Eda Ece'nin keyifsiz halleri... Sevgilisi mi üzdü?
Bodrum tatilinden dönen Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer önceki gün Etiler’deydi.
Sevgililerin keyifsiz halleri objektiflere böyle yansıdı. Ece, “Tatilden yeni döndük, güzel geçti” dese de moralinin bir hayli bozuk olduğu dikkat çekti.
Gazetecilerin “Moraliniz neden bozuk? Bir şeye mi üzüldünüz” sorusuna oyuncu, başını eğerek cevap vermek istemediğini söyledi. Tuncer ise hızlıca Ece’nin yanından uzaklaştı. Bunun üzerine oyuncunun gözlerinin dolduğu görüldü.
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