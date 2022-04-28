Erhan Yazıcoğlu: 1 milyon dolar harcadım, 9 ev sattım

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ARMAĞAN Çağlayan’ın “Dur Bi Dinle” isimli YouTube programının bu haftaki konuğu Erhan Yazıcıoğlu oldu. Çağlayan’la samimi bir sohbet gerçekleştiren usta oyuncu, hakkındaki bilinmeyenleri anlattı. Üç kere evlenen Yazıcıoğlu, “Çapkınlığı severim hocam” diyerek 11 kere nişanlandığını da itiraf etti. 1997 yılından beri Müge Yazıcıoğlu ile evli olan oyuncu, ilk evliliğinden kızları Begüm ve Burçak’ın üzerine titrediğini de söyleyerek, komik bir anısını anlattı: “Annesi lavaboda kıçını yıkıyor Begüm’ün, ‘Senin ben bokunu yerim’ dedim. Annesi, ‘Aman bu ne sevgi, gel ye de göreyim’ dedi. Bu bana söylenir mi? Aldım yedim hocam! Onlar benim için tutkuların en büyüğü. Anneler Günü’nde benim çevrem, benim Anneler Günü’mü kutlar!”



BERBERE CADILLAC’LA GİDERDİM



Kendi çocukluğundan da bahseden Yazıcıoğlu, babasının çok zengin olduğunu ama kumar tutkusu yüzünden her şeyini kaybettiğini anlattı:

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“Rami’deki Panter Lastik Fabrikası, babam Muhsin Yazıcıoğlu’nundu. Gitti o fabrika. Biz üzüm seviyoruz diye bağ satın alan bir adamdı babam. Gül ağacı kaplı Cadillac’la biz berbere giderdik. Böyle bir hayatın içine etti babam ne yazık ki! Çok üzdü ve 48 yaşında anamı beyin tümöründen gömmek zorunda kaldık. Hatun tutkusu da vardı, 4 ayrı ev, 4 ayrı kadın. Ben babamın yaptığı hataları asla yapmadım, paramı çok iyi değerlendirdim.”

1 MİLYON DOLAR HARCADIM, 9 EV SATTIM

1995 yılında tiroit kanserine yakalanan oyuncu, doktor hatası nedeniyle ses tellerinden birini kaybetmişti. Bu konuya da değinen Yazıcıoğlu, doktoru suçlamadığını söyleyerek şunları anlattı:

“Tabii ki kırgınım. Hayatımı engelledi. O yıl Kanal D ile büyük bir anlaşma yapma aşamasındaydım. 8 ay konuşamadım. Dünyanın her yerine götürdü beni Müge’m. Hepsi ‘Sesiniz gitti, oyunculuk yapamazsınız’ dedi. Ama ben ‘Yapacağım’ dedim ve yarım bıraktığım oyuna devam ettim. Tabii ki tam gelmedi ama ‘o ses gelecek’ diye balkonda bağırdım. 14 yıl sürdü kanser tedavim, hiç pes etmedim. 1 milyon dolar harcadım, 9 evimi sattım. Paramı hastalıklar yedi benim, ne kadınlar ne de kumar.”

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DİVA’YA DUBLAJ YAPTI

Dublaj sanatçılığını da yapan usta oyuncu, Bülent Ersoy’u filmlerinde kendisinin seslendirdiğini anlattı: “İlk filmini ben konuştum. Necip Sarıcıoğlu vardı, aradı ‘Bülent Ersoy bir film yaptı, senin konuşmanı istiyoruz ama sesini duymak istiyor’ dedi. Sohbet ettik, ‘Şereflendirir misiniz beni o sesinizle?’ dedi. İki misli para istedim. Bülent Ersoy’dan daha fazla parayla onu konuştum. İkinci filminde de ben konuştum. Üçüncü filmini anlaşamadık, Güner Ümit konuşmuştu.”