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Ebru Gündeş, Iraklı işadamının yakın markajında... Havada aşk kokusu var

#Ebru Gündeş#Reza Zarrab#Rassan Khoshnaw
Ebru Gündeş, Iraklı işadamının yakın markajında... Havada aşk kokusu var
Mehmet Üstündağ

11 yıllık eşi ve kızı Alara’nın babası Reza Zarrab’dan geçen sene boşanan Ebru Gündeş’in karnında yeniden kelebeklerin uçtuğunu öğrendim! Aldığım duyumlara göre ünlü sanatçının ayaklarını yerden kesen isim; genç işadamı Rassan Khoshnaw.

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28 yaşındaki Kuzey Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw, 48 yaşındaki Ebru Gündeş’e abayı o kadar yakmış ki, hiçbir sahnesini kaçırmıyor, onu hep en ön masadan izliyormuş.

Ebru Gündeş, Iraklı işadamının yakın markajında... Havada aşk kokusu var

Ebru Gündeş’i yakın markaja alan Khoshnaw, geçtiğimiz günlerde yine en ön sıradan sanatçıyı izlerken diğer hayranlarının kamerasına takılmış.
Sosyal medyada dolaşıma çıkan videoda Ebru Gündeş, Sezen Aksu’nun ünlü şarkısı “Seni İstiyorum”u söylerken manalı bir jest yapıyor. Vokalistlerinin “Yalan değil artık inkar etmiyorum yeter, hatta belki seviyorum istiyorsan eğer” sözlerine karşılık olarak Khoshnaw’ın masasına doğru “Çok seviyorum çok” diye sesleniyor.
Ebru Gündeş, Iraklı işadamının yakın markajında... Havada aşk kokusu var

Anladığım kadarıyla Khoshnaw yakın markajda ama Ebru Gündeş de ona karşı hiç boş değil. Sevgililer Günü öncesi yeni şarkısı “Sonsuza Dek”i çıkaran sanatçının “Sanki yeniden doğdum ellerinde” sözlerinin adresi Rassan Khoshnaw gibi...
Ebru Gündeş, Iraklı işadamının yakın markajında... Havada aşk kokusu var

Lüks yaşantısı, pahalı otomobilleriyle dikkat çeken Rassan Khoshnaw, geçtiğimiz günlerde Tolgahan Sayışman’ın doğum günü kutlamasına da katılmıştı.

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Trunk show’da buluştular

Damat Tween, İstanbul merkez ofisinde düzenlediği trunk show’la yeni sezon koleksiyonunu moda dünyasıyla paylaştı.

Ebru Gündeş, Iraklı işadamının yakın markajında... Havada aşk kokusu var


Büşra Orakçıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen lansmanda Hüsna Orakçıoğlu Engin, Melis Özer, Zeynep Üner ve Nil Ninat göze çarpan isimler arasındaydı. Teknolojideki ilerlemeler, sokak stili ve spor giyimin yükselişinden ilham alan yeni koleksiyona moda dünyası da tam puan verdi.

Çini sanatının Picasso’su

2010 yılında vefat eden, “çini sanatının Picasso’su” olarak anılan UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Ödüllü Sıtkı Olçar’ın eserleri, çini sanatçısı kızı Nida Olçar’ın eserleriyle birlikte ortak bir sergiyle İstanbullularla buluştu.

Ebru Gündeş, Iraklı işadamının yakın markajında... Havada aşk kokusu var

Serkan Tabur - Nida Olçar - Mustafa Şentop - Salih Ünlü

“Sıtkı - Kütahya Koleksiyonu Nida Olçar Sergisi”, İstanbul Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde yapılan bir davetle açıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un himayesinde gerçekleştirilen sergiyi ziyaret için bugün son gün.

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Eski ekip buluştu

Fatih Terim, Galatasaray’dan ayrıldı ama Arda Turan için Fatih Hoca sadece “eski teknik direktör” değil tabii ki! Saygısı ve sevgisi sonsuz...

Ebru Gündeş, Iraklı işadamının yakın markajında... Havada aşk kokusu var

Geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcu, Fatih Terim ve takımdan ayrılan teknik ekiple, ünlü işletmeci Serkan Koca’nın mekanı Nişantaşı Cabbar’da bir araya geldi.
Ebru Gündeş, Iraklı işadamının yakın markajında... Havada aşk kokusu var

Birlikte yemek yiyen eski ekip arkadaşları keyifli akşamın ardından hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
Ebru Gündeş, Iraklı işadamının yakın markajında... Havada aşk kokusu var

10’uncu yılını kutluyor
Sağlıklı beslenme ve spor tutkunu Okan Teken, yaşam biçimini FitChef ile işi haline getiren bir isim. Dışarıda sağlıklı yemek bulmakta zorlanan ve yemeğini hep yanında taşıyan genç iş insanı, FitChef’le sporcu beslenmesi konusunda öne çıkmış.
Ebru Gündeş, Iraklı işadamının yakın markajında... Havada aşk kokusu var


Bu yıl 10’uncu yılını kutlayan FitChef’in Sarıyer’deki mutfağında beslenme uzmanları kontrolünde üretilen yemekler her gün öğünler halinde evlere teslim ediliyor. Teken, birçok dizi yıldızının, iş insanının ve profesyonel sporcunun sağlıklı beslenme rutini oluşturuyor.

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#Ebru Gündeş#Reza Zarrab#Rassan Khoshnaw

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