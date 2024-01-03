Yalnızlıktan ağlayarak uyuyordu: Hamileliğini beş ay herkesten gizlemiş

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Ama bazıları da özel hayatlarını kendilerine saklamayı tercih eder. Sosyal medyadan paylaşım yapmak yerine mutluluklarını kendi ailesi ve sevdikleriyle paylaşmak ister.

İşte bunlardan biri özel hayatındaki gelişmeleri sadece kendi istediği zaman ve kendi istediği kadarıyla göstereceğini gözler önüne serdi.

Elbette ailesi ve yakınları biliyordu ama ünlü oyuncu hamileliğini tam beş ay sosyal medyadaki meraklılardan sakladı.

Sonra da kendisi uygun gördüğü zamanda mutlu haberi elbette yine sosyal medyayı kullanarak duyurdu. Bu şekilde de hayranlarını şaşırttı.

AYLARCA BÜYÜYEN KARNINI GİZLEDİ

Bu ünlü, İngiliz oyuncu ve TV ünlüsü Emily Atack. Uzun süredir nükleer bilimci Doktor Alistair Garner ile birlikte olan Atack, beş aylık hamile olduğunu biten yılın son günlerinde Instagram hesabından duyurdu. Üstelik bu paylaşımında iyice büyümüş olan karnını da gözler önüne serdi.

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Emily Atack, paylaşımında "Herkese merhaba... Bir süredir yoktum, ama bazı haberlerle geri döndüm. Bir bebeğimiz olacağını sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" diye yazdı.

Atack "Aynı zamanda hem bu kadar mutlu hem de bu kadar dehşete düşmüş bir halde olduğumu hatırlamıyorum" diye devam etti.

Oyuncu, her gününün korku, neşe, histeri ve hepsinin ötesinde mide bulantıları ve kusmayla geçtiğini anlattı.

Sonra da vücudunu çok iyi tanımak zorunda olduğunu çünkü bebeğinin orada geliştiğini satırlarına ekledi. Hem kendi sağlığını hem de bebeğinin sağlığını korumak için elinden geleni yaptığını saklamadı Atack.

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SOSYAL MEDYA TAKİPÇİLERİ ŞAŞIRDI

Emily Atack'ın bu paylaşımı takipçilerini de şaşırttı. Çünkü yıldız hamileliğini saklamak için bir süre sosyal medyaya kullanımını azaltmıştı.

Büyüyen karnını gizleyecek şekilde paylaşımlar yaptı, bazen de eski fotoğraflarına yer verdi sosyal medya sayfasında. Yaptığı paylaşımlarda genellikle kendisi değil köpekleri görülüyordu. Fakat sonra bu hamilelik duyurusu için tekrar eski günlerine döndü.

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Bu arada hayranlarının neden sosyal medya platformunda kendisinin fazla görünmediğine dair sorulara da "gerçek hayata odaklanıyorum" diye yanıt verdi.

BEBEĞİNİN BABASI BİLİM İNSANI

Emily Atack ile ilgili çarpıcı bir ayrıntıyı a atlamayalım. Güzel yıldızın bebeğinin babası gösteri dünyasından değil. Atack, nükleer biiimci Dr. Alistair Garner ile romantik bir ilişki yaşıyor.

Emily Atack, şu anda mutlu bir ilişki yaşıyor. Üstelik de bu ilişkisinden bir de bebeği olacak. Kısacası düzenli giden bir özel hayatı var. Ama bu durum her zaman böyle değildi.

Güzel oyuncu, bugünlere gelene kadar çok konuşulan ve sonu hüsranla biten ilişkiler yaşadı. Kendisi gibi bir TV ünlüsü olan Liam McGough ile ilişkisi olaylı bitti. Atack bir süre futbolcu Jack Grealish ile altı hafta süren gizli bir ilişki yaşadı. Atack'ın gönül defterinde adı yazılı olan ünlüler arasında One Direction grubuyla tanınan Harry Styles da var.

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Ama bütün bu kısa ilişkilerin ardından Emily Atack zor günler yaşadı. Hatta kendi söylediğine göre bir dönem yalnızlık yüzünden ağlayarak uyuyordu.

ŞİMDİ GERÇEK MUTLULUĞU BULDU

Bu konuda bir röportajında, yalnız olduğu dönemde bir ara kendini bağımsız, ayakları üzerinde durabilen, güzel bir kadın gibi hissediyordu. Ama hemen ardından yalnızlık yüzünden derin bir bunalıma giriyordu. Kriz halinde ağlıyor ve o şekilde uykuya dalıyordu.

Bütün bunların ardından ona mutluluğu getiren kişi ise Alistair Garner oldu. Atack şimdi kelimenin tam anlamıyla bir aile olmaya hazırlanıyor. Yalnızlığına da nokta koydu.