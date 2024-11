Aile sustu, çalışanları konuştu: Kimse seni kurtlara yem etmedi... Bütün yardım tekliflerini yüzümüze çarptın!

Haberin Devamı

2020 yılının ilk günlerinde gelen bu karar bütün dünya gündemini alt üst etti elbette. Ardından çift, o sırada henüz minik bir bebek olan oğulları Archie'yi de alıp önce Kanada'ya gitti, ardından da ABD'ye yerleşti. Ama olaylar bu şekilde sükunete bürünmedi.

Çünkü Harry ile Meghan, aileden ayrıldıktan sonra sık sık gündeme gelecekleri, diğer yandan geride kalan aile üyelerinin de canını çok sıkacak açıklamalar yaptı.

Bu suçlayıcı açıklamalar zincirinin ilk halkası çiftin Londra'dan ayrılmasından bir yıl sonra geldi.

KARISIYLA BİRLİKTE AİLESİNE SÖYLEMEDİĞİNİ BIRAKMADI

Ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'in karşısına geçen Harry ile Meghan, olayları kendi açılarından ve duygularını da işin içine katarak anlattı.

İngiliz kraliyet ailesinde adını vermedikleri bir üyenin çiftin yeni doğacak bebeğine karşı sergilediği ırkçı tavırdan Meghan Markle'ın hamileyken intihar etme düşüncesine kadar onlarca ayrıntı sıraladılar.

Markle o röportajda sonradan sık sık tekrarlayacağı gibi "Artık yaşamak istemediğini kocasına da söylediğini" gözleri dolarak anlattı. İngiliz kraliyet ailesinden kimseden yardım görmediğini, kimsenin gerçekte nasıl hissettiğini sormadığını, üstüne bir de basının kendisine yönelik baskısından bunaldığını söyledi.

Bütün bunları zaman zaman da yer aldığı projelerde ve katıldığı programlarda tekrarladı zaten.

İngiliz kraliyet ailesi ise genel olarak bu gibi konularda sessiz kaldı. Sadece William'ın karısı Kate Middleton ile birlikte gittiği bir ziyarette kendini tutamadan söylediği "Ailemiz ırkçı değildir" cümlesi dışında bir tepki gelmedi.

Kısa bir süre önce piyasaya çıkan bir kitap ise Meghan Markle'ın bütün bu "Canıma kıymayı bile düşündüm. Aileden hiç kimse bana yardım etmedi" iddialarını yalanlayan karşı iddialarla dolu.

İŞLERİ KENDİ BİLDİĞİ GİBİ YAPMAK İÇİN TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ

Robert Hardman'ın kaleme aldığı King Charles III New King New Court The Inside Story adlı bu kitapta yer alan satırlara göre aslında İngiliz kraliyet ailesi, Meghan'a bu yeni hayatına uyum sağlayabilmesi için yardım teklif etti.

Fakat Markle, işleri kendi bildiği gibi yoluna koymak istediği için bu teklifi, anlatılanlara göre çok da nazik olmayan bir şekilde geri çevirdi.

Hardman'ın kitabında yer alan ve saray çalışanlarının anlattıklarına dayanan satırlarda Meghan Markle'ın "kimseye güven duymadığı için" bu yardım teklifini geri çevirdiği belirtiliyor. Onların söylediğine göre Markle, bu uyum sağlama sürecini aileden gelecek yardımla değil kendi başına çözmek istedi.

Bir saray kaynağı olup bitenleri şöyle anlattı kitaba göre: "Şu anda Kral Charles'ın özel sekreteri olan Sir Clive Alderton, eğer Harry için bu iş doğru olarak yapılırsa bunun ailenin gelecek kuşakları için de uygulanabilecek bir dizi plana önayak olacağını söyledi. Meghan'ın Harry ile kurduğu yeni hayatta onlara yardımcı olması için işinde uzman olan kişileri seçtik. Ama Düşes Meghan onlara güvenmedi. Harry ile Meghan'a bu konuda çok önemli kaynaklar sunuldu ama hiçbiri kabul edilmedi. Sonra da kendilerine aileden hiçbir yardım gelmediğini söylediler. Ve bu tamamen yanlıştı."

Bu kaynaklara bakılırsa Meghan Markle, kendisine getirilen bütün yardım taleplerini ailenin yüzüne çarptı ve reddetti.

Onların ileri sürdüğüne göre aile Meghan'ı kurtlara yem etmekten çok yeni hayatında ona yardımcı olmayı umuyorlardı. Ama bütün bu tekliflere "Hayır" diyen de Meghan Markle'ın ta kendisi oldu.

'SARAYDAN DAHA GÜVENLİ BAŞKA NERESİ OLABİLİR Kİ'

Yine kitaba bakılırsa 75 yaşında olan ve artık eski sağlığını da yitiren Kral Charles, kendilerine yönelik bütün saldırılara rağmen Harry ile bağlarını tamamen koparmak istemedi.

Hatta mayıs ayında Harry, Londra'ya gittiğinde ona Buckingham Sarayı'nda bir odada vermeyi önerdi. Ama Harry, güvenlik sorunlarını öne sürerek bu teklifi geri çevirdi.

Kral'ın yanında çalışanlardan biri bu konuda kitabın yazarı Hardman'a "Saraydan daha güvenli bir yer olabileceğini sanmıyorum" diye konuştu.

BÜYÜK OĞLUYLA İLİŞKİSİNİN BOZULMASINI İSTEMİYOR

Kitapta yine saray kaynaklarına dayandırılarak yer verilen iddialara göre Kral, oğlundan ve gelininden kendisine gelen bütün eleştiri bombardımanına rağmen onlarla bağlarını tamamen koparma istemiyor. Ama bu konuda yol almak da sanıldığı kadar kolay olmayan bir süreç.

Diğer yandan Kral Charles, küçük oğlu Harry ile Meghan'dan dünyaya gelen torunları Archie ve Lilibet'i de üç yıldır doğru dürüst görmedi. İlerleyen yaşı ve sahip olduğu ciddi tıbbı durum göz önüne alındığında onlarla geçirecek öyle çok uzun zamanı da yok.

Bu yüzden de Harry ve Meghan ile arayı düzeltmeye tamamen karşı değil. Ama yine iddialara göre Kral, oğlu Harry ile Meghan Markle ile ilişkisini düzeltme konusunda bir korkuya da sahip.

İşin bu kısmı ise büyük kardeş William ile ilgili. Bu yılın başından bu yana hem babasının hem de karısı Kate'in kanser tedavisi nedeniyle zor dönemler yaşayan Prens William çok kişisel endişelerle boğuşuyor.

Eğer küçük oğlu Harry ile yakınlaşırsa Kral Charles bu kez de büyük oğlu William ile ilişkisinin tehlikeye girebileceğinden endişe ediyor.

Harry ile William, çok mecbur kalmadıkça artık yan yana bile gelmiyorlar.





Robert Hardman'ın kitabı, İngiliz kraliyet ailesiyle ilgili çok konuşulan olayları yanlarında çalışanların tanıklığıyla satırlara döküyor.