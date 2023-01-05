Enis Arıkan 40 oldu... Partiye ünlü isimler akın etti!

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Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”ın oyuncularından Enis Arıkan, önceki akşam doğum gününü Gümüşsuyu’ndaki Madam Niça adlı mekanda kutladı.

Birce Akalay, Çağla Şıkel, Ezgi Mola, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci partiye katılanlar arasındaydı.

Enis Arıkan, çıkışta gazetecilere “Yaşımı sakladım ama her tarafa 40’ları basmışlar. Arkadaşlar çok arayanım var, o yüzden iyi geceler” dedi.



Özge Özpirinçci, doğum günü pastasının kocaman bir nazar boncuğu olduğunu söyledi.

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Birce Akalay soru üzerine “Yılbaşında tek başımaydım. Evimde geçirdim, öyle tercih ettim. Yeni yılda beklentim mutluluk ve huzur” dedi.

Ezgi Mola, güzel bir gece olduğunu söyledi: “Enis’im mutlu olsun, gülsün, eğlensin.”

Enis Arıkan ve Çağla Şıkel partide birlikte poz verdi.

Berrak Tüzünataç, kınayla yılan dövmesi yaptırdığını söyledi.