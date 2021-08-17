Ellen Page cinsiyet deÄŸiÅŸtirip Elliot Page adÄ±nÄ± almÄ±ÅŸtÄ±: GÃ¶ÄŸÃ¼sler gitti, izi kaldÄ±

OPERASYON Ä°ZLERÄ° Ä°YÄ°LEÅžMEDÄ°

Elliot Page, geÃ§en hafta sonu da Ã¼stsÃ¼z bir ayna selfie'si paylaÅŸtÄ±. Page'in karÄ±n kaslarÄ±nÄ±n en son yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¼stsÃ¼z paylaÅŸÄ±mdan bu yana geliÅŸtiÄŸi de dikkat Ã§ekti. Oyuncunun paylaÅŸÄ±mÄ±nda dikkat Ã§eken bir baÅŸka nokta da gÃ¶ÄŸÃ¼slerindeki ameliyat izleriydi. Cinsiyet deÄŸiÅŸtirme operasyonu sÄ±rasÄ±nda gÃ¶ÄŸÃ¼slerini de aldÄ±ran Page'in operasyon izlerinin henÃ¼z tam olarak iyileÅŸmediÄŸi de gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â





DAHA Ã–NCE DE PAYLAÅžMIÅžTI

Cinsiyet deÄŸiÅŸtirdikten sonra Elliot Page adÄ±nÄ± alan Ã¼nlÃ¼ oyuncu Instagram sayfasÄ±nda mayolu bir pozunu paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Page'in mayosuyla bir erkek olarak verdiÄŸi bu ilk poza da takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da beÄŸeni ve yorum geldi.







KÄ°MLÄ°ÄžÄ°NÄ° BULDUÄžUNU SÃ–YLEDÄ°

TakipÃ§ileri Elliot Page'e Ã§ok iyi gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen yorumlar yaptÄ±. BirÃ§oÄŸu da mutlu ve keyifli bir yaz geÃ§irmesini diledi. Page, Ã§ocukluÄŸundan beri kendini bir erkek gibi hissettiÄŸini bu yÃ¼zden cinsiyet deÄŸiÅŸtirme kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gerÃ§ek kimliÄŸini bulduÄŸunu belirtmiÅŸti.







KARARI YANKI UYANDIRDI

Juno ve X-Men: GeÃ§miÅŸ GÃ¼nler Gelecek gibi filmlerle sinema dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en prestijli Ã¶dÃ¼lleri olarak gÃ¶rÃ¼len Oscar'a aday gÃ¶sterilen KanadalÄ± oyuncu Ellen Page, geÃ§en yÄ±lÄ±n son ayÄ±nda cinsiyet deÄŸiÅŸtirdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. 33 yaÅŸÄ±ndaki Page, yeni isminin ise Elliot Page olduÄŸu duyurdu.







SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Elliot Page, haberi Twitter hesabÄ±ndan yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± bir mesajla duyurdu.Page, "Bunu yazdÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in kendimi ÅŸanslÄ± hissediyorum. Burada olduÄŸum iÃ§in. HayatÄ±mda bu yere geldiÄŸim iÃ§in. Bu yolculukta beni destekleyen insanlara karÅŸÄ± Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir minnettarlÄ±k duyuyorum. Ã–z benliÄŸimin peÅŸinden gidebilmek iÃ§in nihayet kim olduÄŸumu sevmenin ne kadar olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hissettirdiÄŸini ifade edemem" diye yazdÄ±.







Ä°LHAM ALDI

KanadalÄ± oyuncu ayrÄ±ca, trans topluluÄŸundan "ilham aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi ve "Bu dÃ¼nyayÄ± daha kapsayÄ±cÄ± ve ÅŸefkatli bir yer haline getirmek iÃ§in durmaksÄ±zÄ±n Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±" belirtti. HayranlarÄ±na seslenen Page mesajÄ±nda, "Ben de sabÄ±r istiyorum. Sevincim gerÃ§ek, ama aynÄ± zamanda kÄ±rÄ±lgan. GerÃ§ek ÅŸu ki, ÅŸu anda son derece mutlu hissetmeme ve ne kadar ayrÄ±calÄ±k taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ± bilmeme raÄŸmen, ben de korkuyorum. Ä°stiladan, nefretten, 'ÅŸakalardan' ve ÅŸiddetten" yazdÄ±.







YOLLARINI AYIRDILAR

Elliot Page, ABD'nin Las Vegas kentinde 2014'te gerÃ§ekleÅŸtirilen bir LGBT etkinliÄŸinde eÅŸcinsel olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Page 2018 yÄ±lÄ±ndan bu yana dansÃ§Ä± ve koreograf Emma Portner ile evliydi. Ã‡ift daha sonra boÅŸanma kararÄ± aldÄ± ve yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

ONLAR DA KARARLARIYLA GÃœNDEM OLDU

Elliot Pagie, gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda cinsiyetini deÄŸiÅŸtiren tek Ã¼nlÃ¼ deÄŸil. BazÄ±larÄ± Ã¼nlÃ¼ olduktan sonra bazÄ±larÄ± da Ã¼nlÃ¼ olmadan Ã¶nce bÃ¶yle bir deÄŸiÅŸim yaÅŸadÄ±. BazÄ± Ã¼nlÃ¼ler de Ã§ocuklarÄ±nÄ±n bu tercihleriyle gÃ¼ndeme geldi. Ä°ÅŸte cinsiyetlerini deÄŸiÅŸtirerek ÅŸaÅŸÄ±rtan ve gÃ¼ndem olan Ã¼nlÃ¼ler.

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ESKÄ° SPORCU DA CÄ°NSÄ°YET DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n son yÄ±llardaki en Ã§ok ses getiren deÄŸiÅŸiklik haberi Kardashian Jenner ailesinden gelmiÅŸti. Kardashian kardeÅŸlerin Ã¼vey babasÄ± Bruce Jenner, o dÃ¶nem herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtan bir karar alÄ±p cinsiyetini deÄŸiÅŸtirdi.







KYLIE VE KENDALL JENNER'IN BABASI

Kendall ve Kylie Jenner'Ä±n babasÄ± olan Bruce Jenner, operasyondan sonra adÄ±nÄ± Caitlyn Jenner olarak deÄŸiÅŸtirdi.







UZUN SÃœRE GÃœNDEMDE KALMIÅžTI

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Cher'in kÄ±zÄ± da bir dÃ¶nem bu tercihiyle Ã§ok konuÅŸuldu. Chastity Bono adÄ±yla dÃ¼nyaya gelen genÃ§ kadÄ±n uzun bir prosedÃ¼rÃ¼n ardÄ±ndan yeni bir kimliÄŸe bÃ¼rÃ¼ndÃ¼.







ADINI DA DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°

Chastity Bono, operasyondan sonra adÄ±nÄ± Chaz Bono olarak deÄŸiÅŸtirdi.







YÃ–NETMEN KARDEÅžLERÄ°N SEÃ‡Ä°MÄ°

Sinema dÃ¼nyasÄ±nÄ±n usta yÃ¶netmen kardeÅŸleri de birbiri ardÄ±na bÃ¶yle bir prosedÃ¼rden geÃ§ti. Larry Wachowski (saÄŸda) cinsiyetini deÄŸiÅŸtirdi ve Lana adÄ±nÄ± aldÄ±.







KARDEÅžÄ° DE CÄ°NSÄ°YET DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°

Andy Wachowski de kardeÅŸiyle aynÄ± yolu seÃ§ti ve o da adÄ±nÄ± Lilly olarak deÄŸiÅŸtirdi.







ANDROJEN MODEL DE KADIN OLDU

BosnalÄ± model Andreja PejiÄ‡, Ã¶nceleri moda dÃ¼nyasÄ±nda androjen model olarak tanÄ±ndÄ±. Erkek olmasÄ±na raÄŸmen kadÄ±n meslektaÅŸlarÄ±yla yarÄ±ÅŸan gÃ¼zelliÄŸiyle ilgi Ã§ekti. Sonra da cinsiyet deÄŸiÅŸtirip kariyerine o ÅŸekilde devam etmeye karar verdi.







ÃœNLÃœ ÅžARKICININ KIZIYDI

Smooth Operator adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±yla bir dÃ¶neme damgasÄ±nÄ± vuran ÅŸarkÄ± sÃ¶zÃ¼ yazarÄ± ve yorumlu Sade'in kÄ±zÄ± cinsiyet deÄŸiÅŸtirip erkek oldu. 23 yaÅŸÄ±ndaki Izaak Adu, Instagram sayfasÄ±nda annesiyle bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸarak "Uzun ve zor bir yoldu ama baÅŸardÄ±k! Eve geliyoruz. Bu geÃ§en altÄ± ayda yanÄ±mda durduÄŸun iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederim anne" diye yazdÄ±.







MUTLU BÄ°R BERABERLÄ°ÄžÄ° VAR

Adu, mesajÄ±nÄ± "OlduÄŸum adamÄ± tamamlamak iÃ§in benimle birlikte savaÅŸtÄ±ÄŸÄ±n iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederim. Ä°ÅŸler zorlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda cesaretlendirdiÄŸin ve bana verdiÄŸin sevgi iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederim. En saf kalp. Seni seviyorum, kraliÃ§elerin kraliÃ§esi" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Adu'nun bir sÃ¼redir devam eden mutlu bir beraberliÄŸi var.





MODA TARÄ°HÄ°NE GEÃ‡TÄ°

KatÄ± ve deÄŸiÅŸtirmediÄŸi bir gÃ¼zellik anlayÄ±ÅŸÄ±na sahip olan Victoria's Secret markasÄ±nÄ±n ilk trans modeli olarak adÄ±nÄ± duyurdu Valentina Sampaio. ÃœnlÃ¼ firmanÄ±n yanÄ± sÄ±ra moda dÃ¼nyasÄ±nÄ±n birÃ§ok Ã¶nde gelen markasÄ± da onunla Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in sÄ±raya giriyor.







KAPAK KIZI OLDU

Model Leyna Bloom da cinsiyet deÄŸiÅŸtiren yani erkek doÄŸan ama sonradan kadÄ±n olan bir model. Bloom, bu yÄ±l Ã¼nlÃ¼ Sports Illustrated dergisinin bikini Ã¶zel sayÄ±sÄ± iÃ§in kapak pozu verdi. Bu ÅŸekilde de sÃ¶z konusu dergiye kapak pozu veren, ilk trans model olarak tarihe geÃ§ti.







KARARI Ã‡OK SES GETÄ°RDÄ°

Nil AlkoÃ§lar bir dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndandÄ±. BirÃ§ok dizide rol alan AlkoÃ§lar, uzun sÃ¼ren bir sessizliÄŸin ardÄ±ndan herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtan bir haberle gÃ¼ndeme geldi.







EVLENÄ°P YUVA KURDU

AlkoÃ§lar, cinsiyet deÄŸiÅŸtirip RÃ¼zgar adÄ±nÄ± aldÄ±. Sonra da mutlu bir yuva kurdu.

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