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Haber Giriş: 19.04.2021 - 06:57 | Son Güncelleme:

Emel Sayın 'öldü' haberlerine isyan etti

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Emel Sayın 'öldü' haberlerine isyan etti

Emel Sayın, sosyal medyada hakkında çıkan iddialar ile ilgili açıklama yaptı. Sosyal medyada ünlü sanatçının kalp krizi geçirdiği ve öldüğü yönünde haberler ortaya atıldı.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından ünlü şarkıcı Emel Sayın'ın kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği iddia edildi. İddialara yanıt veren Sayın, iyi olduğunu duyurdu.

Sanatçı, öldüğü yönündeki iddialara Instagram üzerinden yayınladığı bir videoyla yanıt vererek, "Gördüğünüz gibi gayet iyiyim, bu asılsız bir haber" dedi.

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