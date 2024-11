Ekran tarihine geçen bir dizinin yıldızıydı... İşi dahil her şeyini kaybetti, para için tuvalet bile temizledi

Haberin Devamı

Ama bir de bunun tam tersini yaşayanlar var. Gökyüzünden kayıp düşen ve unutulup giden yıldızlara benzetilirler bu yüzden de. Spot ışıklarının altından çekilip yıllar boyu yaşadıkları o pırıltılı dünyanın arka sokaklarında ömürlerini tamamlarlar. Yıllar boyunca onları ekranda izleyenlerin boğazında da yutkunmakla geçmeyen büyük bir yumru kalır geride.

İşte şimdi böyle bir oyuncunun trajik öyküsünü hatırlatacağız size...

Özellikle de belli bir yaşın üzerindeki seyircinin, büyük olasılıkla çocukluğunun en mutlu günlerine denk gelen bir dizinin oyuncusu bu kişi... Önce bir yıldız olarak parladı ama sonra sağlığı da dahil her şeyini kaybetti. Para kazanabilmek için evlere temizliğe gitti, tanımadığı insanların tuvaletlerini bile temizledi. Sonunda da eski günlerinin çok uzağında bu dünyadan göçüp gitti.

TATLI CADI'NIN KOCASI OLARAK HAFIZALARA KAZINDI

Bu trajik öykünün kahramanı olan ünlü oyuncu Dick York...

Belki böyle ilk anda kimseye bir anlam ifade etmeyebilir. Ama bir dönem ekrana damgasını vuran hatta sonra sinema filmi de yapılan Tatlı Cadı (Bewitched) dizisinin Darren Stephens'ı dersek daha çok kişi onu hatırlayacaktır.

Bir dönem ülkemizde de gösterilen bu dizinin ana karakteri olan ve sadece burnunu oynatarak inanılmaz sihirler yaratan Samantha karakterinin kocasını oynuyordu Dick York.

Bu ünlü dizinin 60'ıncı yıl dönümü için çekilen bir belgesel Dick York'un trajik öyküsünü yeniden gündeme getirdi.

York, aslında çok izlenen ve kendisine de başarının kapılarını açan diziden sağlıkla ilgili nedenlerle ayrılmak zorunda kaldı. Dizi setindeki son gününü de "Hayatımın en kötü günüydü" diye hazırlayacaktı yıllar boyunca.

SAĞLIĞI BOZULDU, DİZİDEN AYRILDI... BÜTÜN HAYATI YOKUŞ AŞAĞI GİTTİ

Tatlı Cadı dizisinden ayrıldıktan sonra hayatı her anlamda tepetaklak gitti York'un.

TV tarihinin unutulmaz dizilerinden biri olan Tatlı Cadı ile ilgili kaleme aldığı The Essential Elizabeth Montgomery ve Twitch Upon a Star ile tanınan Herbie J. Pilato, ünlü oyuncunun son yıllarını Fox Digital'e anlattı.

Onun söylediğine göre Dick York, diziye veda ettikten sonra hem fiziksel hem de finansal olarak kelimenin tam anlamıyla 'çöktü." Artık hayatını basit bir şekilde sürdürmesine yetecek kadar bile para kazanamamaya başladı. Bir yandan da sağlığı giderek kötüleşiyordu. Hiçbir yerden oyunculukla ilgili teklif almıyordu.

Bütün bunlara tanık olan Pilato o dönemi "Onu o şekilde görmek çok zordu" diyerek anlattı.

Pilato'nun söylediğine göre Dick York, yaşadığı zorluklara rağmen kendini olumlu düşünmeye zorlayıp duruyordu. Ama diğer yandan yaşamak için para kazanmaya ihtiyacı olduğunu da biliyordu.

Sonunda hayatını sürdürebilecek parayı bulmak için temizlikçi olarak çalışmaya başladı.

Herbie Pilato, oyuncunun o dönemini şu sözlerle anlattı: "TV tarihinin en popüler dizilerinden birinin oyuncusu olan bir adam artık tuvalet temizliyordu. Yine de halinden şikayet etmiyor, alçakgönüllüğünü bırakmıyordu. Ama bütün bunlar böyle olmamalıydı."

DİZİ SETİNDE YAŞADIĞI KAZA, GÜNÜ GELDİ KARİYERİNİ BİTİRDİ

Dick York'un sağlığının, kariyerini bile bitirmesine neden olacak kadar bozulması ise bir film setinde yaşadığı talihsiz bir kazaydı.

Tatlı Cadı dizisinden yıllar önce rol aldığı They Came To Cordura adlı filmin çekimlerinde başına geldi bu kaza. Bir ateşli silah sahnesi çekiliyordu. İşin ilginci o gün setin de son günüyldü.

Yönetmen, oyunculardan demir yolunda bir el arabasını kaldırmalarını istedi. Rol arkadaşlarıyla birlikte York da söyleneni yaptı. Sonra yönetmen sahnenin çekilip bittiğini belirten "Kestik" komutunu verdi. Onun söylediğini duymayan tek kişi York'tu. Herkesin bıraktığı el arabası onun üstüne düştü. O sırada da omurgası zedelendi.

Fakat tıbbi yardım almadan yıllarca zorlu ağrılar çekerek kariyerini sürdürdü Dick York. Ta ki ağır ağrı kesiciler almadan çalışamayacak hale gelene kadar. Zaten Tatlı Cadı dizisinden de bu kazanın yarattığı ağrılara dayanamayacak hale gelmesiydi.

YERİNE BAŞKA BİR OYUNCU GETİRİLDİ

Herbie Pilato, York'un asla tam olarak iyileşemediğini anlattı. Hatta kendisi de onca sevmesine rağmen Tatlı Cadı dizisinin 14 bölümünde rol alamadı.

Zaten bir süre sonra da rolünü Dick Sargent adlı oyuncuya verdiler. Böylece Dick York'un Tatlı Cadı serüveni bitmiş oldu.

Bunun ardından da maddi zorluklar başladı zaten.

Diziden ayrıldıktan sonra Dick York tam 18 ay boyunca evinde yatağından kalkamadı. Sonrasında da Hollywood'da çok az iş bulabildi. Fantasy Island ve Simon &Simon gibi bazı yapımlarda konuk oyuncu olarak yer aldı.

Ve hepsi o kadardı. Oyunculuk teklifi gelmeyince temizlikçilik yapmaya başladı.

Ama Herbie Pilato'nun anlattığına göre kendisi bunca yokluk içinde yaşam savaşı verirken aynı durumdaki başkalarını da unutmadı. Evsiz insanlara destek vermeyi amaçlayan bir vakıf kurdu.

Pilato'nun anlattığına göre artık oyunculuk kariyerinin bittiğini biliyordu Dick York. Bu yüzden enerjisini ihtiyaç içindeki insanlara yardım elini uzatmaya adadı.

Bu arada onun söylediğine göre Tatlı Cad'nın yönetmeni Bill Asher, York'a parasal yadımda bulunmak istedi ama oyuncu bunu reddetti.

Dick York, Michigan'da yaşadığı küçük bir kulübede son nefesini verdi. O sırada bir yandan da amfizem ile boğuşuyordu... Oksijen tüpü kullanmadan nefes bile alamıyordu.

Tatlı Cadı adlı diziyle milyonların hafızasına yerleşen Dick York 1992 yılında henüz 63 yaşındayken hayata veda etti.

Bu arada hatırlatalım ki Dick York, Joan Alt ile 1931 yılından itibaren evliydi. Beş çocuk sahibi oldular. O da kocasından 20 yıl sonra 2012 yılında hayata veda etti.

Dick York'un trajik yaşamı, Tatlı Cadı dizisinin 60'ıncı yılı nedeniyle bir kez daha gündeme geldi.. Herbie Pilato ise onunla ilgili bir eksik kaldığını belirtip bunun ne olduğunu da şöyle anlattı: "Onun da Hollywood'daki Şöhretler Kaldırımı'nda bir yıldızı olmalı."





Dizide Tatlı Cadı Samantha'yı canlandıran Elizabeth Montgomery, 1995 yılında, 62 yaşındayken hayata veda etti.



TV tarihinin en ünlü dizilerinden biri olarak tarihe geçen TV tarihinin en ünlü dizilerinden biri olarak tarihe geçen Tatlı Cadı Bewitched ) ekrana gelişinin 60'ıncı yıl dönümü nedeniyle bir kez daha gündeme geldi. Dizi 1964 ile 1974 yılları arasında yayındandı. Ülkemizde de 1974'te o dönem henüz siyah- beyaz olan ekrana konuk oldu. Dizide Montgomery ve York'un yanı sıra Agnes Morehead, Samantha'nın annesi, Erin Murphy de çiftin kızı olarak kadroda yer aldı.





Ünlü dizi 2005 yılında bir başta yorumla bu kez film olarak seyirciyle buluştu. Nora Ephron'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde ana kahramanı bu kez Nicole Kidman canlandırdı.