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Ebru Yaşar: İstanbul seyircisini özledim
Ebru Yaşar önceki akşam Turkcell Vadi Açıkhava’da konser verdi. Yaşar, biletleri günler öncesinden tükenen konserde yeni ve eski hitlerinden oluşan repertuvarıyla müzik ziyafeti yaşattı.
Konser öncesi soruları yanıtlayan Yaşar şöyle konuştu:
“Büyük sahnelerde çıkmak bana çok gurur veriyor. Normal orkestralar yetersiz kalıyor. O yüzden 3 gündür harıl harıl prova halindeyiz.
Bodrum’da tatile devam ediyorum. Konserler başladı, bir gün konserdeyim ikinci gün çocuklarımın yanındayım. İstanbul’un seyircisini cok özledim.”