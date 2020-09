Ece Sükan: Oyunculuğumu modelliğimden daha çok severim

◊ Ankara’da doğdunuz. Ankara mı, İstanbul mu?

- Okul ve üniversite yıllarım için Ankara mükemmeldi. O zamanlardaki Ankara bir başkaydı. Ama tabii ki üniversiteden itibaren, dönem dönem yurtdışında yaşadıysam da İstanbul benim için vazgeçilmez oldu.

◊ Küçükken her ikisinin de eğitimini aldınız. Piyano mu, bale mi?

- Ankara Devlet Opera Balesi’nin çocuk kadrosunda uzun yıllar bale yaptım, turnelerle Türkiye’yi gezdim ve birçok temsilde yer aldım.

Piyano derslerini ise her çocuk gibi o zamanlar pek kıymetini bilmeden alıyordum. O yüzden bale diyorum.

◊ Aslan Sükan, 4 yaş büyük abiniz. Hangisi daha konforlu? Abisi olan genç kız mı, olmayan genç kız mı?

- Çok kavga ederdik küçükken. (Gülüyor) Şimdi de zaman zaman tartışsak da abimin olması bana her zaman müthiş bir vizyon, destek ve arkadaşlık sağladı.

Yani cevap, “abisi olan genç kız”.

◊ Televizyonda kendinizi seyrederken hangisinden daha çok zevk alırsınız? Modelliğiniz mi, oyunculuğunuz mu?

- Annem tiyatro sanatçısı olduğu için oyunculuk hep hayatımın bir parçasıydı.

Okulda tiyatro, TRT’de seslendirme yaptım, sonra İstanbul’a gelince dizilerle devam ettim. Dönem dönem ara vermek zorunda kaldıysam da oyunculuğumu daha çok seviyorum.

◊ ODTÜ Psikoloji mezunusunuz, söyleyin hangisi doğru: “Deli deliyi görünce sopasını saklar” mı, “Deliye her gün bayram” mı?

- İkisi de doğru aslında. (Gülüyor). Ama “deli deliyi görünce sopasını saklar” diyeyim.



BEN KÖPEKÇİYİM KEDİ KAFASINI ÇOK BİLMEM

◊ Hangisi daha çok keyif verir verir? İyi

bir roman mı, iyi bir film mi?

- Bunu seçmek de çok zor. Hayatımda sonsuza kadar yer edecek, aydınlanmalar yaşatan romanlar da filmler de oldu tabii. Şimdilik film diyeyim.

◊ İmkân olsa

hangisini seçerdiniz? Tüm müzik aletlerini çalabilmek mi, sporları yapabilmek mi?

- Tüm müzik aletlerini çalabilmek zirvedir bence.

◊ Madem bu kadar sanat düşkünüsünüz, yangında hangisini kurtarırsınız? Mona Lisa tablosunu mu, yavru kediyi mi?

- Tabii ki yavru kediyi. Ağlaya güle gider Mona Lisa, yapacak bir şey yok...

◊ Peki kedi mi, köpek mi?

- Ben köpekçiyim. Hep köpeğim oldu, kedi kafasını çok bilmem.

◊ İstanbul’un... Asya yakası mı, Avrupa yakası mı?

- Avrupa.

◊ Hangisinde kahvaltı daha lezzetlidir? Manzaralı ev mi, bahçeli ev mi?

- Manzaralı ev diyecektim ama son yıllarda bahçe biraz daha önemli olmaya başladı aslında.





Zaman zaman ütüsüz gömlek de uyumsuz kemer de hoş görülebilir



◊ Hangi moda haftasında daha çok eğleniyorsunuz?

New York mu, Paris mi?

- Paris! Moda haftalarının piridir.

◊ Hangisiyle arkadaş olmak isterdiniz: Marilyn Monroe mu, Brigitte Bardot mu?

- Eskiden olsa Brigitte Bardot derdim. Ama her ne kadar hayvan hakları için hayatını adamış olsa da son dönemlerde bazı ırkçı söylemleri gündeme geldi.

Ne kadar doğrudur bilemem ama ben yine de Marilyn Monroe diyeyim.

◊ Yeşilçam’da hangisi sizin tarzınızın kadını: Filiz Akın mı, Türkan Şoray mı?

- Seçmek çok zor ama Türkan Şoray.

◊ Davete giderken takside hangisini unutmak daha fena: En sevdiğiniz çanta mı, en sevdiğiniz gözlük mü?

- Çantanın içinde kesin gözlüğüm de vardır. O yüzden çantayı unutmak daha sert. Ama bu arada vintage gözlük koleksiyonum var. Kolay bulunmayan, yıllar içinde topladığım parçalar. Yani gözlüklerim de benim için çok kıymetlidir.

◊ Bir erkekte hangisi daha kötü? Ütüsüz gömlek mi, uyumsuz kemer mi?

- Aşırı tiptop ve uydurmak için çok çaba sarf edilmiş stilleri kadında da erkekte de çok aramam. Çabasızlık, olduğu gibi olma hali içinde zaman zaman ütüsüz gömlek de uyumsuz kemer de hoş görülebilir...



Cruise gemisindeki adam daha hoş intiba bırakır



◊ Aynı adam, hangisinde daha hoş intiba bırakır: Lüks uzun yol treni mi, cruise gemisi mi?

- Cruise gemisi. “Aşk Gemisi” havaları canlandı birden gözümde.

◊ Hangisi daha çok iç gıcıklar? Göz kırpmak mı, göz kaçırmak mı?

- Göz kaçırmak. Göz kırpmak çok komik.

◊ Hangisini tercih edersiniz/edegeldiniz?

Tek başınıza ağlamak mı, birinin yanında ağlamak mı?

- Tek başıma. Bol bol ağlarım zaten. Ah şu Yengeç melankolisi!

◊ Sizde hangisi daha çok anksiyete yaratır? Geç kalmak mı, geç kalanı beklemek mi?

- Geç kalmak. Ve maalesef de sık kalırım, panik ola ola.



Bacak dekolteme daha çok güvenirim



◊ Sofrada hangisi çekilmez? Obur mu, gezeve mi?

◊ Geveze.

◊ Sizce yılın hangi mevsimi daha romantik? İlkbahar mı, sonbahar mı?

- Sonbahar.

◊ Hangisiyle düet yapmak isterdiniz? Ajda mı, Sezen mi?

- Ajda Pekkan.

◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsanız, kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?

- Kırmızı et.

◊ El ele yürümek için... Gündoğumu mu, günbatımı mı?

- Günbatımı.

◊ En sevdiğiniz sokak lezzeti... Midye dolma mı, köfte-ekmek mi?

- Köfte-ekmek.

◊ Hangisi vazgeçilmez... Klima mı, kalorifer mi?

- Kalorifer.

◊ Hangi dekoltenize daha çok güvenirsiniz: Bacak mı, sırt mı?

- Bacak. (Gülüyor)