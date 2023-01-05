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Enis Arıkan 40 oldu... Partiye ünlü isimler akın etti!

Güncelleme Tarihi:

#Enis Arıkan#Camdaki Kız#Birce Akalay
Enis Arıkan 40 oldu... Partiye ünlü isimler akın etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2023 08:09

Enis Arıkan, 40 yaşına özel bir partiyle girdi. Oyuncuyu, sanatçı dostları bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

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Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”ın oyuncularından Enis Arıkan, önceki akşam doğum gününü Gümüşsuyu’ndaki Madam Niça adlı mekanda kutladı.

Enis Arıkan 40 oldu... Partiye ünlü isimler akın etti

Birce Akalay, Çağla Şıkel, Ezgi Mola, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci partiye katılanlar arasındaydı.

Enis Arıkan, çıkışta gazetecilere “Yaşımı sakladım ama her tarafa 40’ları basmışlar. Arkadaşlar çok arayanım var, o yüzden iyi geceler” dedi.

Özge Özpirinçci, doğum günü pastasının kocaman bir nazar boncuğu olduğunu söyledi.

Enis Arıkan 40 oldu... Partiye ünlü isimler akın etti

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Birce Akalay soru üzerine “Yılbaşında tek başımaydım. Evimde geçirdim, öyle tercih ettim. Yeni yılda beklentim mutluluk ve huzur” dedi.

Enis Arıkan 40 oldu... Partiye ünlü isimler akın etti

Ezgi Mola, güzel bir gece olduğunu söyledi: “Enis’im mutlu olsun, gülsün, eğlensin.”

Enis Arıkan 40 oldu... Partiye ünlü isimler akın etti

Enis Arıkan ve Çağla Şıkel partide birlikte poz verdi.

Enis Arıkan 40 oldu... Partiye ünlü isimler akın etti

Berrak Tüzünataç, kınayla yılan dövmesi yaptırdığını söyledi. 

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#Enis Arıkan#Camdaki Kız#Birce Akalay

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