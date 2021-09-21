Miray Daner eridi...Son hali şaşırttı!

Verdiği kilolar gözden kaçmayan oyuncu "Bunun konu olmasına çok şaşırıyorum. İnsanlar kilo alır, verirler. Çok söylenecek bir şey yok" dedi.



Kubilay Aka ile bir dargın bir barışık devam eden ilişkisini bitiren Miray Daner 'yalnızım' diye konuştu...