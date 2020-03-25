MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriEngin Altan Düzyatan’a Hollywood’un kapıları açılıyor
GeriMagazin Engin Altan Düzyatan’a Hollywood’un kapıları açılıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 25.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Engin Altan Düzyatan’a Hollywood’un kapıları açılıyor

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
Engin Altan Düzyatan’a Hollywood’un kapıları açılıyor
Abone Olgoogle-news

Engin Altan Düzyatan’a yeni çekilecek ABD yapımı bir diziden teklif geldi. Ünlü oyuncu, dijital platformda yayınlanacak dizide oynamayı kabul ederse ailesiyle beraber Londra’ya yerleşecek.

Başrolünü üstlendiği “Diriliş Ertuğrul” dizisiyle büyük beğeni toplayan Engin Altan Düzyatan, başarılı oyunculuğuyla yabancı yapımcıların da radarına girdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra önce tiyatro oyunlarında, ardından dizilerde rol alan ve seslendirme de yapan Düzyatan’a yeni çekilecek ABD yapımı bir diziden teklif geldi.

EYLÜLDE LONDRA’YA GİDECEK

Çekimleri Londra ve Los Angeles’ta yapılacak dizi, dünyaca ünlü bir dijital platformda yayınlanacak. Engin Altan Düzyatan, sıcak baktığı projeye “evet” yanıtını verirse, eylül ayında ailesiyle birlikte Londra’ya taşınacak. Çekimleri 2 yıl sürecek projedeki tek Türk oyuncu da Düzyatan olacak.

Ünlü oyuncuya Hollywood kapılarını açacak projenin diğer detayları şimdilik saklı tutuluyor.

Engin Altan Düzyatan’a Hollywood’un kapıları açılıyor


False
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle