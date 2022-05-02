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Eda Taşpınar yeni aşkıyla görüntülendi

#Eda Taşpınar#Çağrı Atakan#Meksika
Eda Taşpınar yeni aşkıyla görüntülendi

Çağrı Atakan’la ilişkisi sona eren Eda Taşpınar yeni bir aşka yelken açtı. Adını gizli tuttuğu sevgilisiyle yatak pozlarını Instagram’da paylaşan Taşpınar, aynı gün onunla birlikte Galataport’ta görüntülendi.

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Eda Taşpınar önceki akşam Galataport Roka’da 42’nci yaşını kutladı. Sevgilisi ve arkadaşlarıyla keyifli bir gece geçiren Taşpınar, doğum gününü kutlayan muhabirlere “Hepimiz yaşlanıyoruz” dedi.

Taşpınar’a sevgilisinin ismi de soruldu. Bilgi vermek istemeyen sosyetik isim, “Sormayın. İstemiyor, böyle şeyleri sevmiyor. Herkes sevmek zorunda değil. Magazinde olmak tercih meselesi” diye konuştu.

Eda Taşpınar yeni aşkıyla görüntülendi

TATİL 2.5 AY SÜRDÜ

Instagram paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiren Eda Taşpınar, platform tarafından müstehcen bulunduğu için kaldırılan fotoğrafı için “Evet, bazı paylaşımlarım kaldırılıyor, yapacak bir şey yok” dedi. “Paylaşımların devamı gelecek mi?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Meksika fotoğrafları bitti, elimde başka kalmadı. Tatilimiz de çok güzel geçti. Çok uzun kaldık aslında, 2.5 ay sürdü.”

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Eda Taşpınar yeni aşkıyla görüntülendi

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#Eda Taşpınar#Çağrı Atakan#Meksika

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