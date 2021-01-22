Hamilelik onu durduramadÄ±

Ä°ki yÄ±l Ã¶nce evlendiÄŸi eÅŸi Sebastian Bear-McClard ile birlikte ilk bebeÄŸini bekleyen model ve oyuncu Emily Ratajkowski, hareketli hayatÄ±ndan Ã¶dÃ¼n vermedi. 29 yaÅŸÄ±ndaki Emily Ratajkowski, hamileliÄŸinin giderek ilerlemesine ve karnÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼mesine raÄŸmen, ne Ã§ekimlerden geri kaldÄ± ne de tatilinden. Ratajkowski, Ã¶nceki gÃ¼n de New York'ta Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± tekne turunda Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±. ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n bantlÄ± mayosu takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da beÄŸeni aldÄ±.Â Bu, Emily Ratajkowski iÃ§in sadece bir paylaÅŸÄ±m deÄŸildi. Model ve oyuncu, bu pozuyla tasarÄ±mÄ±nÄ± kendisinin yaptÄ±ÄŸÄ± koleksiyonun en iddialÄ± parÃ§alarÄ±ndan birini de tanÄ±ttÄ± bÃ¶ylece. Oyuncu ve yapÄ±mcÄ± Sebastian Bear McClard ile evlenen Ratajkowski, hamileliÄŸini de Vogue dergisine verdiÄŸi pozlar ve kaleme aldÄ±ÄŸÄ± bir makale ile duyurmuÅŸtu. Emily Ratajkowski makalesinde bebeÄŸinin kim olacaÄŸÄ±nÄ± ve kendilerinin nasÄ±l birer ebeveyn olacaklarÄ±nÄ± merak ettiÄŸini de belirtti.Â Emily Ratajkowski hamilelik haberini arkadaÅŸlarÄ±na verdiklerinde, herkesin kendilerini tebrik ettiÄŸini belirti. BebeÄŸinin cinsiyetine iliÅŸkin olarak da tartÄ±ÅŸma yaratacak gÃ¶rÃ¼ÅŸler de belirtti. Ã‡ocuÄŸunu cinsiyetlerin Ã¶n plana Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ± bir Ã§evrede bÃ¼yÃ¼tmek istediÄŸini belirten Ratajkowski, herkesin bebeÄŸin cinsiyetini de merak ettiÄŸini ve bu konuda hangisini istediklerini sorduklarÄ±nÄ± da anlattÄ±. Ratajkowski "Ã‡ocuÄŸumuzun cinsiyetini o 18 yaÅŸÄ±na gelene kadar bilmek istemiyoruz" diye yanÄ±t verdiklerini ve herkesin buna kahkahalarla gÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ da belirtti. Ratajkowski bebeÄŸin cinsiyetinden Ã§ok onun ileride nasÄ±l bir insan olacaÄŸÄ±nÄ± merak ettiklerini de ekledi.