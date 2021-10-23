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Edis'in Harbiye konserine ünlüler akın etti... Oğulcan Engin'den Miray Daner sorusuna yanıt

#Edis#Oğulcan Engin#Miray Daner
Edisin Harbiye konserine ünlüler akın etti... Oğulcan Enginden Miray Daner sorusuna yanıt
Sayit DURMAZ

Edis, Türkiye turnesinin başlangıcını Harbiye Açıkhava sahnesinde yaptı. Konseri izlemeye birçok ünlü isim geldi.

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Edis’in Icrypex sponsorluğunda Türkiye turnesinin ilk konseri önceki akşam Harbiye Açıkhava’da gerçekleşti. Konser alanını dolduran binlerce kişi Edis’in şarkılarıyla eğlendi.

Edisin Harbiye konserine ünlüler akın etti... Oğulcan Enginden Miray Daner sorusuna yanıt

Ünlü şarkıcı, “Benim için çok özel bir akşam. İnanılmaz güzel bir enerjiniz var. Bu akşam müziği yaşayalım” dedi ve sevilen şarkılarını seslendirdi. Sanatçıyı izlemeye gelenler arasında Amerika’dan Warner Music Yükselen Marketler Başkanı Alfonso Perez-Soto da vardı. Birçok sanatçı arkadaşı da Edis’i yalnız bırakmayarak desteklerini verdi.

Ne zaman konuştum

Oğulcan Engin, konser çıkışı Miray Daner sorularına “Ben ne zaman konuştum arkadaşlar” diye cevap verdi.

Edisin Harbiye konserine ünlüler akın etti... Oğulcan Enginden Miray Daner sorusuna yanıt

Miray Daner ile Oğulcan Engin geçtiğimiz hafta birlikte görüntülenmişti...

İlklerin günü

Çağla Şıkel, ilk kez Edis’i dinlemeye geldiğini ve merak ettiğini belirtti: “Gündüz de Nebahat Çehre ile röportaj yaptım. Onunla da bugün ilk kez tanıştım. Bugün ilklerin günü.”

Edisin Harbiye konserine ünlüler akın etti... Oğulcan Enginden Miray Daner sorusuna yanıt

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Yoğunluktan şarkı söylemiyoruz

İbrahim Selim ve Selin Şekerci de konserdeydi. Şekerci’nin Edis bandanası dikkat çekti. Gazetecilerin “Evde kim kime şarkı söylüyor?” sorusuna çift, “Biz yoğunluktan şarkı söyleyemiyoruz” cevabını verdi.

 

Edisin Harbiye konserine ünlüler akın etti... Oğulcan Enginden Miray Daner sorusuna yanıt

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#Edis#Oğulcan Engin#Miray Daner

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