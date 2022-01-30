Ece Erken'den yeni paylaşım: Kocamın duasını yaptık!

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Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önceki gece İstanbul Bakırköy’de Balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önceki gün memleketi Rize'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Ece Erken, 7 ay önce evlendiği eşinin cenazesine elinde fotoğrafla geldi. Eşinin tabutuna sarılarak ağlayan Erken, güçlükle ayakta durdu.

Eşine saldırı düzenleyenlerin fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Erken, suçluların yakalandığını öğrenince teşekkür mesajı yayınladı.

Nikah fotoğrafını paylaşan Erken altına şu notu düştü:

"HAYATIMI" kaybettiğim şu süreçte bir an olsun beni yalnız bırakmayan, başta eşimin ailesi olmak üzere dostlarıma ve sizlere yaşamış olduğum tarifsiz acımdan ötürü teşekkür etme fırsatı bulamadım. Ancak bugün eşimin katillerinin yakalandığı haberinin bana verdiği güçle, başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beyefendiye, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ve acımı paylaşan herkese teşekkür etmek isterim. Biz bu akşam canım kocamın duasını yaptık, dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun."

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65 BİN LİRA İÇİN OLAMAZ

65 bin lira tartışmalarıyla ilgili konuşan Ece Erken, "İnanmıyorum. 65 bin lirayı Şafak cebinden verirdi. Öyle olmazdı. Davaya bakacak hakime sesleniyorum. Ayağına sıkmış zaten, yürüyemiyor, daha niye sıkıyor? Sen niye her yerine sıkıyorsun? Duran adamın ayağına sıkılırsa cinayete teşebbüs. Bu adam 10 yılda çıkarsa hakkımı helal etmiyorum." dedi.

8 DAKİKADA ULAŞMIŞ

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümünün ardından eşi Ece Erken sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Balıkçıya en yakın hastanenin arabayla mesafesi sadece 5 dakika. Saat 00.20’de Trafik de yok ve ambulans 40 dakikada geliyor! Ve kocam kan kaybından ölüyor. Önce katillerin yakalanmasını, sonra da bu ambulansın gecikmesinin sebebini öğrenmek istiyorum. Bulana kadar da peşini bırakmayacağım” demişti.

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Ece Erken’in bu paylaşımına yanıt İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden geldi. Müdürlük ambulansın 8 dakikada olay yerine ulaştığını belirterek şu açıklamayı yaptı: “İlk çağrı gelişi olan saat 00.39’dan sonra, ambulansımız olay yerine 7 dakika 43 saniyede ulaşmış olup, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, olay yerinden sağlık kuruluşuna 4 dakika 23 saniyede ulaştırılmıştır.”