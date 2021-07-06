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Haber Giriş: 06.07.2021 - 08:01 | Son Güncelleme:

Ebru Yaşar'dan normalleşme konseri: Diyarbakırlılar yalnız bırakmaz

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Ebru Yaşar'dan normalleşme konseri: Diyarbakırlılar yalnız bırakmaz

Ebru Yaşar, normalleşme sürecinde ilk konserini Sahne Diyarbakır’ın açılışında verdi.

Yaşar’ı yaklaşık 1500 kişi izledi. Sahne öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Yaşar, “Uzun zaman sonra sahneye çıkıyorum. Birçok şarkının sözlerini unutmuş olabilirim” diye espri yaptı.

“Diyarbakırlılar beni yalnız bırakmaz” diyen Yaşar, şehrin ikinci memleketi olduğunu söyledi: “Diyarbakır doğumlu sayılırım. Annem bana burada hamile kalmış.”

Ebru Yaşardan normalleşme konseri: Diyarbakırlılar yalnız bırakmaz

 

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