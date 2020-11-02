MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriElif'i Nevzat Aydın okutacak
GeriMagazin Elif'i Nevzat Aydın okutacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 02.11.2020 - 13:53 | Son Güncelleme:

Elif'i Nevzat Aydın okutacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elif'i Nevzat Aydın okutacak
Abone Olgoogle-news

Ünlü girişimci Nevzat Aydın, İzmir depreminde enkaz altından 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in hayatı boyunca tüm eğitim masraflarını üstlenmek istediğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Aydın

" Minik Elif'in hayatı boyunca tüm eğitim masraflarını üstlenmek istiyorum. Ulaşabileceğim bir mercii bulamadım. Lütfen ailesi, yetkililer, birileri bana mesaj atarak ulaşsın... Evet, gelecek saçma sapan tepkilere hazırlıklıyım" yazdı.

KIZIMIZI OKUTACAĞIZ
Aydın'ın bu çağrısına hemen cevap geldi. Ünlü girişimci gelişmeyi bu sözlerle duyurdu:

İzmir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan Ulaş Bey aradı. Hiçbir sorun yok, kızımızı okutacağız.

Elifi Nevzat Aydın okutacak

 

 

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Son dakika.... İzmir'deki depremden bir mucize haberi daha: 3 yaşındaki Elif bebek enkazdan sağ çıkarıldıİzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nda 65 saat sonra bir mucize yaşandı. Enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. O anlar CNN Türk ekranlarından anbean yayınlandı. Kurtarma ekipleri, aileler ve enkaz bölgesindeki herkes duygu dolu anlar yaşadı. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Allah'ım sana binlerce kez şükürler olsun. Doğanlar Apartmanı'ndan Elif yavrumuzu da canlı olarak çıkardık." dedi. Elif'in anneannesi ve dedesi 'Dualarımız kabul oldu' diyerek gözyaşı döktü...
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle