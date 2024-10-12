Pırıltılı hayatı göz açıp kapatıncaya kadar bitti: Artık yemeğini bile sokaklarda yiyor

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Herkes bu kadar şanslı değil elbette. Bazen de bunun tam tersi hayatlar yaşanır Hollywood'da... Gençlik yıllarında başlayan başarılı kariyer yolculuğu umulmadık nedenlerle bambaşka noktalara gider. Bir dönem spot ışıklarının altında pırıldayanlar gün gelir kendilerini eski hayatlarını bile arayacak halde bulur.

İşte onlar da gösteri dünyasının "yitip giden yıldızları" olarak anılır. Bazıları unutulup gider, zaman zaman öylesine hatırlanır. Bazılarının öyküsü ise o kadar ibretliktir ki belki de kırmızı halıya çıktıkları zamanlarda olduğundan daha fazla ilgi çeker.

KARİYERİNE IŞILTILI BİR BAŞLANGIÇ YAPMIŞTI

Tıpkı bir dönem bir model ve TV ünlüsü olarak gayet dikkat çekecek bir şekilde yükselen ama sonra aniden hayatı tepetaklak olan Loni Willison gibi.

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Bir zamanlar fitnes modeli olarak tanınan ve beğenilen, sonra da dönemin en popüler dizilerinden biri olan Baywatch ya da ülkemizde bilinen adıyla Sahil Güvenlik'in yıldızı Jeremy Jackson ile evlenen ama bir türlü mutluluğu bulamayan 41 yaşındaki Willison, çağımızın "kayıp giden" yıldızlarından biri.

Yanında kocası Jackson ile birlikte kırmızı halıda kameralara poz verdiği günler çok ama çok gerilerde kaldı Willison için. O artık sokaklarda yaşıyor, daha da fecisi bir türlü vazgeçemediği kötü alışkanlıkların esiri olmuş durumda.

Loni Willison, her ne kadar artık gösteri dünyasının pırıltısına çoktan veda etmiş olsa da o dünyanın tam kalbinde, Los Angeles'ta yaşıyor. Ama çoktan yolun karanlık tarafına geçti bile.

Başının üzerinde bir çatısı yok, varını yoğunu bir market arabasında taşıyor. Kimi zaman bulduğu üç beş kuruşla market alışverişi yaparken daha çok da çöplükleri karıştırıp kendine uygun giysiler ararken görüntüleniyor.

BİR SOKAK KÖŞESİNDE SESSİZCE YEMEĞİNİ YEDİ

Bu son durumuyla paparazzi ilgisi de üzerinden eksik olmuyor Willison'ın. Eski model, önceki gün de Los Angeles'ta bir sokak köşesinde yemeğini yerken görüntülendi.

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Üzerinde çöpten topladığı giysileri, güneşten korunmak için açtığı şemsiyesi ve haftalardır duş almamış görüntüsüyle oturup bir paketten çıkardığı yemeğini yedi Willison.

Hepsi bittikten sonra da bir ıslak mendille ağzını ve yüzünü sildi.

Sokaklarda yaşamaya başladıktan sonra bile fotoğrafçıları peşinden koşturan Willison, buna pek tepki göstermiyor. Hatta kimi zaman oturup onlarla sohbet ediyor.

Loni Willison yemeğini yedikten sonra ağzını ve yüzünü bir ıslak mendille sildi. Sonra da uzun uzun etrafını inceledi.





BAMBAŞKA BİR HAYATI OLABİLİRDİ

Loni Willison, gencecik bir kız olarak başladığı kariyerinde hem oyuncu hem de fitnes modeli olarak adını duyurdu yıllar önce. Hatta döneminin ünlü oyuncularından biri olan Jeremy Jackson ile bir evlilik yaptı. Dışarıdan bakıldığında da her şey yolunda gibi görünüyordu.

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Loni, ışıl ışıl gülüşüyle geleceğe güvenle bakan bir genç kadındı. Hayatının aşkını da bulup evlenmişti. Güzel bir evleri vardı. İyi anlaşıyorlardı...

Ama bütün bunlar olurken hayatın onlar için hazırladığı kötü sürprizlerden haberdar değildi genç kadın.

HEM GÖSTERİ DÜNYASINDA TANINIYORDU HEM DE BİR ESTETİK KLİNİĞİNDE ÇALIŞIYORDU

Aslına bakılırsa bugünkü hayat tarzını biraz da kendisi seçmiş gibi Loni Willison. Zaman zaman paparazzilerle yaptığı konuşmalara göre artık kendisine birilerinin yardım edebileceğine inanmıyor bile. Sadece rahat bırakılmak istiyor.

Ama bir yandan da söylediğine göre onun bugünkü hayatına uzanan köşe taşlarını döşeyen bir dönemin ünlü oyuncusu olan sonra kendi hayatı da dağılan Jeremy Jackson ile yaptığı evlilik oldu.

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Willison'ın hayat öyküsü 1983 yılında California, Hemet'te başladı. Bir ailesi olup olmadığını ne kendisi anlatıyor ne de artık kimse soruyor. Belli ki bir ailesi varsa bile artık onlarla bir ilgisi kalmadı Willison'ın.

Herkes onu bir fitnes modeli ve Baywatch dizisinin eski yıldızlarından Jeremy Jackson'ın boşandığı eşi olarak tanıyor ama Loni Willson'ın kısa bir oyunculuk geçmişi de var.

2005 yılında bir korku dizisi olan Expose'da kamera karşısına geçti. Orada eski eşi Jeremy Jackson da rol alıyordu. Bunların yanı sıra hem bir fitnes modeli olarak yıldızını yükseltiyor hem de bir estetik kliniğinde çalışıyordu.

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MUTLULUK POZLARININ ARDINDAKİ ACI GERÇEK

2012 yılında Jeremy Jackson'la birbirlerine aşık olup evlendiler. Gülen yüzlerine bakılırsa ikisi de gelecekten umutluydu: Ama Willison'ı bugüne getiren yolun taşları da o dönemde döşenmeye başlamıştı bile.

Willison, Jeremy Jackson ile evlenmeden önce ve evlendiği sıralarda birçok ünlü dergiye kapak pozları da veriyordu.

Willison ve Jackson'ın dışarıdan bakıldığında mutlu gibi görünen evliliği pek de öyle değildi sonradan anlattığına göre.

Eşi ona kapalı kapılar ardında şiddet uyguluyordu. Zaten evlilik 2014 yılında da sona erdi. Boşanmanın ardından Loni Willison, biten evliliği ve eski eşi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

KORKTU VE KİMSEYE ANLATAMADI

Eski eşi o sırada bir yarışmaya katılmıştı ve oradaki kadın yarışmacılardan birine şiddet gösterdiği ortaya çıkınca diskalifiye edildi.

O sırada Loni Willison, söz konusu kadın yarışmacıyı Jeremy Jackson aleyhine yasal işlem başlatması için teşvik etti. Bunu neden yaptığını da şöyle anlattı: "Keşke vaktinde bana şiddet uyguladığında ben de bunu yapsaydım:"

Loni Willison'ın söylediğine göre evlilikleri sırasında bir keresinde Jackson kendisini boğmaya çalıştığını ileri sürdü. Bira şişeleriyle TV ekranını kırdığını da ekledi.

Elinde bunları kanıtlayan görüntüler olduğunu da söyledi Willison. Zaten onun bu iddiasını Los Angeles polis kayıtları da doğruladı.

Willison'ın söylediğine göre o itişme sırasında iki tane kaburgası kırıldı, boynu incindi, vücudunda ve yüzünde bereler meydana geldi. Ama Willison dava açmadığı için olay kapandı. Jackson bütün bu yaptıkları yüzünden ceza almadı.

Loni Willison, 2015 yılında İngiliz The Sun gazetesine verdiği demeçte "Ondan şikayeçi olmadım çünkü korktum. Duygusal olarak kötü bir noktadaydım ve Jeremy'nin hapse girmesini istemedim" diye konuştu.

Ama sonra Jackson, katıldığı yarışmada rakibi olan kadına da şiddet uygulayınca onu şikayetçi olması için teşvik ettiğini böylece eski eşinin bu davranışlarının bir ceza almasını umduğunu sözlerine ekledi.

HAYATTAN USUL USUL KOPTU

Loni Willison'ın anlattığına göre eski eşi boğazını sıkıp kendisini boğmaya çalışmasından bir gün önce bir elektronik posta gönderdi. Oradaki rap şarkısının içeriğinde "Jackson'ın Willison'ı öldürmek istediğine" dair sözler yer alıyordu.

Willison, eski eşi Jeremy Jackson hakkındaki bu şoke eden açıklamalarının ardından kelimenin tam anlamıyla ortadan kayboldu. Ta ki üç yıl sonra bir market arabasına doldurduğu eşyalarıyla Los Angeles'ın arka sokaklarında ortaya çıkana kadar.

Onu o şekilde görenler bir kere daha şoke oldu: Çünkü eski halinden eser yoktu. Pislik içindeydi, çöpten beleniyordu ve en kötüsü de evsizdi!

Aslında onu o noktaya getiren, kocasından boşanması olmamıştı sadece. 2016 yılına kadar bir estetik cerrahi merkezinde asistan olarak çalışıyordu.

Bir ara emlakçılık da yaptı. Fakat usul usul ruh sağlığıyla ilgili sorunlar yaşamaya başladı. Hatta bu sorunlar kelimenin tam anlamıyla onu esir aldı. Üstelik kötü alışkanlıklar da bir yandan. Sonunda da 2016 yılında tamamen çöküş geldi.

İşte o noktadan sonra da işini kaybetti Loni Willison, Evinin kirasını ödeyemediği için sokağa atıldı. Artık sokaklarda yaşayan bir evsizdi!