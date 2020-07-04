Eda Ece'nin keyifsiz halleri... Sevgilisi mi üzdü?

Sevgililerin keyifsiz halleri objektiflere böyle yansıdı. Ece, “Tatilden yeni döndük, güzel geçti” dese de moralinin bir hayli bozuk olduğu dikkat çekti.



Gazetecilerin “Moraliniz neden bozuk? Bir şeye mi üzüldünüz” sorusuna oyuncu, başını eğerek cevap vermek istemediğini söyledi. Tuncer ise hızlıca Ece’nin yanından uzaklaştı. Bunun üzerine oyuncunun gözlerinin dolduğu görüldü.