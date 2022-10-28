Elif babasını hayranlıkla izledi

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Biletleri tükenen konserde Tatlıses, dünden bugüne sevilen şarkılarını seslendirdi. Sanatçının 6’ncı kez sahne aldığı Kuruçeşme’de Tatlıses’in hayat hikâyesi barkovizyondan gösterildi.

Sanatçıyı, eski eşi Ayşegül Yıldız ve kızı Elif Ada yalnız bırakmadı.

Babasını en önden hayranlıkla izleyen Elif Ada, şarkılara eşlik etti. İbrahim Tatlıses, slow eserleriyle duygulandırdı, hareketli türküleriyle de dinleyicilerini ayağa kaldırdı.

Tatlıses hayranları, halay çekerek dakikalarca dans etti. Sanatçı, müzik şöleninin yanı sıra samimi sohbetiyle de renkli anlar yaşattı.