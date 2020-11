Nevzat Aydın kimdir nereli kaç yaşında? Enkaz altından kurtarılan minik Elif için söz verdi!

‘İLK OFİSİMİZ KAPICI DAİRESİYDİ’ Ancak projesini hayata geçirebilmesi için okulunu yarıda bırakması, bu da biriktirdikleri memur maaşıyla kendisini ABD’ye gönderen babasına bir açıklamasını gerektiriyordu. Aklındaki fikri anlattı. Babasının, “Oğlum, internet üzerinden yemeği altı ay sonra okul bitince satsan olmuyor mu?” sorusunu “Baba, şu an çok motiveyim. Olmazsa döner okulu bitiririm” diye yanıtladı. Aydın şimdi, “Ne kadar da doğru soruymuş!” diyerek devam ediyor: “Bana güvenmeleri çok önemliydi. ‘Okulu bitir de gel’ deselerdi, sonra imkan olur muydu bilmiyorum çünkü o sırada Türkiye’de 2001 ekonomik krizi patlamıştı. Şirketi kolay kurmadık. TMSF’nin el koyduğu bankaların malları için yaptığı açık artırmalara gidip bilgisayar toplardım. Şimdi 20’nci senemizde Türkiye’nin her yerinden 16 milyondan fazla kullanıcımız var. Her gün 500 binden fazla kişi Yemeksepeti’nden sipariş veriyor. Başarı bir gecede gelmedi; vizyonu iyi ve erken kurmamız bugünün rekabeti için bize avantaj sağladı.” Aydın’a Silikon Vadisi’ne atıfla hiç garajda çalışıp çalışmadıklarını sorunca gülerek, “Biz bu kültürü Türkiye’ye uyarladık, ilk ofisimiz Akatlar’da bir kapıcı dairesiydi!” diye yanıtlıyor. Peki şimdiki Nevzat Aydın, genç Nevzat Aydın’a neler söylerdi? Cevabı: “‘Aferin, fena iş çıkarmadın!’ derdim! Yemeksepeti, bugün Türkiye’deki önemli hikayelerden biri; satış rakamları, kuruluşu, gelişimi, operasyonları hâlâ başarılı şekilde devam ediyor olması…”