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Elif babasını hayranlıkla izledi

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#İbrahim Tatlıses#ELİF ADA TATLISES#Ayşegül Yıldız
Elif babasını hayranlıkla izledi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 07:29

İbrahim Tatlıses önceki akşam Demirören Medya Grubu medya sponsorluğu ile Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’ndeki konserinde hayranlarıyla buluştu.

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Biletleri tükenen konserde Tatlıses, dünden bugüne sevilen şarkılarını seslendirdi. Sanatçının 6’ncı kez sahne aldığı Kuruçeşme’de Tatlıses’in hayat hikâyesi barkovizyondan gösterildi.

Sanatçıyı, eski eşi Ayşegül Yıldız ve kızı Elif Ada yalnız bırakmadı.

Elif babasını hayranlıkla izledi

Babasını en önden hayranlıkla izleyen Elif Ada, şarkılara eşlik etti. İbrahim Tatlıses, slow eserleriyle duygulandırdı, hareketli türküleriyle de dinleyicilerini ayağa kaldırdı.

Tatlıses hayranları, halay çekerek dakikalarca dans etti. Sanatçı, müzik şöleninin yanı sıra samimi sohbetiyle de renkli anlar yaşattı.

Elif babasını hayranlıkla izledi

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#İbrahim Tatlıses#ELİF ADA TATLISES#Ayşegül Yıldız

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