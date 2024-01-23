Dünyanın en yalnız genç kızı... İffetini korumak için manastıra kapanması gerekiyordu... O gitti kendine iş buldu!

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Bu şekilde bakıldığında herkes onun ne kadar şanslı olduğunu düşünebilir. Ama durum hiç öyle değil.

Çünkü üyesi olduğu ailenin katı gelenekleri ve kuralları gereği, babasının yerine tahta çıkması mümkün değil.

Ondan beklenen, soylu biriyle evlenmesi. Günün koşullarına bakıldığında ise bu pek mümkün değil, çünkü ona uygun soylu bir damat adayı yok.

Bu durumda yapması gereken ya sahip olduğu unvandan vazgeçip sıradan biriyle evlenmesi ya da hayatının sonuna kadar iffetini korumak için bir manastıra kapanması...

Ama o bu iki yolu da bir kenara itti ve kendisine biraz da olsa nefes aldıracak bambaşka bir yol açtı. Sembolik de olsa bir iş buldu ve çalışmaya karar verdi.

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O 'DÜNYANIN EN YALNIZ GENÇ KIZI'

Böyle anlattığımız kişi "dünyanın en yalnız genç kızı" olarak bilinen Japon Prensesi Aiko. Arık 22 yaşında bir genç kız olan Aiko, Japon İmparatoru Naruhito ile İmparatoriçe Masako'nun tek çocuğu.

Geçen yıl 21 yaşına girip artık bir yetişkin sayıldığında onun geleceğiyle ilgili pek çok ayrıntı konuşulmuştu.

Ülkenin başındaki monarkın kızı olarak dünyaya gelmesine rağmen çok içe kapanık bir yaşam süren Aiko'nun eğitiminin büyük bir bölümünü evde tamamladığı bunlardan biriydi.

Çünkü Aiko, okulda zorbalık görmüştü. Geri kalan hayatını da sarayın dört duvarı arasında yaşaması gerekiyordu. Üniversiteye başlayana kadar da evde eğitim gördü.

Artık bir yetişkin sayıldığı geçen yıl onun için öne çıkan iki seçenek vardı: Bir soylu olduğu için aslında yapması gereken kendine denk yani bir soylu erkekle evlenmekti. Eğer sıradan biriyle evlenirse de unvanını ve kendisine sunulan bütün ayrıcalıkları bir kenara bırakması gerekiyordu.

Bir başka seçenek de Aiko'nun, evlenmemiş bir genç kız olarak iffetini korumak için bir Şinto tapınağına kapanmasıydı.

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KENDİNE NEFES ALDIRACAK BİR İŞ BULDU

Bütün bunlar bir yana Aiko; son gelen haberlere göre kendine bir iş buldu. Aiko Japon Dili ve Edebiyatı dalındaki yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra Kızıl Haç ile birlikte çalışacak.

22 yaşındaki Aiko'nun bu çalışması, bir imparatorluk ailesi üyesi olarak resmi görevlerini etkilemeyecek Japon haber ajansı Kyodo News'un haberine göre. Belirtildiğine göre Prenses Aiko, kurumun Tokyo'daki merkez binasında çalışacak.

Genç kız, yaptığı yazılı açıklamada " Japon Kızıl Haç Örgütü'yle birlikte çalışacak olmaktan dolayı ne kadar mutlu olduğunu" ifade etti. Bu görevi layıkıyla yerine getirmek için elinden gelen çabayı göstereceğini de belirtti genç prenses.

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TAHTA ÇIKMAK İÇİN HİÇ ŞANSI YOK

Aslına bakılırsa bu durum Aiko için güzel bir gelişme. Her ne kadar dışarıdan bakıldığında rahat bir hayatı var gibi görünse de genç kız kelimenin tam anlamıyla kurallar ve gelenekler arasına kıstırılmış durumda.

Aiko, imparator babasının tek kızı olmasına rağmen tahta çıkmak için hiçbir şansı yok. Çünkü ülkede kız çocukları hükümdar olamıyor.

Babasının varisi, 57 yaşındaki amcası Prens Fumuhito. Ondan sonra da amcasının oğlu yani kuzeni Hisahito geliyor.

Şu anda 16 yaşında olsa da Hisahito, aile içinde son 41 yılda doğan ilk erkek yani ilk veliaht, bu yüzden de el üstünde tutuluyor.

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DİĞER KUZENİ UNVANINI DA BIRAKTI SIRADAN BİRİYLE EVLENDİ: Bu arada Aiko'nun bir başka kuzeni yani veliaht amcasının kızı olan Prenses Mako, 2021 yılında sıradan biriyle evlendi. Bu yüzden de prenses unvanını ve ailenin kendisine sunduğu bütün olanakları bir yana bıraktı. Şimdi ABD'de kocasıyla birlikte küçük bir evde yaşamını sürdürüyor.





BU İŞ ONUN İÇİN İLK ADIM OLABİLİR

Görünüşe göre Aiko da hayatını yapayalnız geçirmek yerine sıradan biriyle evlenip alıştığından daha farklı bir hayat kurmak isteyebilir.

Onun Kızıl Haç ile birlikte çalışacak olmasını böyle yorumlayan çok sayıda kişi var.

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Bu arkada Japonya'da geçen yıl yapılan anketlerde halkın yüzde 80'in üzerinde bir kısmının kız çocukların da tahta çıkmasını desteklediği ortaya çıktı.

Ama ülkenin yüzyıllar ötesinden gelen katı geleneklerinin bir anda yıkılması da uzak bir ihtimal.