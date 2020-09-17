Eda Taşpınar: Haberler çok saçmaydı

Çift geçtiğimiz günlerde şiddet haberleriyle gündemdeydi. Atakan’ın Taşpınar’ı dövdüğü öne sürülmüş, Taşpınar iddia üzerine “Bu haberlere sadece gülüyorum. Çok saçma. Çıkan haberleri masal okur gibi okuyoruz” açıklamasını yapmıştı. Bebek’te yürüyüş yaparken fotoğraflarını çeken muhabirlere her şeyin yolunda olduğunu söyleyen çift, şiddet haberleri sorulunca da “Gerekli açıklamayı yapmıştık. Çıkan haberler gerçekten çok saçmaydı” dedi.





