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Haber Giriş: 17.09.2020 - 07:10 | Son Güncelleme:

Eda Taşpınar: Haberler çok saçmaydı

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Eda Taşpınar: Haberler çok saçmaydı
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Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Eda Taşpınar ile oyuncu Çağrı Atakan önceki gün Bebek’te el ele görüntülendi.

Çift geçtiğimiz günlerde şiddet haberleriyle gündemdeydi. Atakan’ın Taşpınar’ı dövdüğü öne sürülmüş, Taşpınar iddia üzerine “Bu haberlere sadece gülüyorum. Çok saçma. Çıkan haberleri masal okur gibi okuyoruz” açıklamasını yapmıştı. Bebek’te yürüyüş yaparken fotoğraflarını çeken muhabirlere her şeyin yolunda olduğunu söyleyen çift, şiddet haberleri sorulunca da “Gerekli açıklamayı yapmıştık. Çıkan haberler gerçekten çok saçmaydı” dedi.

Eda Taşpınar: Haberler çok saçmaydı


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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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