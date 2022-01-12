Elini taşın altına koydu... Derin Mermerci'den acil eylem planı!

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Belediyelerin yurt çapında sahipsiz köpekleri toplamaya başlaması büyük infial yarattı. Hayvanseverlerin eylemleri devam etse de, ne yazık ki henüz yol alınmış değil. Derin Mermerci, bu konuda elini taşın altına koyan isimlerden. Ünlü isimlerin adeta çırpınarak farkındalık yaratmaya çabası inanın çok işe yarıyor ve toplumda karşılık buluyor.

Düzenli olarak barınaklara yardım gönderen, burada yaşayan köpeklerin sahiplenilmesi için olağanüstü çaba sarf eden Mermerci ile konuştum ve bu gönüllü çabasını ilerde daha organize bir şekilde yapmak istediğini öğrendim. Bir vakıftan ziyade, kendisi gibi gerçekten bu işe gönül veren kişilerle el ele vererek, sokak canları için kalıcı çözümler üretmek istiyor.“Elini taşın altına gerçekten koyarsan sonuç alıyorsun. Buradaki en önemli şey, yıkıcı değil, yapıcı olmaktan geçiyor” diyen Derin Mermerci, en acil eylem planının sokak hayvanlarını kısırlaştırmak olduğunun da altını çiziyor.

Çok özlenmiş

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16 yıl aradan sonra albüm çıkartarak sahnelere geri dönen Mahsun Kırmızıgül’ü hayranları çok özlemiş! iTunes’ta en çok satın alınan albümler listesinde saatler içinde zirveye yerleşen “Hoş Geldin” albümü, YouTube’un trendler listesine de tepeden giriş yapmıştı.

Çok sayıda konser teklifi alan sanatçıyı yurt dışındaki hayranları da özlemiş. Başta Türki Cumhuriyetler olmak üzere, İran ve Irak’tan sayısız teklif alan Kırmızıgül, dinlenme sayısı 50 milyonu geçen albümü için şehir şehir gezmeye hazırlanıyor.

Çelik Palas küllerinden doğdu

Kor Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Koray Kırcal, Bursa’nın simgesi Çelik Palas’ın yeniden küllerinden doğduğunu anlattı. Mustafa Kemal Atatürk’ün teşvikiyle İtalya’nın ünlü mimarı Giulio Mongeri’nin Bursa’nın en güzel noktasına inşa ettiği Çelik Palas, Cumhuriyet tarihinin de ilk lüks konseptteki beş yıldızı oteli olmuş.

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Kırcal, yaptıkları renovasyon çalışmasıyla oteli eski ihtişamına kavuşturduklarını anlattı. “Çelik Palas’ın öncü lider pozisyonu tartışılmaz” diyen genç iş insanı, amaçlarının dünyadaki ender termal sulardan birine sahip olan onyx mermerle kaplı termal havuzunu dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi.

İkinci şarkısı çıkıyor

Kanal D’de Kadir Doğulu ile başrolü paylaştığı “Aşkın Tarifi” dizisiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Serra Arıtürk, aynı zamanda yetenekli bir müzisyen. İkinci single çalışması için şu sıralar stüdyoda harıl harıl çalışan Arıtürk, oyunculuk sevdası ağır bastığı için de birbiri ardına audition’lara katılıyor. Birçok dizi teklifi alan ve yapımcıları peşinden koşturan güzel oyuncu, ikinci şarkısını çıkardıktan sonra gelen teklifleri değerlendirip ekranlara dönecek.

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