Sadık Baba’dan ‘Ah Bella’ sürprizi

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Kanal D’nin sevilen dizisi “Üç Kız Kardeş”te ailenin babası ‘Sadık’ı başarıyla canlandıran ünlü oyuncu Reha Özcan’dan bir sürpriz geliyor! Orhan Veli’nin kimselere anlatamadığı aşkı Bella’dan etkilenerek Nejat Dimili tarafından bestelenen “Ah Bella” şarkısını Reha Özcan ve Nejat Dimili birlikte seslendiriyor.

Burcu Mutlugil’in prodüktörlüğünü üstlendiği “Ah Bella”, Novi Müzik etiketiyle 20 Mayıs’ta dinleyiciyle buluşacak. Şarkı, Reha Özcan’ın ilk single çalışması olmasıyla müzik tarihine adını yazdırırken, unutulmaz bir yaz aşkı gibi dinleyicinin gönlüne yerleşeceğe benziyor.

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Murathan Mungan’ın kaleme aldığı “Bir Garip Orhan Veli” oyununda unutulmaz şairin dizelerini etkileyici oyunculuğuyla sanatseverlerle buluşturan Reha Özcan, 20 Mayıs’ta Zorlu PSM’deki performansında “Ah Bella” şarkısını da seslendirecek.

Amerika dönüşü buluştular

Bahar Şer, geçtiğimiz günlerde gelen teklif üzerine Miami’ye giderek jean markası Deepsix için mağaza bakmıştı. Miami’deki Design District’te mağaza bakan iş kadını, sonrasında eşi Ozan Şer ve iki oğluyla tatil yapıp dönmüştü. Tatil dönüşü Şer, cemiyet hayatından yakın dostu Aslı Sipahi ile buluştu. Hasret gideren dostlar keyifli günün ardından hatıra pozu verdi.

Bahar Şen - Aslı Sipahi

Los Angeles’ta sergilenecek

Klasik araba tutkunu iş insanı Umur Saçkın’ın koleksiyonunda yer alan Plymouth 49 model araç, her yıl kasım ayında düzenlenen Los Angeles Klasik Otomobil Fuarı’nda sergilenecek. Her sene binlerce kişinin ziyaret ettiği fuardan davet alan Saçkın, klasik araba tutkusunun en büyük hobisi olduğunu söyledi. Fuarın aracıyla ilgilenmesinin sebebi ise çok bakımlı olması ve az parça değişimi olmasıymış. Umur Saçkın’ın koleksiyonunda birçok klasik araç bulunuyor.

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Reklam yüzü olacak

Hem ekranların hem de tiyatro sahnesinin başarılı ismi Hazar Ergüçlü, geçtiğimiz hafta Monica Bellucci’yi izlemeye giden isimler arasındaydı. Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, global bir markanın yüzü olması için teklif almış. Ergüçlü, Avrupa’da yayınlanacak reklam kampanyası için markayla görüşme halindeymiş. İngiltere’de de bir ajansa bağlı olan oyuncu, yurtdışındaki dizi ve film projeleri için de görüşmelere devam ediyormuş.

Kebap üstü eğlence başlıyor

Geçen yaz açılır açılmaz popüler mekanlar arasına girmeyi başaran Cabbar Port Alaçatı, bayramla birlikte sezonun da startını verdi. İşletmesini Serkan Koca’nın yaptığı Cabbar Alaçatı, bu yaz da lezzetleriyle çok iddialı.

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Tatilcilerin önden rezervasyonlarını yaptırdığını belirten Serkan Koca, “Bu kış zor geçti. Biz temmuz ve ağustos için rezervasyon oluşturmaya başladık bile. Yurtdışından çok misafirimiz oluyor. Onların da rezervasyonları belli” dedi.

Serkan Koca