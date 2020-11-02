Nevzat Aydın kimdir nereli kaç yaşında? Enkaz altından kurtarılan minik Elif için söz verdi!

İLK GÖRÜŞTE AŞK: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Bu dönemde İstanbul’daki bir spor festivaline yaptığı gezi hayatının dönüm noktalarından oldu; Boğaziçi Üniversitesi’ni gördü ve ilk görüşte aşık oldu! Şöyle anlatıyor: “Üniversite sınavından bir yıl önce okulu gördüm ve ‘Ben burada okumak istiyorum!’ dedim. Bütün tercihlerimi Boğaziçi bölümlerine yazdım. Küçüklükten beri bilgisayarlara ilgi duyuyordum; önce Atari, sonra Atari 800XL, Commodore, Amiga… Dergilerde gördüğüm kodları yazıyor bazen de basit uygulamalar, oyunlar yaratıyordum. Sonunda Boğaziçi Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne girdim. Bir daha da Boğaziçi’nden hiç kopmadım. Şimdi okulun Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu’ndayım ve halen bahçesinden girdiğimde kendimi çok mutlu hissederim. Bütün ev ve ofis tercihlerimi okul civarında yaptım. Bu sohbeti yaptığımız yer okula 10 dakika uzaklıkta, üç gün önce taşındığım yeni evimden de Boğaziçi’ni karşıdan görüyorum!” Aydın’ın aktif sosyal hayatı üniversitede de devam etti. Anlatıyor: “Radyo Boğaziçi’nde haftada bir 2-3 saat program yapardım. O zamanlar özel radyo sayısı az olduğundan herkes bizi dinlerdi!. ‘Ulubilge’ adıyla, Kafkalı aforizmalardan Freud’a geyik muhabbeti yapar, Brit rock tarzı parçalar çalardım; Depeche Mode, Pulp... Bunun dışında en çok vakit geçirdiğim yer Boğaziçi Sualtı Sporları Kulübü’ydü. Dışarıda gece barlara gider, film seyreder, müzik dinlerdik… Kemancı, Mojo, Leman Kültür vardı, haftasonu Roxy’e giderdik, Hayal Kahvesi’nde Bulutsuzluk Özlemi çıkardı…” Peki dersler nasıl gidiyordu? Aydın, “Çok da iyi bir öğrenci değildim. Zaten o sebeple okul altı senede bitti!” diye gülerek yanıtlıyor.