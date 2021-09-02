“Ece Üner İle Susma” da Türkiye'nin konuştuğu o konuyla ilgili şoke eden gelişme

Adnan, ‘Eşim ve babam 20 yıldır beraber, çocuklarım babamdan olabilir’ diyerek Susma’ya katıldı… Tüm Türkiye’yi şaşkına uğrattı!

Ardından Adnan’ın ‘20 yıldır babamla beraber’ dediği eşi Ayşegül, Susma’ya katıldı. Canlı yayında eşiyle yüzleşen Ayşegül, “Eşim askere gittikten sonra kayınpederim benimle ilgilenmeye başladı. Kayınvalideme anlatınca, ‘O senin babandır, iftira atma dedi’ diyerek yaşadığı olayları dile getirdi.

Ayşegül, eşinin şiddetinden korktuğu için yaşadıklarını anlatamadığını, başına gelenleri kayınvalidesine ve komşularına söylediğini onların da “Konuyu kapat bizi rezil etme” diyerek üstünü örtmeye çalıştıklarını ifade etti. Ayşegül sözlerine; ‘’Kayınpederim, başkalarına anlatırsan seni öldürürüm dedi’’ şeklinde devam etti. Susma’da tüm Türkiye’nin önünde yaşadıklarını anlatan Ayşegül, başına gelenler hakkında tüm köyün bilgisi olduğunu da iddia etti.



Uzman psikiyatrist Prof. Dr. Tanju Sürmeli ve Av. Mustafa Tırtır’ın da danışman olarak yer aldığı “Ece Üner İle Susma”, hafta içi her gün saat 15.45’de canlı yayınla Kanal D’de...

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