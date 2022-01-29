Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'e eski dostu Demet Akalın'dan küslük bitiren ziyaret

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Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önceki gece İstanbul Bakırköy’de balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün memleketi Rize'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Ece Erken, 7 ay önce evlendiği eşinin cenazesine elinde fotoğrafla geldi. Eşinin tabutuna sarılarak ağlayan Erken, güçlükle ayakta durdu.

Eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeveyi taşıyan Ece Erken, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü.

Acı haberin duyulmasının ardından Ece Erken'in yanına ilk giden isim Demet Akalın oldu.

Bir süredir ünlü sunucu ile küs olan Demet Akalın eşi Okan Kurt ile birlikte, Ece Erken'in yaşadığı eve gitti.

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Bircan Bali konuyla ilgili olarak "Yılların küslüğü böyle bitti. Demet Akalın gerçek bir kötü gün dostu. Okan Kurt ile geldi Ece'nin ayaklarının dibine sarıldı. Tir tir titriyordu. Tepsilerle yemekler gönderdi. Helva dağıtmış, Kuran okutmuş" dedi.

Olay günü Ece Erken'in eşi Şafak Mahmuyazıcıoğlu'nu 15 dakikada 7 kez aradığı, acı haberi şoföründen aldığı iddia edildi.

ALİŞAN VE BUSE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Ece Erken'in yakın dostlarından Alişan ve oyuncu eşi Buse Varol, sosyal medya hesaplarında paylaştıkları mesajlarla başsağlığı diledier.

Alişan, paylaşımında "Allah rahmet eylesin... Çok acı çok... Gencecik yaşta, sabırlar diliyorum Ece ve yakınlarına. Mekanı cennet olur inşallah" sözlerine yer verdi.