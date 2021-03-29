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GeriMagazin Emina Jahovic'ten nafaka açıklaması: Mahkeme ne karar verirse onu uygulayacağız
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Haber Giriş: 29.03.2021 - 07:05 | Son Güncelleme:

Emina Jahovic'ten nafaka açıklaması: Mahkeme ne karar verirse onu uygulayacağız

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Emina Jahovic'ten nafaka açıklaması: Mahkeme ne karar verirse onu uygulayacağız

3 yıl önce boşandığı Mustafa Sandal ile nafakasını ödemediği gerekçesiyle davalık olan Emina Jahovic, konuyla ilgili soruları yanıtladı.

Önceki gün Bebek’te görüntülenen Jahovic, eski eşinin nafaka ödemediği haberleri hatırlatılınca “Benim diyebileceğim hiçbir şey yok. Mahkeme ne karar verirse onu uygulayacağız. Yanlış bir şey yapmak istemiyorum ama bazı dengeler var, onları korumamız lazım” dedi.

Emina Jahovicten nafaka açıklaması: Mahkeme ne karar verirse onu uygulayacağız

Şu anda nafaka alıp almadığı sorulan şarkıcı, “Onu konuşmayalım, mahkeme kararı çıktıktan sonra öğreneceksiniz. Ben çalışıyorum, çocuklar için buradayım. Tabii ki babası da çocukları çok seviyor, o da onlar için elinden geleni yapıyor ama dediğim gibi denge oturtmamız gerek” şeklinde konuştu.

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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