Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'e eski dostu Demet Akalın'dan küslük bitiren ziyaret

Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önceki gece İstanbul Bakırköy’de balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün memleketi Rize'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Ece Erken, 7 ay önce evlendiği eşinin cenazesine elinde fotoğrafla geldi. Eşinin tabutuna sarılarak ağlayan Erken, güçlükle ayakta durdu.
Acı haberin duyulmasının ardından Ece Erken'in yanına ilk giden isim Demet Akalın oldu.
Bir süredir ünlü sunucu ile küs olan Demet Akalın eşi Okan Kurt ile birlikte, Ece Erken'in yaşadığı eve gitti.
Bircan Bali konuyla ilgili olarak "Yılların küslüğü böyle bitti. Demet Akalın gerçek bir kötü gün dostu. Okan Kurt ile geldi Ece'nin ayaklarının dibine sarıldı. Tir tir titriyordu. Tepsilerle yemekler gönderdi. Helva dağıtmış, Kuran okutmuş" dedi.
ALİŞAN VE BUSE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Ece Erken'in yakın dostlarından Alişan ve oyuncu eşi Buse Varol, sosyal medya hesaplarında paylaştıkları mesajlarla başsağlığı diledier.
Alişan, paylaşımında "Allah rahmet eylesin... Çok acı çok... Gencecik yaşta, sabırlar diliyorum Ece ve yakınlarına. Mekanı cennet olur inşallah" sözlerine yer verdi.