin kurucu ortaklarından. Yani genç çift her anlamda hayatı paylaşıyor.

Gözden KaçmasınSekiz ay önce dünyanın en mutlu geliniydi... Şimdi yas tutuyorSekiz ay önce dünyanın en mutlu geliniydi... Şimdi yas tutuyorHaberi görüntüle

Milyonların izlediği dizinin çocuk yıldızıydı... Önce evlendi şimdi de uzay teknolojileri şirketine CEO oldu

OYUNCULUK GÜNLERİ ÇOK GERİDE KALDI
Rol aldığı Good Luck Charlie adlı yapım 2014 yılında final bölümüyle ekrana veda ettikten sonra Bridgit Mendler de kendine yeni bir hayat yolu çizdi.

Zaten dizinin bitiminden bir yıl önce Güney California Üniversitesi'nde antropoloji eğitimi görmeye başlamıştı eski çocuk yıldız.

Sonra 2020 yılında MIT'te (Massachusetts Institute of Technology) master yaptı. Hemen ardından aynı kurumda çalışmaya başladı. Bir yıl sonra Harvard'da hukuk eğitimi gördü.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBir zamanların uslanmaz çapkınıydı... Şimdi bahçesini sulayıp traktörle tarla sürüyorBir zamanların uslanmaz çapkınıydı... Şimdi bahçesini sulayıp traktörle tarla sürüyorHaberi görüntüle

Milyonların izlediği dizinin çocuk yıldızıydı... Önce evlendi şimdi de uzay teknolojileri şirketine CEO oldu

ÖNCE SESLENDİRME SONRA OYUNCULUK
Bridget oyunculuk kariyerine ise 2004 yılında başladı. Ama bu ilk deneyiminde The Legend of Budha adlı animasyonun seslendirmesinde görev aldı. 2009 yılında The Secret World of Arrietty'de yine seslendirme yaptı.

Aynı yıl Dennis Quaid'in de kadrosunda yeir aldığı Merry Happy Whatever adlı yapımda rol aldı. Ardından da kendisine bir çocuk yıldız olarak ün kazandıran Good Luck Charlie (İyi Şanslar Charlie) dizisi geldi.

Mendler, Jonas, Wizard of Waverly Place ve So Random, Lemonade Mouth adlı yapımlarda da kamera karşısına geçti.

Gözden KaçmasınKader onu Yeşilçamın yıldızı yapmıştı... Büyük aşkına asla kavuşamadan öldü: Beni gerçekten seven bir yürek istemiştimKader onu Yeşilçam'ın yıldızı yapmıştı... Büyük aşkına asla kavuşamadan öldü: 'Beni gerçekten seven bir yürek istemiştim'Haberi görüntüle

Milyonların izlediği dizinin çocuk yıldızıydı... Önce evlendi şimdi de uzay teknolojileri şirketine CEO oldu

Haberin Devamı

Bridgit Mendler'ın küçük yıldız olarak hafızalara kazındığı Good Luck Charlie adlı dizi 2010 ile 2014 yılları arasında yayınlandı.

Milyonların izlediği dizinin çocuk yıldızıydı... Önce evlendi şimdi de uzay teknolojileri şirketine CEO oldu

Bridgit Mendler'ın gösteri dünyasındaki kariyeri küçük yaşta seslendirme yaparak başlamıştı.  Sonra oyunculuğa geçen Mendler, artık bir uzay teknolojileri şirketinin sahibi ve CEO'su.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bridgit Mendler#Griffin Cleverly#Good Luck Charlie

BAKMADAN GEÇME!