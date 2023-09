Parkta bir sonbahar günü... Sürpriz aşklarını öpüşerek ilan ettiler

Haberin Devamı

ARTIK ŞÜPHEYE YER YOK: ÖPÜŞEREK AŞKLARINI İLAN ETTİLER

Ama önceki gün şaşırtan bir yeni aşk haberi geldi gösteri dünyasından. Her ikisi de son dönemde kariyerlerinde büyük bir çıkış yakalayan iki ünlü oyuncu aşk yaşamaya başladı.

Zaten bir süredir haklarında bu tür söylentiler çıkan iki ünlü, artık saklanmaktan vazgeçmiş olacak ki güneşli bir sonbahar gününde parkta aşklarını herkese ilan etmeye karar verdi. Üstelik şüpheye yer bırakmayacak şekilde. Öpüşerek!

Bu sözünü ettiğimiz iki ünlü oyuncudan biri unutulmaz bir Freddie Mercury portresi çizdiği Bohemian Rhapsody adlı filmle en iyi erkek oyuncu dalında Oscar kazanan 42 yaşındaki Rami Malek.

Diğeri de Prenses Diana'yı canlandırdığı The Crown adlı diziyle kariyerinde çok iyi bir çıkış yakalayan 27 yaşındaki Emma Corrin.

SAMİMİYETLERİ DİKKAT ÇEKİYORDU

Bu şaşırtan aşkın kahramanları zaten uzun bir süredir toplum içindeki samimiyetleriyle çok dikkat çekiyordu. Hatta haklarında aşk söylentileri yayılmaya başlamıştı bile. Belli ki sonunda aralarında yeşeren bu aşkı gizlememeye karar verdiler.



Herkesin güneşli bir sonbahar gününün tadını çıkardığı parkta bir yandan köpeklerini gezdirirken diğer yandan da birbirlerine sarılıp öpüşerek söylentilere de son noktayı koydular.

Paparazzinin zaten her anlarını görüntülediği Emma Corrin ile Rami Malek, günlük giysileri içinde parkın keyfini çıkardılar.

Görüntülenmekten hiç rahatsız olmayan yeni çift, bir yandan birbirleriyle sohbet etti. Sık sık da birbirlerini öpüp sarılarak ne kadar mutlu olduklarını gözler önüne serdiler.

Malek ile Corrin'i görenler de "Çok mutlulardı ve birbirlerine aşıklardı. Zaten ilişkilerini saklama gereği bile duymadılar" diye konuştu.

SANKİ DÜNYADA SADECE İKİSİ VARDI

Emma Corrin ile Rami Malek arasındaki aşk söylentileri geçtiğimiz ay başlamıştı. 29 yaşındaki sevgilisi Lucy Boynton'dan ayrılan Malek'in Corrin ile yeni bir romantik ilişkiye başladığı söyleniyordu.

Hatta bazı tanıkların ifadesine göre Corrin ile Malek, kısa süre önce bir restorana yemeğe gitti. Orada da samimiyetlerini gizleme gereği bile duymadılar.

Çifti restoranda görenler sergiledikleri görüntüyü şu sözcüklerle anlattı: "Çok tutkulu görünüyorlardı ve sürekli birbirlerinin gözlerinin içine bakıyorlardı. Arada öpüşüyorlardı ve kendilerini kimin gördüğünü de umursamıyorlardı. Sadece birbirleriyle ilgileniyorlardı. Sanki dünyanın geri kalanı onlar için yok gibiydi."

Emma Corrin ile Rami Malek daha önce de Bruce Springsteen'in Hyde Park'ta verdiği konserde yan yana ve yine samimi görüntüler sergilemişti. Rami Malek, sık sık Emma Corrin'e dokunuyor, hatta elini onun dizinden çekmiyordu.

Rami Malek beş yıldır Lucy Boynton ile aşk yaşıyordu. Fakat ikili geçtiğimiz şubat ayında gerçekleşen BAFTA töreninden sonra bir daha yan yana görünmedikleri için haklarında ayrılık söylentileri çıkmıştı. Sonunda gerçekten ayrıldıkları ortaya çıktı.





HİÇ AŞKIYLA KONUŞULMAMIŞTI

Emma Corrin bugüne kadar böylesine ses getiren bir aşkla gündeme gelmemişti hiç. Galler doğumlu Corrin, bu ayın başlarında Venedik Film Festivali kapsamında katıldığı bir moda etkinliğinde yeni görüntüsüyle herkesi şaşırtmıştı. Genç oyuncu o gün iki parçalı kıyafetiyle dikkat çekti.

Parçalardan biri iç çamaşırı görünümündeydi, Üstüne ise yine aynı renk bir hırka giyen Emma Corrin, siyah ince çoraplarını da eksik etmedi. Kahverengi ayakkabıları, siyah çantası ve güneş gözlükleriyle "gören dönüp bir daha baktı" deyimini tam anlamıyla hak etmişti.

DIANA'YI CANLANDIRMASI ONUN İÇİN BÜYÜK ŞANS OLDU

Galler doğumlu olan tam adıyla Emma Louise Corrin, bir iş insanı ile bir konuşma terapistinin kızı.Surrey'deki Woldingham Okulu'na giderken oyunculuk ve dans sanatıyla ilgilenmeye başladı.

Öğrenim hayatındaki bir yıllık boşluğunu Londra Müzik ve Dramatik Sanatlar Akademisi'nde Shakespeare konusunda ders alarak değerlendirdi. Bu arada annesinin memleketi olan Güney Afrika'da da gönüllü öğretmenlik yaptı.

Daha sonra Bristol Üniversitesi'nde drama eğitimine başladı. Ama sonra St John's Collage'de görenim görmek için bu okulu yarıda bıraktı.

2019 yılında ilk TV deneyimini yaşayan Emma Corrin, Granchester adlı yapımda konuk oyuncu olarak küçük bir rolde göründü, Sonra ardından Pennyworth adlı dizideki küçük rolü geldi.

Corrin ilk ciddi rolünü Misbehaviour adlı filmde üstlendi.

Bütün dünyada izlenme rekorları kıran The Crown adlı dizide Prenses Diana'yı canlandırması ise onun kariyerinde çok önemli bir dönemeç oldu.

SON DÖNEMİN EN GÖZDE OYUNCULARINDAN

Bu yeni aşkın diğer kahramanı Rami Malek de son dönemin öne çıkan yıldız oyuncularından biri. Onun öyküsü da aslında film olacak türden Göçmen bir ailenin çocuğu olarak ABD'de dünyaya gelen Malek aile arasında Arapça konuşulduğu için İngilizce'yi bile sonradan öğrendi. Ama kısacık zamanda adını Hollywood'un yıldızları arasına yazdırdı.

1981 doğumlu olan Rami Malek, Mısır kökenli Kıpti bir ailenin oğlu olarak Los Angeles'ta dünyaya geldi. Sami adında bir ikizi ile bir de ablası bulunuyor.

Mısır'da bir seyahat acentesi sahibi olan ve turist rehberliği yapan babası ile annesi 1978 yılında ülkelerinden ayrılıp ABD'ye taşındı. Bu yeni ülkede babası sigortacı, annesi de muhasebeci olarak çalıştı.

Rami Malek, kökenlerine sıkı sıkıya bağlı bir aile ortamında büyüdü. Dört yaşına kadar da İngilizce değil Arapça konuşuyordu. Rami Malek, California'daki Notre Dame Lisesi'nde okudu. Okul arkadaşları arasında kendileri de ünlü birer oyuncu olan Rachel Bilson ile Kirsten Dunst da vardı.

BABASI AVUKAT OLMASINI İSTİYORDU

Öğrenimi sırasında okulun drama çalışmalarında aktif olarak yer aldı ve bu şekilde gelecekteki mesleği de belirlenmiş oldu. Aslında anne ve babası onun avukat olmasını istiyordu.

Fakat Malek'in oyunculuğu nasıl sevdiğini fark ettiklerinde onun geleceği konusunda daha rahat karar vermesini desteklediler. Rami Malek, daha sonra Indiana Evansville'deki Evansville Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine The War At Home adlı dizi ile başladı. Rami Malek'in oyuncu olarak dikkat çekmesi, Mr Robot adlı TV dizisinde canlandırdığı Elliot Alderson karakteriyle dikkat çekti. The Pacific adlı dizi, Müzede Bir Gece adlı yapımın da aralarında bulunduğu çeşitli dizi ve filmlerde oynadı.

Kariyerinin zirvesine çıktığı film ise Bohemian Rhapsody oldu. Bu filmde Queen grubunun solisti Freddie Mercury canlandırdı ve performansı ona en iyi erkek oyuncu dalında Oscar getirdi. Rami Malek, James Bond serisinin yeni halkası No Time To Die'da da Lyutsifer Safin adlı kötü karaktere hayat verdi.

Rami Malek'in ikizi Sami'nin İngilizce öğretmeni ablası Yasmine'in de bir acil servis doktoru olduğunu hatırlatalım. Rami Malek, üç yıldır, kendisi gibi oyuncu olan Lucy Boynton ile romantik ilişki yaşıyordu. Şimdi ise Emma Corrin ile yaşadığı romantik ilişkiyle gündemin ilk sıralarına yerleşti.